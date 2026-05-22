Что нужно успеть сделать на даче до июня: Топ-6 важных работ, про которые нельзя забывать

Для дачников конец мая — это самое насыщенное время работы. Земля уже прогревается, растения активно идут в рост, а вредители просыпаются. В последний месяц весны дел на дачном участке очень много: подготовить сад, защитить посадки, провести первые подкормки и высадить культуры, которые любят тепло. И как же всё успеть? Life.ru составил подробный список дачных работ, которые в первую очередь нужно сделать перед началом лета!

Очистка прикорневой зоны деревьев

Итак, первым делом стоит привести в порядок приствольные круги плодовых деревьев и кустарников. За зиму и раннюю весну в прикорневой зоне часто скапливаются сухие листья, старая мульча, ветки, сорняки и другой растительный мусор. Всё это может стать укрытием для вредителей, спор грибковых заболеваний и личинок насекомых.

Сначала нужно аккуратно убрать мусор вокруг стволов. Если под деревьями осталась старая мульча, её лучше заменить, особенно если в прошлом сезоне растения болели. Кстати, недавно мы писали о том, как защитить ваш сад от вредителей, не используя токсичной химии. Так вот, после очистки землю желательно неглубоко прорыхлить, стараясь не повредить корни. У многих плодовых деревьев корневая система расположена близко к поверхности, поэтому работать нужно осторожно.

После рыхления приствольный круг можно замульчировать свежим материалом: перегноем, компостом, скошенной травой без семян, древесной щепой или соломой. Мульча помогает удерживать влагу, защищает почву от перегрева и замедляет рост сорняков. Особое внимание стоит уделить молодым деревьям. У них прикорневая зона должна быть чистой, без плотного дёрна и сорной травы, которая забирает питание и влагу.

Своевременный полив

В мае растения активно наращивают зелёную массу, формируют бутоны, цветут или завязывают плоды. В этот период им особенно важна влага. Даже если весна была дождливой, к концу мая почва может быстро пересыхать, особенно на лёгких песчаных участках и открытых солнечных местах. Поэтому поливать растения нужно не поверхностно, а глубоко, чтобы вода доходила до корней. Частый, но слабый полив приносит мало пользы: верхний слой почвы быстро высыхает, а корни остаются без влаги.

Плодовые деревья особенно нуждаются в воде во время цветения и после него, когда начинают формироваться завязи. Недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию завязей и снижению урожая. Кустарники: смородину, крыжовник, малину, — также важно поливать в период активного роста побегов и формирования ягод. Рассаде на огороде тоже нужен регулярный полив, особенно свежим посевам и теплолюбивым культурам. После высадки в грунт растения испытывают стресс, поэтому почва должна оставаться умеренно влажной. При этом важно не переборщить: избыток воды может привести к загниванию корней и развитию грибковых болезней. Лучшее время для полива — это утро или вечер. Днём, особенно в солнечную погоду, вода быстро испаряется, а капли на листьях могут спровоцировать ожоги.

Защита от птиц

Конечно, птицы на участке приносят много пользы: они уничтожают насекомых, гусениц и личинок вредителей. Но в конце весны и начале лета они могут повредить урожай ягод, выклевать семена или потревожить молодые всходы. Особенно часто от птиц страдают клубника, жимолость, ирга, черешня, вишня и ранние сорта смородины. Если не позаботиться о защите этих растений заранее, часть урожая можно потерять ещё до полного созревания.

Самый надёжный способ — использовать защитные сетки. Их натягивают над кустами или грядками так, чтобы птицы не могли добраться до ягод, но сами растения не были прижаты. Важно хорошо закрепить края сетки, иначе птицы могут запутаться или проникнуть внутрь. Для защиты отдельных деревьев и кустарников можно использовать лёгкие укрывные материалы, блестящие ленты, вертушки, подвесные диски или другие отпугиватели. Однако такие способы работают не всегда, поэтому лучше сочетать визуальные отпугиватели с физической защитой сеткой.

