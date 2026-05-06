Променяла успешный успех на боль и кунг-фу, но ни о чём не жалеет: Москвичка раскрыла Life.ru, каково жить в Шаолине

6 мая, 13:00

27-летний арт-директор из Москвы Екатерина, работавшая с ТНТ, Vogue и GQ, в какой-то момент поймала себя на мысли: жизнь превратилась в бесконечную работу без смысла. Выгорание, апатия и ощущение «дня сурка» подтолкнули её к радикальному решению — уехать в Шаолинь и проверить, где на самом деле предел её возможностей. Девушка рассказала Life.ru о том, как проходят будни учеников в Шаолине, тренировках и настоящем принятии боли.

«Захотелось перестать жить с синдромом отложенной жизни и начать рисковать»

27-летняя москвичка Екатерина — арт-директор, сет-дизайнер и декоратор. За её плечами участие в масштабных проектах для телевидения и глянца: более 7 лет девушка работает с ТНТ, оформляла съёмки шоу «Танцы», «Выжить в Стамбуле», «Большой куш в Бангкоке», сотрудничала с изданиями Esquire, Vogue, GQ и Elle Girl, создала оформление свадьбы артиста Моргенштерна*, снимала обложку для рэпера Скриптонита, а также создавала декорации для парка «Зарядье» в Москве и т.д.

Екатерина рассказывает, что поездка в Шаолинь была одной из целей из списка, который она составила около полутора лет назад. Девушка отмечает, что в студенческие годы её жизнь была полна вечеринок и общения, однако после окончания университета всё резко изменилось: жизнь стала обыденной и скучной и Екатерина полностью погрузилась в работу. По её словам, занятость стала настолько тотальной, что на что-либо кроме карьеры просто не оставалось времени. Со временем это привело к выгоранию и апатии.

«Захотелось перестать жить с синдромом отложенной жизни и начать рисковать, творить безумства, изучать мир, побывать в каждой стране этого огромного шарика — Земли, посмотреть, как живут люди, изучить их культуру, познакомиться, подчеркнуть многовековой опыт разных народов и поискать ответ на какие-то вездесущие вопросы относительно того, как устроен мир», — делится Екатерина.

Дополнительным мотивом стал её интерес к боевым искусствам: уже почти четыре года Екатерина занимается крав-мага — системой, разработанной для израильского спецназа, и имеет синий пояс. Она объясняет, философия крав-мага строится на умении не быть жертвой, защищать себя не только физически, но и ментально, отстаивать личные границы. Поэтому ей стало интересно познакомиться с другой системой — кунг-фу, которая, как она отмечает, опирается на более глубокие внутренние принципы.

«Кунг-фу же, наверное, про более глубокую систему ценностей: про то, что сила сознания может помочь стать сильнее и увеличить твою физическую силу. Про то, что no pain, no kung fu. Боль всегда идёт рука об руку с каждым из нас в разных этапах жизни: когда мы учимся ходить, падаем, ударяемся, но делаем новую попытку. Когда мы растём и наши кости и мышцы растут, мы тоже испытываем боль. Когда мы развиваемся и выходим из зоны комфорта, мы испытываем ментальную боль», — рассказывает девушка.

В основе кунг-фу лежит идея о том, что боль — не враг, а часть роста, ведь невозможно расти в тепличных условиях, важно научиться принимать дискомфорт как неотъемлемую часть жизненного пути.

При этом девушка подчёркивает, что ехала в Китай с довольно простой и прагматичной целью — стать сильнее физически, проверить свои пределы и попробовать что-то новое. Однако уже в процессе она поняла, что этот опыт оказался гораздо глубже: он повлиял не только на тело, но и на восприятие жизни в целом.

Распорядок дня и питание в Шаолине

Екатерина уже провела в Шаолине два месяца — и называет это решение одним из самых безумных в своей жизни. По её словам, это был постоянный баланс между физическим истощением и внутренним смирением перед выбранным путём. Жизнь в монастыре подчинена строгому распорядку. Подъём — в 5:40 утра, через двадцать минут уже звучит свисток на построение, и начинается первая тренировка. За день их три, с короткими перерывами на еду и обязательную уборку. После завтрака ученики моют полы, подметают комнаты и приводят в порядок территорию. Вечером — общее построение, после которого в 21:45 двери школы закрываются до утра.

