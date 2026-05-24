МВД предупредило о новых схемах мошенников перед Днём защиты детей

В преддверии Дня защиты детей 1 июня мошенники начали массово использовать схемы, нацеленные на родителей школьников и подростков. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД России.

Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения якобы от школ и других образовательных организаций. В уведомлениях родителям предлагают оформить платное «страхование» ребёнка для участия в праздничных мероприятиях. Кроме того, правоохранители выявили схемы с фиктивными предложениями летней подработки для несовершеннолетних.

В ведомстве подчеркнули, что в период перед праздниками традиционно возрастает активность мошенников, ориентирующихся прежде всего на семьи с детьми. Россиян призвали внимательно проверять подобные сообщения и не переводить деньги по сомнительным ссылкам или реквизитам.

Ранее сообщалось, что на фоне аномальной жары в России активизировались мошенники, использующие спрос на кондиционеры для обмана граждан. Злоумышленники создают фишинговые сайты и размещают поддельную рекламу, предлагая установку климатической техники по выгодным ценам.