Что делать при встрече со змеёй на участке: Гид по выживанию для дачника
Оглавление
Змеи просыпаются вместе с летом, и встреча с гадюкой на грядке может обернуться катастрофой. Life.ru рассказывает, как отличить ужа от гадюки, что делать при укусе и каких ошибок нельзя допускать ни в коем случае!
Что делать при встрече со змеёй на участке: правила безопасности для дачников.
Май подходит к концу, солнце припекает, а вместе с теплом на дачах просыпаются не только цветы и овощи, но и змеи. Первая встреча с гадюкой у грядки может вызвать настоящую панику, но это худшее, что вы можете сделать. Мы разобрались, как отличить безобидного ужа от опасной гадюки, что делать при встрече и как спасти себя или близких, если укус всё-таки случился.
Уж или гадюка: пять секунд на опознание
Паника начинается с того, что большинство людей просто не знают, с кем имеют дело. Безобидного ужа можно узнать по двум ярким пятнам на голове: они бывают жёлтыми, оранжевыми или грязно-белыми. Это как опознавательные знаки природы, которые кричат: «Я безопасен, не трогай меня просто так!» Тело у ужа тёмное, а сам он довольно крупный, может достигать метра в длину.
Гадюка выглядит совсем иначе. Голова у неё треугольная, чётко отделена от туловища, а на спине вдоль всего тела тянется зигзагообразный узор. Окраска может быть разной: бурой, серой, красноватой, но эта характерная «молния» на спине выдаёт её сразу. Размером гадюка обычно меньше: редко когда вырастает больше 60–70 сантиметров. Если увидели зигзаг, держитесь подальше и не пытайтесь разглядеть получше!
Замрите и выдохните: главное правило встречи
Самая большая ошибка при встрече со змеёй — начать махать руками, кричать или убегать. Гадюка не хищник, который выслеживает добычу, она просто хочет, чтобы её оставили в покое. Если вы случайно наткнулись на змею во время прополки грядок или сбора ягод, просто замрите на месте. Дайте ей возможность спокойно уползти. В 9 случаях из 10 именно это и произойдёт.
Если змея приняла оборонительную позу — подняла голову, зашипела, сделала выпад в вашу сторону, медленно отступайте назад. Не поворачивайтесь к ней спиной, не выставляйте вперёд руки, не делайте резких движений. Если под рукой есть палка или грабли, держите их перед собой по направлению к змее. И главное: не убегайте! В панике можно наступить на вторую змею, которую вы не заметили. Спокойствие и медленные движения — вот что спасёт вас.
Если гадюка всё-таки укусила: действуйте немедленно
Укус гадюки болезненный, но для здорового взрослого человека редко смертелен. Однако действовать нужно быстро и правильно. Вот что необходимо сделать сразу после укуса:
- Уложите пострадавшего и обеспечьте полный покой. Никаких самостоятельных передвижений! Чем больше человек двигается, тем быстрее яд распространяется по организму.
- Попробуйте отсосать яд в первые 15 минут. Раскройте ранку пальцами, начните энергично отсасывать кровянистую жидкость ртом и сплёвывайте. Это позволяет удалить до 50% яда. Для отсасывающего это безопасно, даже если во рту есть мелкие ранки.
- Продезинфицируйте ранку и наложите стерильную повязку. По мере развития отёка ослабляйте повязку, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
- Зафиксируйте укушенную конечность. При укусе в руку согните её и зафиксируйте, при укусе в ногу прибинтуйте к здоровой ноге.
- Давайте пострадавшему много жидкости. Чай, вода, бульон помогут вывести яд из организма. От кофе лучше отказаться.
- Немедленно везите пострадавшего в больницу. Вызывайте скорую по номеру 112 или везите сами на носилках, но ни в коем случае не позволяйте человеку идти самостоятельно!
Смертельные ошибки: чего делать категорически нельзя
Часто неправильные действия наносят больше вреда, чем сам укус змеи. Запомните раз и навсегда, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах:
- Накладывать жгут выше места укуса. Это провоцирует некроз тканей и может привести к гангрене. Жгут не останавливает распространение яда, но вызывает омертвение конечности!
- Разрезать место укуса или вырезать поражённый участок. Случайными ножами и осколками стекла вы занесёте инфекцию, повредите сухожилия и вены. Столбняк в таких условиях гарантирован.
- Прижигать ранку раскалёнными предметами, углями, порохом. Ядовитые зубы гадюки достигают сантиметра в длину, и яд проникает глубоко в мышцы. Ожог только добавит страданий, но яд не уничтожит.
- Давать пострадавшему алкоголь. Это не противоядие! Алкоголь усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма. Водка или коньяк «для храбрости» могут стоить человеку жизни.
Как сделать участок непривлекательным для змей
Лучшая защита от змей — это профилактика. Гадюки приходят на участок не просто так: их привлекают захламлённые места, высокая трава, кучи мусора и компоста, где можно спрятаться и найти добычу. Если не хотите встретить гадюку у грядки, регулярно косите траву и убирайте скошенное, не оставляйте на земле доски, кирпичи и строительный мусор.
Компостную яму лучше размещать подальше от дома: змеи обожают откладывать там яйца и зимовать. Заделайте все щели в фундаменте дома и хозяйственных построек. Боритесь с грызунами на участке: мыши и крысы — основная еда для гадюк, и если убрать кормовую базу, змеи сами уйдут искать более гостеприимное место. Некоторые дачники обмазывают пороги домов горчицей: змеи очень чувствительны к её запаху и не переползают обработанные поверхности.
Встреча со змеёй на участке — это не конец света, а повод вспомнить простые правила безопасности. Помните: змея не враг, она просто защищает себя и свою территорию. Большинство укусов происходит из-за невнимательности и паники людей, которые наступают на гадюку случайно или пытаются её прогнать. Будьте внимательны, носите закрытую обувь при работе в огороде, а если увидели змею, просто отойдите и дайте ей уползти. Ваше спокойствие и знание элементарных правил поведения стоят дороже любого страха перед пресмыкающимися. А если хотите узнать, что делать при укусе пчелы или осы и как отличить аллергию от обычной реакции, почитайте наш подробный материал про защиту от летающих соседей на даче.
