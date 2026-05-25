С мая 2026 всё жестко: сколько можно внести через банкомат и за что блокируют счёт при переводах
С 20 мая 2026 банки начали контролировать внесение наличных через банкоматы. Пороги: 5 млн руб. за 30 дней, 70% наличных в обороте, 70% переводов за рубеж. Минфин предложил лимит 1 млн руб. в месяц. Как не попасть под блокировку и что делать, если счёт уже заблокирован.
С 20 мая 2026 года банки обязаны усилить контроль за внесением наличных через банкоматы. Если вы кладёте на счёт 5 млн рублей за 30 дней, а потом переводите за границу 70% от этой суммы — готовьтесь к вопросам. Минфин также предложил лимит 1 млн рублей в месяц на внесение наличных в одном банке. Разбираемся, как не попасть под блокировку и что делать, если уже попали.
Главные изменения 2026 года: рекомендации ЦБ и законопроект Минфина
2026 год стал очередным периодом ужесточения контроля за наличными средствами, а именно за внесением их через банкоматы. С любопытными и важными идеями выступили сразу несколько организаций.
Так, ещё в начале года Минфин предложил законопроект, который бы ввёл лимит на внесение наличных средств через банкомат в одном банке до 1 миллиона рублей в месяц. То есть, как только общая сумма пополнений превышает установленный порог, вам вправе будут отказать в выполнении операции. Пока законопроект ещё не принят, вступление его в силу ожидается осенью.
Также в мае 2026 года с предложениями по ужесточению контроля за наличкой выступил и Банк России. Регулятор предлагает банкам внимательнее следить за подобными действиями: обращать внимание на крупные суммы и частоту таких операций в месяц, особенно если средства в итоге переводятся за рубеж.
Как банки будут выявлять подозрительные операции — критерии ЦБ
ЦБ выделил несколько критериев, по которым операция с внесением наличных через банкомат должна вызывать у любого банка подозрения и стать поводом для проведения проверки или даже блокировку.
Так, вопросы вызовут операции, которые соответствуют следующим признакам:
- внесение на счёт наличных не менее 5 млн рублей за 30 дней с последующим переводом за рубеж не менее 70% этих средств в течение 10 дней;
- более 10 операций по внесению наличных от 100 тысяч рублей за 30 дней с быстрым выводом средств за рубеж;
- значительный объём операций физлица по переводу денег без открытия счёта для зачисления на банковский счёт юрлица (например, 5 млн рублей за 30 дней), если есть основания полагать, что реальная цель — оплата по договору за третье юрлицо.
При выявлении таких операций банки вправе запросить документы об источниках происхождения денег, повысить уровень риска клиента, передать сведения в Росфинмониторинг, а также и вовсе отказать в проведении операции.
Какие суммы считаются подозрительными: 5 млн, 70% перевода
Как вы уже поняли, у банка могут возникнуть вопросы, если вы:
- внесли более 5 млн рублей наличными за 30 дней на счёт;
- 70% из внесённых средств перевели за границу;
- а также если общий объём наличных в обороте превышает 70%.
Лимит 1 млн рублей в месяц: что предложил Минфин и когда вступит в силу
Как мы уже говорили, в конце января 2026 года Минфин уже выступал с предложением о новом ограничении. Ведомство предложило внести изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ), установив лимит на внесение наличных через банкоматы для физлиц — 1 млн рублей в месяц.
Если законопроект одобрят, новые правила начнут действовать через 180 дней после официальной публикации. Однако по состоянию на май 2026 года инициатива в законодательстве ещё не реализована.
Что уже изменилось с 1 мая 2026 года: новые лимиты и комиссии банков
В мае 2026 года кардинальных изменений ещё не было, однако банки стали внимательнее следить за снятием наличных через банкоматы и при возникновении подозрений могут вводить лимиты — не более 50 тысяч рублей в сутки.
Также некоторые банки снизили лимиты на бесплатное снятие наличных.
Эти изменения связаны с несколькими факторами, включая требования законодательства и стремление банков снизить риски мошенничества.
«Белые» банкоматы: эксперимент без комиссии в Тамбовской области
На фоне стремительного сокращения количества банкоматов в стране — по данным ЦБ, сегодня их число приблизительно равно 138 тысячам, — а также в связи с нередко встречающейся картиной, когда почти в любом ТЦ их стоит огромное количество, а в том или ином селе нет вообще ни одного, так как банкам невыгодно размещение аппарата в малонаселённых и труднодоступных местах, было принято решение о запуске такого проекта, как «белые» банкоматы.
«Белые» банкоматы — это устройства самообслуживания, которые не закреплены за конкретным банком и не имеют его логотипов. Они принадлежат государственному оператору («Росинкас») и доступны для использования держателям карт любых российских банков. Ключевая особенность — возможность снимать и вносить наличные без комиссии для клиентов.
Так вот в апреле первые такие банкоматы были установлены в Тамбовской области. Если эксперимент окажется удачным, сеть будут расширять, что, как предполагается, поможет банкам сократить расходы на обслуживание своих устройств на 30%.
Как подтвердить происхождение денег, если банк запросил
Если банк смутила ваша операция и он всё же запросил подтверждение происхождения денег, необходимо предоставить документы, которые обосновывают её законность. Это могут быть:
- договоры купли-продажи, дарения, займа, свидетельства о наследстве;
- выписки по счетам из других банков, подтверждающие легальное происхождение средств;
- налоговая отчётность (для ИП — декларации по УСН или форма 6-НДФЛ);
- акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные.
