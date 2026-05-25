25 мая, 10:50

Устроили базар! Почему россияне бегут из супермаркетов

Обложка © GigaChat / Life.ru

Россияне массово отказываются от супермаркетов в пользу традиционных рынков, что стало закономерной реакцией покупателей на тотальную монополизацию сетевого ретейла, заявил предприниматель, бизнес-консультант Сергей Маликов. По его словам, супермаркеты оптимизировали все издержки до предела, предлагая потребителям стандартизированный продукт с высокой скрытой маржой.

В ответ покупатель стремится к исключению посредников из торговой цепочки. На классических рынках действует механизм чистой конкуренции и гибкого ценообразования, а прямой торг помогает населению компенсировать падение реальных доходов. Параллельно бурно растёт и высокомаржинальный сегмент современных гастромаркетов, которые успешно монетизируют экономику впечатлений.

«Формат рынка агрессивно забирает трафик у классических торговых центров сразу на двух флангах. Он привлекает рациональных потребителей, ищущих справедливую цену в обход диктата крупных сетей, и обеспеченную аудиторию, уставшую от безликого массмаркета», — отметил собеседник РИАМО.

Ранее россиян предупредили об опасности немытых овощей и фруктов, которые можно купить на любом рынке или вырастить в огороде. Так, быстрое ополаскивание не удаляет возбудителей дизентерии, сальмонеллу и ротавирус.