Обработка сада от вредителей и болезней

Также до начала июня важно провести профилактическую обработку сада от вредителей и болезней. В тёплую погоду активизируются тля, клещи, листовёртки, долгоносики, плодожорки и другие насекомые. Одновременно возрастает риск грибковых заболеваний: парши, мучнистой росы, пятнистостей, монилиоза.

Перед обработкой нужно внимательно осмотреть растения. Скрученные листья, липкий налёт, пятна, паутинка, повреждённые бутоны и молодые побеги — всё это признаки проблем. Чем раньше они обнаружены, тем проще справиться с вредителями и болезнями. Обработки проводят в сухую, безветренную погоду, утром или вечером. Нельзя опрыскивать растения в жару, под прямым солнцем и перед дождём. Также важно учитывать фазу развития растений: во время цветения химические препараты лучше не применять, чтобы не навредить пчёлам и другим опылителям.

Для профилактики можно использовать биопрепараты, мыльные растворы, настои трав, а при серьёзном поражении — разрешённые садовые средства, строго по инструкции. Особое внимание стоит уделить плодовым деревьям, ягодным кустарникам, розам, клубнике и молодым посадкам. Не стоит забывать и про санитарные работы: удалить больные листья, обрезать сухие и повреждённые ветви, убрать растительный мусор.

Высадка в открытый грунт и посев теплолюбивых семян

Все опытные дачники знают, что самое подходящее время для высадки многих теплолюбивых культур — это май. Если почва уже прогрелась и миновала угроза сильных заморозков, то самое время заниматься формированием огорода! В открытый грунт в конце весны обычно высаживают рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы и капусты поздних сроков созревания. В теплицу эти культуры можно переносить раньше, но и там важно следить за ночными температурами.

Однако перед высадкой рассаду желательно закалить. За несколько дней до пересадки её выносят на улицу или в теплицу, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Так растения легче адаптируются и быстрее трогаются в рост. Также в мае сеют теплолюбивые семена: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, кукурузу, декоративные однолетники. Чтобы ускорить прорастание, грядки можно заранее прогреть под плёнкой или агроволокном. После посева почву поддерживают влажной, но не переувлажнённой. Если сохраняется риск ночных похолоданий, посадки лучше временно укрывать. Для этого подойдут дуги с нетканым материалом, плёнка, обрезанные пластиковые бутылки или мини-парники. Укрытие особенно важно для огурцов, кабачков, тыквы и молодой рассады перца.

Подкормка растений

К концу мая многим растениям уже требуется дополнительное питание. Весной они активно расходуют силы на рост побегов, листьев, цветение и формирование завязей. Без подкормок растения могут развиваться медленнее, хуже цвести и давать более слабый урожай. Плодовые деревья и ягодные кустарники хорошо реагируют на азотные подкормки, но важно не переусердствовать. Избыток азота приводит к активному росту зелени в ущерб плодоношению и может снизить устойчивость растений к болезням.

Для подкормки можно использовать компост, перегной, настой травы, биогумус или комплексные удобрения для сада. Подкормки лучше всего вносить по влажной почве после полива или дождя, чтобы не обжечь корни. Клубнике в мае нужно питание для цветения и формирования ягод. Ей подойдут комплексные удобрения с калием и фосфором, а также органические подкормки в умеренных количествах. Овощным культурам после высадки также требуется поддержка, но первую подкормку обычно проводят не сразу, а через 10–14 дней после укоренения растения. Цветники тоже не стоит оставлять без внимания: многолетники, розы, пионы, лилии и другие декоративные культуры в мае активно растут и закладывают бутоны. Для них подойдут комплексные удобрения для цветущих растений.

Главное — помнить, что подкармливать больные, пересушенные или только что пересаженные растения не нужно! Сначала необходимо восстановить нормальный полив и дать посадкам адаптироваться к новой среде. Майские работы на даче напрямую влияют на то, каким будет сад и огород летом. До июня важно очистить прикорневую зону деревьев, наладить полив, защитить урожай от птиц, провести профилактику болезней и вредителей, высадить теплолюбивые культуры и подкормить растения. Если выполнить эти задачи вовремя, растения войдут в лето крепкими и здоровыми. А ещё недавно Life.ru опубликовал чек-лист для дачников по самым опасным животным и растениям за городом.