«Живём мы в школе, в комнатах с 8 кроватями. Все комнаты разделены по половому признаку, шкафов у нас нет, помимо четырёх двухъярусных кроватей у нас есть стол для бутылок, тарелочек и кулера с водой. Вместо шкафов есть небольшие стойки с корзиночками для мелких вещей, сами вещи храним в открытых чемоданах под кроватями. Каждый день комнату надо убирать после завтрака: мыть полы, выносить мусор, подметать», — делится Екатерина.

Рацион тоже максимально простой и однообразный: на завтрак — безвкусная жидкая каша-суп из кукурузной крупы и острая картошка, на обед и ужин — рис с несколькими дополнительными блюдами в виде овощного рагу, зелёной капусты, курицы, соевого мяса или тофу — обычно таких блюд 2–3, они постоянно чередуются. «Ты должен сначала после тренировки взять тарелку из комнаты с палочками, построиться перед выходом, заняв место в очереди, наложить еду, покушать, помыть за собой тарелку и вернуть её обратно в свою комнату до следующего приёма пищи», — рассказывает девушка.

По словам Екатерины, за время пребывания она настолько привыкла к палочкам, что в какой-то момент буквально «забыла, как пользоваться вилкой».

Девушка признаётся: выделить один особенный момент в Шаолине почти невозможно — для неё таким стал практически каждый день. Первый вечер она вспоминает особенно ярко: поздний приезд, растерянность, страх и полное непонимание, где она оказалась. Всё изменилось благодаря тёплому чаю и знакомству с двумя итальянками, которые чувствовали себя так же. А затем в комнату зашли русские парни, которые помогли Екатерине адаптироваться: поддерживали, объясняли, были рядом и стали тем самым «спасательным кругом» в первые дни. Спустя месяц ощущение одиночества окончательно сменилось чувством дома, когда в школу приехали ещё три русские девушки.

«Знали бы вы, какое счастье для меня было делить комнату на четверых, когда вы не просто шутите, вы разговариваете мемами 24/7, ваше понимание широкой русской души одинаковое, вы смеётесь, заботитесь, любите, стебётесь и веселитесь как никогда. В этот момент я на какой-то момент почувствовала себя дома, потому что было так же тепло, душевно и уютно, как дома. Вся школа, состоящая из 60% французов и 30% других иностранцев, шутила, что мы Russian mafia, а я их предводитель», — вспоминает Екатерина.

«Всем нам иногда нужны перемены, просто не все знают, как к ним прийти»

Самыми тяжёлыми в Шаолине для Екатерины оказались силовые тренировки. Одно из самых запоминающихся и сложных упражнений — когда нужно перепрыгивать цепочку из сорока человек, стоящих в планке, затем встать в конец и ждать, пока очередь снова дойдёт до тебя. Вторая самая сложная тренировка — пятничная: бег с человеком на прямых руках, перенос веса на разные стороны, приседания с партнёром на плечах. «На удивление «набивки» я любила всегда, потому что если сфокусироваться на процессе, то это больше похоже на какую-то медитацию, смирение и выработку выдержки и спокойного сознания», — отмечает девушка.

Екатерина отмечает, что за два месяца тело стало заметно сильнее, появились мышцы, выросла выносливость. Без синяков и травм, конечно, не обошлось — но, как отмечает Екатерина, чаще всего это результат либо переоценки своих возможностей, либо, наоборот, недостаточной концентрации. Важно быть полностью собранным: расслабленное тело не защищает суставы и связки. «Страх? Страха нет. Совсем. Ты просто чувствуешь, что твоё тело вырабатывает энергии больше, чем когда-либо, всё-таки три тренировки в день влияют на твою ёмкость энергии», — подчёркивает девушка.

Говоря об упражнениях, которые пока не даются, девушка признаётся, что так и не села на шпагат, не освоила некоторые сложные элементы и не смогла выполнить самые тяжёлые силовые упражнения, вроде переноски двух человек. Но к этому она относится спокойно: вместо того чтобы ломать себя, она выбрала прислушиваться к своему телу и принимать, что на некоторые вещи просто нужно больше времени.

Интерес к Шаолиню, по её мнению, вовсе не случайность и не просто мода. Видео о её опыте собрало сотни тысяч просмотров, большая часть аудитории — 97% — женщины из России. Екатерина связывает это с ощущением усталости от рутины: многие живут в режиме «дня сурка», устают от давления, сложностей и проблем.

