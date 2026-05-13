Они нас предупреждали! CoViD, хантавирус и ещё 7 пророчеств из «Симпсонов», которые сбылись

Мультсериал «Симпсоны» давно завоевал репутацию не просто культового комедийного шоу, но и своеобразного «мультяшного Нострадамуса». Десятки сюжетов, которые поначалу казались безобидными шутками, со временем находили своё жутковатое отражение в реальности: от избрания Дональда Трампа президентом до пандемии CoViD-19. Логично, что с каждым новым годом зрители с особым вниманием вглядываются в старые эпизоды в поисках намёков на грядущие события, и год 2026-й не стал исключением. Life.ru рассказывает, какие пророчества «Симпсонов» уже начинают сбываться на наших глазах, за что переживать пока рано, а что из мира фантастики может стать явью в ближайшее время?

«Симпсоны» предсказали пандемию

Мультсериал «Симпсоны»: 21-я серия 4-го сезона предсказала коронавирус. Фото © fox.com

Стоит начать с того, что, по мнению фанатов, «Симпсоны» задолго до всех предсказали коронавирус. В 21-й серии 4-го сезона (а это 1993 год!) Гомер заказывает соковыжималку, сделанную в Японии. Та самая посылка оказывается заражённой… Местные рабочие на фабрике случайно «делятся» вирусом с коробкой, и болезнь молниеносно распространяется по американским городам. Да, с реальной ситуацией есть ощутимые различия, но фанатов такие мелочи никогда не останавливали! Как видите, мультсериал начал свой экстрасенсорный путь очень давно и продолжает волшебным образом предсказывать будущее. Не верите? Сейчас докажем!

Предсказали хантавирус на лайнере

Мультсериал «Симпсоны»: в эпизоде A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again за 2011 год предсказали хантавирус. Фото © fox.com

В мае 2026 года стало известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины к Канарским островам. На борту находилось около 150 туристов и членов экипажа, несколько человек инфицировались, а трое скончались. Эта новость моментально всколыхнула интернет-пространство, вскрыв удивительное совпадение: почти точный сценарий был показан в «Симпсонах» ещё в 2011 году.

В эпизоде 23-го сезона, который носит название A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again (2012 год), в русском переводе — «Абсолютно весёлая штука, которую Барт больше никогда не сделает», семья Симпсонов отправляется в круиз, чтобы развлечь скучающего Барта. Однако мальчику так нравится на лайнере, что он не хочет возвращаться домой. Для этого Барт инсценирует видеообращение о начале глобальной пандемии на суше, из-за чего капитан решает не швартоваться в порту и остаться в море. На судне начинается паника. Сходство реальных событий и вымышленного сюжета оказалось пугающим. Но это ещё не всё!

Ещё одна болезнь, о которой говорили в мультсериале

«Симпсоны» предсказали «осакский грипп» в эпизоде 1993 года «Мардж в цепях». Фото © fox.com

Более того, знаменитый «осакский грипп» из эпизода 1993 года «Мардж в цепях», который традиционно связывали с CoViD-19, в 2026 году получил новое прочтение. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, в этом сезоне доминирующим штаммом гриппа является H3N2. Уже переболело около 11 миллионов человек, госпитализировано 120 тысяч, а количество летальных исходов превысило 5000. Таким образом, вымышленный «осакский грипп» находит своё пугающее подтверждение в реальной вспышке смертельно опасного вируса, словно предсказание работает на два разных сценария с интервалом в десятилетия.

Искусственный интеллект заменяет людей

В «Симпсонах» предсказали ИИ: 17-й эпизод, 23-й сезон мультсериала. Фото © fox.com

Стремительное вторжение искусственного интеллекта во все сферы жизни — это ещё одна тема, которая как нельзя лучше иллюстрирует пророческий дар «Симпсонов». В 17-м эпизоде 23-го сезона, который вышел в 2012 году и носит программное название Them, Robot, зрителям показали не самое радужное будущее. Мистер Бёрнс, владелец атомной электростанции в Спрингфилде, решает заменить всех своих сотрудников на роботов, чтобы радикально сократить расходы. В мультфильме роботы бодро выполняют все инструкции, тем временем уровень безработицы в Спрингфилде взлетает до небес.

