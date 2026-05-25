Упругая и с гладкой кожицей: Life.ru узнал, как выбрать вишню и черешню без нитратов

При выборе вишни и черешни покупателям в первую очередь стоит обращать внимание не на размер ягод, а на их внешний вид, плотность и сезонность. Об этом Life.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам эксперта, слишком ранняя продукция, которая появляется на прилавках уже в мае, нередко выращивается с применением ускоренных технологий созревания, стимуляторов роста и повышенных доз азотных удобрений. В таких ягодах может содержаться избыточное количество нитратов, особенно если речь идёт об импортной продукции.

Оптимальный период для покупки качественной черешни в России — с середины июня по конец июля, а вишни — с конца июня и в течение июля. Именно в это время ягоды созревают естественным образом и содержат больше витаминов, органических кислот и антиоксидантов.

Качественная черешня должна быть сухой, упругой, с гладкой блестящей кожицей без трещин, вмятин и подтёков. Плодоножка — зелёная и эластичная. Если ягоды липкие, слишком мягкие или имеют запах брожения, это уже признаки начинающейся порчи. У вишни важно обращать внимание на равномерный цвет и отсутствие плесени в местах соприкосновения ягод. Ольга Анищенкова Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье»

Отдельно стоит насторожиться, если ягоды выглядят неестественно крупными и идеально одинаковыми. Это не всегда говорит о высоком качестве. Иногда такой внешний вид достигается за счёт интенсивной агротехники и избытка удобрений. Опасность в том, что при превышении допустимого уровня нитратов у человека могут возникнуть расстройства пищеварения, тошнота, головная боль, аллергические реакции, а у детей и людей с хроническими заболеваниями — более серьёзные последствия вплоть до пищевых отравлений.

Также важно обращать внимание на упаковку, если не покупаете ягоду на развес. Наиболее безопасным вариантом считается полимерная упаковка с вентиляцией: она защищает ягоды от пыли, лишней влаги и контакта с руками покупателей, снижая риск микробного загрязнения и преждевременной порчи. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда ягоды быстро теряют свежесть.

«Перед употреблением вишню и черешню необходимо тщательно мыть под проточной водой, даже если ягоды выглядят чистыми. Это базовое правило профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений», — заключила специалист.