Важно подробно объяснить суть операции или сделки, показать экономическую обоснованность действий.
Чего нельзя делать, чтобы не попасть под блокировку
В связи с постоянным усилением контроля со стороны банков нужно чётко знать, что необходимо делать, чтобы снизить риск блокировки счёта. Эксперты рекомендуют:
- избегать внесения крупных сумм наличными, которые значительно превышают среднемесячный доход;
- не проводить большое количество однотипных операций по внесению наличных (например, более 10 операций от 100 тысяч рублей за месяц) с последующим быстрым выводом средств;
- не использовать счёт для перевода средств за рубеж в значительном объёме вскоре после внесения наличных;
- не вносить наличные для зачисления на счёт юрлица, если есть основания полагать, что это оплата за третье лицо;
- не проводить операции, которые не имеют чёткого экономического смысла или выглядят нетипичными для клиента.
Любая подобная операция может не просто заставить банк потребовать у вас обоснования, а даже заблокировать счёт.
Что делать, если банк уже заблокировал счёт, — пошаговая инструкция
Но что же делать, если банк всё-таки счёт заблокировал? Вам необходимо:
- Сперва связаться с банком. Уточнить причины блокировки и какие документы требуются для её снятия. Обычно клиент получает уведомление о блокировке и запрос документов в интернет-банке, по СМС или через менеджера.
- Собрать подтверждающие документы. Подготовить договоры, акты, счета-фактуры, налоговую отчётность и другие бумаги, которые подтверждают легальность операций.
- Передать документы в банк. Это можно сделать в электронном виде — загрузить сканы или фото через личный кабинет или направить менеджеру.
- Объяснить суть операции или сделки. Иногда одних документов мало — и банку требуется устное или письменное пояснение.
- Дождаться решения. Обычно банк рассматривает пакет документов в течение нескольких рабочих дней. Если сомнения сняты, операции по счёту восстанавливаются.
Если банк не реагирует, можно подать жалобу через интернет-приёмную Банка России.
5 правил, чтобы ваши наличные не вызвали подозрений (памятка)
- Соблюдайте прозрачность операций. Каждая операция должна иметь чёткое обоснование: за поступлением денег должен стоять реальный договор, акт или другой документ.
- Храните документы. Сохраняйте договоры, счета-фактуры, накладные, налоговую отчётность и другие бумаги, которые могут подтвердить законность операций.
- Избегайте нетипичных операций. Не соглашайтесь на просьбы третьих лиц «прогнать» через свой счёт крупные суммы.
- Не используйте счёт для дроп-схем. Дропперы — люди, которые участвуют в схемах по отмыванию денег, переводя средства через свои счета. Такие действия гарантированно привлекут внимание банка.
- Информируйте банк о существенных изменениях в финансовой ситуации. Если появились новые источники дохода или изменились обстоятельства, уведомите банк.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какую сумму наличными можно внести на карту без вопросов в 2026?
Единого лимита для всех клиентов нет. Однако внесение крупных сумм (например, 5 млн рублей за 30 дней) или большое количество операций (более 10 операций от 100 тысяч рублей за месяц) могут привлечь внимание банка, особенно если после этого средства быстро переводятся за рубеж.
Почему банк может заблокировать счёт после внесения наличных?
Банк может заблокировать счёт, если операция подпадает под критерии подозрительных операций, установленных ЦБ. Например, если внесённая сумма значительно превышает среднемесячный доход клиента или если есть основания полагать, что операция связана с отмыванием денег.
Что делать, если банк попросил подтвердить происхождение денег?
Предоставить документы, которые подтверждают законность операций: договоры, акты, счета-фактуры, налоговую отчётность, выписки по другим счетам и т.д.
Лимит 1 млн рублей в месяц — это уже действует или ещё нет?
На сегодняшний день законопроект о лимите в 1 млн рублей в месяц ещё не принят.
Кто такие «дропы» и при чём здесь контроль наличных?
«Дропы» (дропперы) — люди, чьи банковские карты/счета используют мошенники для перевода и обналичивания украденных денег. Контроль наличных нужен, чтобы выявлять их операции и пресекать отмывание средств.
Будут ли комиссии за внесение наличных в 2026 году?
Общеобязательных комиссий нет. Банки могут устанавливать свои тарифы — уточняйте в своём банке.
Как работают «белые» банкоматы и где они есть?
«Белые» банкоматы — устройства без привязки к конкретному банку (принадлежат «Росинкасу»), где можно снимать/вносить наличные без комиссии. Сейчас они есть только в Тамбовской области — идёт эксперимент.
Что такое дробление операций и как его избежать?
Дробление — разбивка крупной суммы на мелкие платежи, чтобы обойти лимиты и контроль. Если это возможно, лучше вносить или переводить деньги одним платежом и не разбивать операции искусственно. Если всё же пришлось разбить платёж, обязательно сохраняйте документы, подтверждающие законность операций.
Заключение
С мая 2026 года банки усилили контроль за наличными — особенно за операциями от 5 млн рублей и переводами за рубеж. Чтобы избежать блокировки счёта, избегайте дробления сумм и операций за третьих лиц, а при запросе банка оперативно предоставляйте подтверждающие документы. Если вы добросовестный клиент с легальными источниками доходов, вам беспокоиться по поводу нововведений не стоит.