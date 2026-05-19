Почему наши бабушки гуляли в лесу без страха: как СССР победил клещей и почему от этого отказались

Помните рассказы старших о том, как они целыми днями бродили по лесам, собирали грибы и ягоды, не боясь клещей? Нет, это не легенды и не розовые очки ностальгии. В Советском Союзе действительно можно было спокойно гулять в парке или ходить в походы, не проверяя каждые пять минут одежду на наличие кровососов. Сегодня же без репеллентов, заправленных в носки штанов и панического осмотра после прогулки не обойтись. Life.ru разбирался, как СССР почти полностью избавился от клещей и почему эту победу пришлось отменить.

Когда лесорубы падали замертво: загадка таёжной лихорадки

Как советская наука победила клещей и почему отказалась от ДДТ. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В середине 1930-х годов на Дальнем Востоке лесорубы, геологи и охотники внезапно заболевали странной болезнью: жар, судороги, паралич, потеря сознания. Многие умирали. Местные называли это «таёжной лихорадкой», но никто не знал причину. Врач Александр Панов в 1935 году предположил: это энцефалит, воспаление мозга.

В мае 1937 года Наркомздрав отправил на Дальний Восток экспедицию во главе с вирусологом Львом Зильбером. Уже 19 мая он сделал сенсационное заявление: энцефалит переносят клещи! За три месяца учёные выделили вирус и доказали роль паукообразных. Это был научный прорыв. Правда, Зильбера сразу арестовали по ложному доносу, но потом Сталин извинился и наградил его Сталинской премией.

«Дуст» — белый порошок, который убивал клещей на пять лет вперёд

Когда врага узнали в лицо, началась тотальная война. Главным оружием стал ДДТ — дихлордифенилтрихлорэтан, в народе «дуст». Белый порошок, разработанный для борьбы с малярийными комарами, оказался смертелен для клещей. После одной обработки паукообразные не появлялись от двух до пяти лет!

Советское государство не мелочилось. ДДТ распыляли не только в городских парках, но и в загородных лесах, на тропинках, вырубках. Самолёты сбрасывали тонны порошка на тайгу ранней весной по снегу. Обрабатывали все пионерские лагеря, санатории, базы отдыха. Эффект был колоссальный: можно было углубиться в чащу в лёгкой одежде, присесть на пенёк, полежать на траве. Клещей просто не было!

Когда победа над клещами обернулась экологической катастрофой

История борьбы с клещевым энцефалитом в СССР: открытие Зильбера. Фото © Gerryimages / Bettmann

ДДТ оказался не просто ядом для насекомых. Он накапливался в почве годами, не разлагался, попадал в воду и поглощался растениями. Дальше шла цепочка: растения ели травоядные, травоядных ели хищники. Отрава доходила до вершины пищевой пирамиды. Птицы откладывали яйца с тонкой скорлупой, рыба в реках мельчала и болела.

К концу 80-х учёные забили тревогу. По слухам, ДДТ обнаруживался даже в грудном молоке матерей! Он проникал через плаценту к плоду, влиял на нервную систему. У животных наблюдались мутации и уродства. Экологи предупредили: ДДТ из Сибири через пищевую цепочку доходил до регионов, где клещей отродясь не водилось. В 1989 году препарат официально запретили в СССР.

Как клещи вернулись с удвоенной силой и заполонили всю страну

Без постоянной обработки клещи стремительно вернулись. За несколько лет они заполонили леса, парки, городские газоны. К этому добавилось глобальное потепление: тёплые зимы создали идеальные условия для размножения. Ареал расширился к северу, появились новые агрессивные виды.

Советские учёные разработали альтернативу — трихлофос, но он был дороже и слабее. После развала СССР программа свернулась. Сегодня статистика пугает: ежегодно в России выявляется до десяти тысяч случаев боррелиоза. Клещевой энцефалит регистрируется в десятках регионов. Ветеринары фиксируют массовую гибель собак. Весной 2026 года появились «клещи-мутанты», которые бегают за жертвой и не боятся репеллентов.

Что потеряли вместе с дустом и вернётся ли беззаботность

Почему современная Россия отказалась от методов борьбы с клещами СССР. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Парадокс: избавившись от ДДТ, мы получили экологически чистую природу, но потеряли возможность спокойно в ней находиться. Современные репелленты защищают частично. Вакцина от энцефалита есть, но от боррелиоза нет. Точечные обработки парков малоэффективны: клещи приходят с соседних территорий.

Эксперты предлагают использовать современные препараты, которые быстрее разлагаются, или биологические методы: разведение птиц, поедающих клещей. Говорят о генетических технологиях: выпускать стерильных самцов. Но пока всё на уровне разговоров. А бабушки рассказывают внукам о счастливом времени, когда можно было босиком бегать по траве и не бояться.