Сегодня этот футуристический сценарий перестаёт быть просто шуткой. По данным аналитиков, замена людей искусственным интеллектом и автоматизация уже создают реальную угрозу для многих профессий. Согласно результатам анализа, основанного на данных ChatGPT, ИИ и автоматизация могут уничтожить почти 100 миллионов рабочих мест в США в течение следующего десятилетия. Особенно уязвимы оказались творческие индустрии, включая маркетинг, графический дизайн и копирайтинг, а также ряд других специальностей. Прогноз «Симпсонов», показанный ещё в 2012 году, сегодня перестаёт быть вымыслом.

Эра космического туризма

Предсказания телесериала «Симпсоны»: в эпизоде Deep Space Homer предсказали космический туризм. Фото © fox.com

Космическая тема в «Симпсонах» также оказалась пророческой! Ещё в 1994 году в знаменитой серии Deep Space Homer создатели сериала показали, как обычный человек, Гомер Симпсон, проходит отбор и становится астронавтом, отправляясь в космос. Этот эпизод фактически предсказал эру космического туризма, когда полёты за пределы атмосферы Земли стали доступны не только профессиональным астронавтам, но и широкой публике.

Другие эпизоды также касались этой темы: в серии 2014 года Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic, был показан отдыхающим в космосе за семь лет до того, как он совершил своё реальное космическое путешествие. Наиболее ярким подтверждением этих пророчеств стал 2025 год, когда в космосе побывала певица Кэти Перри в составе исключительно женского экипажа. Этот суборбитальный полёт вызвал бурное обсуждение в Сети: критики назвали его не более чем пиар-акцией и «шоу», а российские космонавты иронично заметили, что такой полёт сложно назвать настоящим космическим. Несмотря на критику, сам факт полёта поп-звезды доказывает, что пророчество «Симпсонов» о доступных космических путешествиях начинает сбываться на наших глазах. Что ещё предсказал мультсериал про жёлтых человечков?

Предсказали победу Харрис на выборах в США

Мультсериал «Симпсоны»: наряды Камалы Харрис и Лизы Симпсон. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik, fox.com

Фанаты «Симпсонов» нашли ещё одну любопытную деталь в культовом мультсериале. Речь об эпизоде «Барт в будущем», который вышел в 2000 году. В нём Лиза Симпсон занимает пост президента США. На экране она появляется в фиолетовом костюме и с бусами на шее. Практически в таком же наряде позже заметили вице-президента Камалу Харрис. Это совпадение тут же породило в Интернете волну конспирологических догадок.

Увидев образ Лизы, пользователи решили, что «Симпсоны» снова выдали пророчество — на этот раз о том, что Камала Харрис будет баллотироваться в президенты и даже может одержать победу. По сюжету той самой серии Лиза становится главой государства, сменив на этом посту бизнесмена, который зарабатывал на операциях с недвижимостью. Любопытно, что другого американского лидера с точно таким же профилем деятельности зовут Дональд Трамп.

В «Симпсонах» заметили карту России с новыми регионами

В эпизоде Game Done Changed мультсериала «Симпсоны» показали карту России с новыми территориями. Фото © fox.com

В эпизоде «Симпсонов» под названием Game Done Changed мелькает карта России с включёнными в её состав новыми территориями. Этот кадр появляется во время разговора Барта Симпсона с директором школы Скиннером.

На анимационной карте Украина (обозначена зелёным) заметно сжалась, в то время как границы России теперь выходят прямо к Румынии, отсекая Украину от Черноморского побережья. На карте отчётливо видны присоединённые к РФ регионы: Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Более того, территория Одесской и Николаевской областей тоже закрашена в цвета России.

Прогноз на финал ЧМ-2026

Эпизод «Симпсонов» за 1997 год предсказал ЧМ-2026: The Cartridge Family. Фото © fox.com

Возможно, самое обсуждаемое предсказание «Симпсонов» на 2026 год касается не политических или медицинских кризисов, а спорта! В эпизоде 1997 года The Cartridge Family на одном из рекламных щитов мелькает надпись: «Финал чемпионата мира между Мексикой и Португалией». Этот прогноз приобрёл особую популярность в связи с тем, что чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Португалия, с её звездным составом и опытнейшим Криштиану Роналду, традиционно входит в число фаворитов любых крупных турниров. Важно отметить, что при новом формате турнира с 48 командами Мексика и Португалия действительно смогут встретиться только в финале, что усиливает внимание к этой «подсказке» со стороны болельщиков и даже профессиональных спортсменов. Так, известный теннисист Новак Джокович публично поддержал идею, предположив, что в финале встретятся именно эти сборные.

Ну что, теперь вы верите? Обязательно напишите в комментариях, смотрите ли вы легендарный мультсериал? Может, вы знаете, что ещё предсказали «Симпсоны»?