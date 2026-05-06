Занимались любовью до последнего вздоха: 6 политиков, скончавшихся при пикантных обстоятельствах

Смерть во время секса — это один из самых древних сюжетов человеческой иронии. Ежегодно, по разным подсчётам, около 50 тысяч человек уходят из жизни в объятиях партнёра. Но если обыватель умирает незаметно, то казусы с политиками и властителями превращаются в легенды, поговорки и политические мемы на века. Life.ru собрал 6 историй, где публичный образ рухнул в самый неподходящий момент. Поехали?

Феликс Фор поставил любовницу в неловкое положение

Президент Франции Феликс Фор должен был остаться в истории как удачливый политик Третьей республики. В истории он, конечно, остался, но не совсем как политик, и не совсем удачный. Вместо этого он превратился в исторический анекдот! 16 февраля 1899 года в Елисейском дворце у 58-летнего президента случился инсульт… во время фелляции.

Свидетелями стали врач и случайно зашедший лакей. Маргарита выскочила через чёрный ход, а новость облетела Париж за несколько часов. Убежать у девушки не вышло, скандальная слава успела её догнать, и с этого момента даму стали называть «погребальным насосом».

Гроза Европы не выдержал наплыва страсти

Бич Божий, потрясший Европу, боялся только одного — смерти не в бою. Ирония оказалась жестокой. В 453 году Аттила женился на молодой красавице Ильдико. После пышного пира в деревянном дворце он удалился в опочивальню... а наутро слуги нашли его мёртвым в луже собственной крови. Официальная версия: обильное носовое кровотечение, вызванное гипертонией и алкоголем. Однако в народе быстро закрепилась другая история: суровая брутальная смерть от разрыва аорты прямо во время секса! Современный историк Джон Мэн в книге «Аттила» замечает: «Воины оплакивали его, ломая оружие, но при этом не могли сдержать ухмылки». Обидно так-то! Такие амбиции и мужественность, и какая неприличная смерть…

Убитый ревностью Рафаэль

Это случай, когда хотел как лучше, а не получилось совсем ничего. Великий Рафаэль скончался 6 апреля 1520 года в возрасте 37 лет. Официальная причина — жар, вероятно, малярия или пневмония. Но Вазари, первый искусствовед-сплетник, оставил шокирующую подробность. У Рафаэля была постоянная возлюбленная, натурщица Маргарита Лути. Однажды он застал её с другим мужчиной по имени Джулио Романо. Художник пришёл в ярость, набросился на соперника, но из-за слабого здоровья и перегретой крови слёг с сильным жаром. Чтобы «восстановить мужскую честь», он попытался немедленно войти в близость с Лути на глазах у любовника, но скончался прямо в процессе. Эта версия, хоть и оспаривается, но гуляет по источникам два века и веселит историков.

Упорно работал, но не над книгой

В 1979 году 70-летний миллиардер и экс-вице-президент США Нельсон Рокфеллер у себя в кабинете работал, наверное. Но внезапно мужчина скончался. И по официальной версии, причиной стал сердечный приступ. Однако журналистам удалось выяснить некоторые пикантные детали: по их словам, Рокфеллер находился в своей манхэттенской резиденции с 25‑летней помощницей Меган Маршак. У него случился инфаркт прямо во время секса, женщина в панике вызвала скорую. Существует слух о том, что тело мужчины кремировали уже через два часа после констатации смерти. Но семья Рокфеллера объяснила это религиозными соображениями. Поработал над книгой, называется.

Ему любовь была дороже жизни

Президент, спасший Америку от Депрессии, тоже попал в списки самых скандальных смертей. 12 апреля 1945 года у Рузвельта случилось кровоизлияние в мозг. Хроники сообщили, что он мирно позировал для портрета Элизабет Шуматофф. Но мемуары приближённых рисуют совершенно иную картину. На самом деле рядом с Франклином была его давняя любовница Люси Мерсер. По свидетельству доктора Говарда Брунна, президент почувствовал себя плохо в тот самый момент, когда пытался заняться сексом с Люси, несмотря на тяжёлую гипертонию и паралич ног. Женщина поспешно ушла чёрным ходом до приезда официальной супруги. Сотрудники спецслужб уничтожили все фотографии и письма, где фигурировала Люси. Только через 30 лет историк Дорис Кернс Гудвин опубликовала правду. Но для Америки Рузвельт остался святым, поэтому об этой истории не распространялись. Но хоть эта ситуация крайне печальна, зато свидетельствует о безумном рвении Рузвельта к жизни, а главное, к любви!

Титан не выдержал двухчасовой марафон

Замыкает список король, чья легенда дала название самому явлению. Историк Эйнхард в «Жизни Карла Великого» сообщает, что император умер в 814 году после сильной лихорадки. Но поздние средневековые хроники распространили боковую версию: дескать, Карл ушёл в мир иной не от плеврита, а от сердечного приступа в постели с одной из своих жён. Мол, даже такому титану не выдержать двухчасового марафона после охоты и вина. Смерть «на коне» назвали la mort royale — королевская смерть. Священники позже пытались приписать Карлу целомудрие, но не вышло. Впрочем, Карл умер не с любовницей, а с женой, что определённо прибавляет ему чести.

Что думаете об этих историях? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях!