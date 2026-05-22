Магнитные бури 22–24 мая: Учёные обеспокоены активностью группы пятен на Солнце. Когда затишье кончится? Солнце снова меняет правила игры. Казалось бы, магнитосфера выровнялась, но за горизонтом уже формируется новая угроза. Ближайшие дни могут пройти спокойно, а могут и резко сорваться. Что происходит и чего ждать на выходных? 22 мая, 09:35 Какая сейчас обстановка на Солнце и когда ждать новых магнитных бурь? Смотрим на графики ИКИ РАН.

Последние несколько дней метеозависимых мучили перепады погоды, жара и магнитные бури. Сейчас, казалось бы, ситуация немного улучшилась, а на графики ИКИ РАН вернулся зелёный цвет и наблюдается минимум скачков. Неужели космическая погода решила дать Земле передышку? И да, и нет. Оказывается, что за этой ровной картинкой уже начинается движение, которое может всё изменить.

Сейчас разберёмся, как пройдут 22, 23 и 24 мая и какой официальный прогноз по магнитным бурям дают учёные ИКИ РАН на ближайшие выходные. Потому что главный вопрос сейчас — это не «Есть ли буря?», а «Когда она вернётся?» Почему? Потому что учёные прямо говорят: «На Солнце между тем начала отталкиваться от дна активность — на космическую погоду начали давить гигантские пятна, приближающиеся с обратной стороны Солнца. До их выхода на видимую сторону ещё 1–2 дня, но происходящие высоко в короне вспышки уже частично видны из-за горизонта и ломают красивый прямой график. Пока не очень страшно, да и Solar Orbiter с той стороны сигнализирует, что активные области распадаются, но не будем торопиться, пока не увидим своими глазами».

Если перевести это на простой язык, ситуация сейчас пограничная. Формально всё спокойно, но Солнце уже «просыпается». Активные области пока скрыты, но их влияние начинает ощущаться заранее. Именно поэтому даже ровный график может внезапно дать сбой.

Прогноз магнитных бурь на 22, 23, 24 мая 2026

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: какой силы будет магнитная буря 22–24 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

22 мая. День начинается в зелёной зоне, но с лёгкой нестабильностью. В течение суток индекс Kp держится примерно в диапазоне 2–3, без выхода в бурю. При этом вероятность полностью спокойного состояния — около 53%, а ещё 35% приходится на возмущения. И уже есть небольшой, но заметный шанс бури — около 12%. Это тот самый день, когда вроде бы «всё нормально», но чувствительные люди могут ловить фон: лёгкая тяжесть в голове, рассеянность, странная усталость без причины. Не пик, но уже намёк.

23 мая. Ситуация выглядит ещё стабильнее на первый взгляд. График остаётся в зелёной зоне, Kp колеблется в пределах 2–3, местами поднимаясь чуть выше, но не доходя до критических значений. Вероятность спокойного состояния растёт до 68%, а шанс бури снижается до 7%. Именно здесь многие окончательно расслабляются. Но это обманчивое спокойствие. Потому что, как предупреждают учёные, в этот момент Солнце только готовится показать себя с другой стороны. Организм в такие дни может реагировать странно: вроде бы нет давления извне, но состояние нестабильное — скачки энергии, резкая усталость, проблемы со сном.

Какой силы магнитная буря сегодня на Земле? Прогноз геоштормов на 22, 23, 24 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

24 мая. Формально это самый спокойный день из трёх. Индекс Kp держится на уровне 2, местами опускаясь ещё ниже. Вероятность «зелёного» сценария достигает 78%, а вероятность бури остаётся минимальной — около 7%. Это выглядит как полноценная стабилизация. Но, с учётом происходящего на Солнце, скорее пауза. Потому что к этому моменту активные области уже почти выйдут на видимую сторону. А значит, именно после этого периода возможен новый виток событий.

Сейчас редкий момент, когда космическая погода даёт передышку, но с оговорками. Графики спокойные, вероятность бурь низкая, и кажется, что можно выдохнуть. Но за этой тишиной уже стоит движение, которое ещё не проявилось полностью. И, если вы метеозависимы, вы это почувствуете раньше графиков. Потому что иногда самое тревожное — это не сама буря, а то короткое спокойствие перед ней. А ранее Life.ru рассказывал, что жара в Москве закончится градом и смерчами.

Авторы Карина Морозова