Вампиры и великаны: какие реальные генетические заболевания легли в основу мифов о чудовищах

Бледная кожа, острые клыки, боязнь солнца — вампиры пугают человечество веками. Но что, если за мистическими образами стоят реальные болезни? Life.ru разобрался, как генетические мутации превратились в страшные сказки, а потомки королей столетиями передавали друг другу «проклятие крови».

Порфирия: медицинская основа вампирских легенд

Граф Дракула — самый знаменитый вампир в мировой культуре. Его прототипом стал реальный правитель XV века Владимир III Басараб по прозвищу Цепеш. При жизни князь прославился жестокостью, но спустя столетия его образ оброс новыми деталями: он стал бояться солнца, пить кровь врагов и обзавёлся острыми клыками.

Современные исследователи предполагают, что за этим мифом стоит порфирия — редкая генетическая болезнь, связанная с нарушением синтеза гема в составе гемоглобина. При порфирии в крови накапливаются токсичные вещества, которые поражают нервную систему и кожу. Симптомы действительно напоминают описания вампиров: ультрафиолет вызывает сильные ожоги, люди вынуждены прятаться от солнца. При длительном течении деформируются нос, уши, пальцы, а корни зубов обнажаются, создавая «клыкастый» эффект.

«Симптомы порфирии были пугающими и легко подпитывали суеверия. Бледность и красноватый оттенок мочи отождествляли с «кровавым проклятием», а стремление избегать солнечного света объясняли связью с нечистой силой. Лишь спустя столетия наука доказала, что это не магия, а генетический сбой», — объясняет генетик, кандидат биологических наук, эксперт проекта «Помощь редким» Дмитрий Кривошеев.

Порфирией, вероятно, страдали британский король Георг III, Винсент Ван Гог и даже Иван Грозный. Георга III привязывали к кровати в смирительной рубашке, когда он кричал и бредил от приступов. Ван Гог описывал в письмах галлюцинации, светобоязнь и сильные боли в животе. А Иван Грозный, согласно летописям, мучился от язв на коже и психических расстройств.

Болезнь передаётся по наследству, но около 85% носителей гена проживают всю жизнь, не зная о своей особенности. Заболевание проявляется лишь при стрессе, инфекциях или гормональных изменениях. Женщины страдают чаще мужчин — беременность и роды могут «включить» болезнь. Сегодня порфирия успешно лечится препаратами из донорской крови: современные методы сокращают частоту приступов на 70–80%.

Синдром Марфана: когда высокий рост становится проклятием

Пётр I, Авраам Линкольн, Никколо Паганини, Корней Чуковский — что объединяет этих людей? Все они отличались необычной внешностью: очень высокий рост, длинные руки и ноги, худоба, «паучьи» пальцы. Современные исследователи предполагают, что у них мог быть синдром Марфана — генетическое заболевание соединительной ткани. Оно встречается у одного из пяти тысяч новорождённых.

«Пациенты часто не знают о своём диагнозе годами, списывают хроническую слабость и боли в спине на «просто устал» или «сколиоз». Кто-то живёт с этим до 35–40 лет, пока осложнения не проявят себя в полной мере. Самое коварное в синдроме Марфана — это сердечно-сосудистые риски, которые могут быть фатальными без регулярного контроля», — предупреждает Дмитрий Кривошеев.

Из-за патологических изменений в надпочечниках у пациентов повышен уровень адреналина. Это приводит к нервному возбуждению, гиперактивности, вспышкам гнева. Пётр I, который, как предполагают, мог иметь этот синдром, славился необузданной энергией и приступами ярости. Современники описывали его как человека, который не мог усидеть на месте и постоянно находился в движении.

Если один из родителей болен, вероятность передачи ребёнку составляет 50%. Однако в 25% случаев мутации возникают спонтанно. Сегодня продолжительность жизни пациентов практически не отличается от средней по популяции. Болезнь остаётся неизлечимой, но её осложнения успешно контролируют: ортопеды корректируют деформации скелета, офтальмологи проводят коррекцию зрения, а кардиологи следят за состоянием аорты.

«Королевская болезнь»: как гемофилия погубила царские династии

Гемофилию часто называют «королевской болезнью». Генетическая патология часто встречалась в королевских семьях Европы. Самым известным носителем стала английская королева Виктория, у которой, вероятно, произошла первая спонтанная мутация. Гемофилия наследуется по Х-хромосоме: болеют исключительно мужчины, но женщины являются носительницами.

Королева Виктория всю жизнь чувствовала себя отлично, но из девяти её детей один сын страдал гемофилией, а две дочери унаследовали ген. Выдав их замуж, королева передала «проклятие» в царствующие дома Испании, Пруссии и Российской империи. Цесаревич Алексей Романов, наследник русского престола, страдал тяжёлой формой гемофилии типа В. Каждая царапина могла стать для него смертельной, а кровоизлияния в суставы причиняли мальчику мучительную боль.

В начале XX века врачи не знали, как лечить это заболевание. Использовали давящие повязки, холодные примочки, перекись водорода и народные методы — например, ванны с крапивой. Родители цесаревича от отчаяния даже доверились Григорию Распутину. Он умел снимать боль внушением и гипнозом, но не лечил гемофилию — лишь облегчал психологическое состояние пациента.

Прорыв случился, когда медики научились выделять из донорской плазмы недостающие факторы свёртывания. А в 2023 году было одобрено первое генно-терапевтическое лечение: один укол — и пациент может забыть о болезни на годы или даже на всю жизнь.

«Отечественная наука тоже не стоит на месте. Недавно, например, молекулярные биологи сделали важный шаг к созданию российской генетической терапии гемофилии B. Используя технологию прайм-редактирования генома, они смогли исправить разные типы мутаций в гене, отвечающем за развитие болезни. Пока что результаты получены на культуре тканей в лабораторных условиях. Это не полное решение проблемы, но важное открытие, которое позволяет надеяться на создание универсальной терапии», — приводит пример Дмитрий Кривошеев.

Сегодня люди с гемофилией живут полноценной жизнью. Российский штангист Алексей Шустов, победитель чемпионатов России по жиму лёжа, долгое время скрывал свой диагноз — даже от тренера. В его крови было всего 0,8% фактора свёртывания. Британский велогонщик Алекс Доусетт с тяжёлой формой гемофилии стал олимпийским чемпионом. «Королевская болезнь» перестала быть приговором.

А что сейчас?

За последние десятилетия медицина проделала огромный путь. Порфирия лечится препаратами из донорской плазмы, гемофилия поддаётся генетической терапии, синдром Марфана контролируется врачами. Пациенты с редкими заболеваниями сегодня получают профессиональную помощь и создают ассоциации для поддержки других.

«Жить с редким заболеванием — непросто. По данным исследования благотворительного фонда «Подсолнух», 71% семей, воспитывающих детей с такими диагнозами, сталкиваются с непредвиденными расходами, а 41% видит будущее своих детей как очень проблемное. Однако поддержка сообществ и развитие системной государственной помощи постепенно меняют эту статистику, давая пациентам надежду на социальную реализацию», — рассказывает Дмитрий Кривошеев.