Когда хочется всё бросить, сбежать на другой конец света, где нет бытовухи и рутины, где ты можешь быть свободен от бремени, которое несёшь изо дня в день, и просто сфокусироваться не на своих успехах, достигаторстве, попытке быть хорошей для всех, а просто на себе, на таком обычном, живом человеке, которым ты являешься. Екатерина

При этом она уверена: Шаолинь действительно меняет людей. Туда часто едут из любопытства или ради эксперимента, но сталкиваются с куда более глубоким опытом. «Здесь нет возможности играть какие-то роли. Если ты хочешь пережить этот опыт, то тебе придётся обнажить душу, раскрыть свою истинную суть и вспомнить кем ты был и кем ты являешься по своей натуре, глубоко в душе. Всем нам иногда нужны перемены, просто не все знают, как к ним прийти, поэтому пробуют всё подряд в надежде, что какая-то из попыток окажется верной. Моя попытка была удачной», — подчёркивает девушка.

«Боль — это нормально»

Екатерина отмечает, что она сознательно не спешила доказывать что-то в первые недели, а постепенно готовила тело через «набивки». Поэтому момент, когда об неё впервые сломали палку — это произошло спустя два месяца тренировок — стал не проверкой на выносливость, а скорее символическим завершением пути и попыткой проверить, выдержит ли она этот путь. «Было ли больно? Я думаю, почти нет. Я насмотрелась, как людей складывает пополам, они кричат и орут от боли. Сама же я больше переживала и боялась перед ударом, нежели испытывала боль во время. Я помню, как сама удивилась своей реакции, ощущениям и как всё быстро закончилось», — вспоминает Екатерина.

По словам девушки, ей сложно осознать изменения и сравнить себя прежнюю и настоящую, пока она находится в Шаолине. «Очень сложно сравнить себя прежнего и себя настоящего, пока ты находишься не в своей привычной среде обитания, пока ты выброшен в капсулу с вакуумом, где нет реальной жизни, твоего окружения, твоей повседневной бытовухи и ответственности. Ты просто живёшь изо дня в день», — делится Екатерина.

За время пребывания в Шаолине девушка уже подчеркнула для себя три ключевые вещи. Первая — переосмысление боли. Боль — это нормально. Болит — значит, живой. Здесь боль перестаёт быть врагом и становится частью роста. Каждый день — это маленькое преодоление себя: сделать чуть больше, чем вчера, выйти за пределы привычных возможностей. Постепенно границы сдвигаются, и становится очевидно, что многие ограничения — только в голове.

«Больно и дискомфортно будет всегда, просто надо перестать так сильно фокусироваться на этом чувстве, потому что оно парализует и заставляет абстрагироваться от всего остального, более важного. Если ты сможешь фокусироваться, поймать душевный покой и успокоить свой мозг, ты сможешь увидеть и добиться гораздо большего», — отмечает наша героиня.

Вторая — умение говорить «до свидания». В Шаолине люди живут очень близко, делят друг с другом всё — от еды до эмоций и за считаные дни становятся почти родными. «Шифу всегда говорит, что это место не про индивидуальность, а про то, что мы все — единое целое. Мы должны помогать, поддерживать друг друга, потому что только так преодолеваются сложности. Мы сплотились друг с другом, чтобы проживать тяжёлые моменты легче», — объясняет девушка.

Каждый приезжает на свой срок, и расставания неизбежны. За два месяца Екатерине пришлось десятки раз говорить «до свидания» людям из разных стран — России, Франции, Бразилии, Германии, США и других. По словам Екатерины, эти моменты давались ей тяжело. «В очередной момент рыданий, крепких объятий и тихого шёпота с просьбой оставаться таким же сильным, открытым и сохранять свет в душе ты осознаёшь, что надо просто сказать «спасибо» за то, что этот человек был рядом, за его плечо, за его поддержку и любовь. И отпустить его, надеясь, что если ваши пути вновь пересекутся, то вы просто продолжите с того места, где остановились, — с места, где вы преодолевали трудности и прикрывали друг другу спину», — подчёркивает девушка.

И третья — редкое для жителя мегаполиса состояние тишины в голове. Постоянные физические нагрузки буквально выключают тревожные мысли, создавая ощущение внутреннего покоя. В этой тишине становится комфортно быть наедине с собой — без лишнего шума, давления и суеты. «Тебе спокойно, тихо, комфортно и так уютно с собой. Ради этого опыта, ради этих дней я готова повторять этот опыт вновь и вновь», — рассказывает она.

* Включён в перечень иноагентов Минюста России.