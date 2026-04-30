Убийство в Вальпургиеву ночь, которое не могут раскрыть почти 100 лет: Дело Атласского вампира

В западной Европе существует праздник, который называется Вальпургиева ночь. Отмечают его с 30 апреля по 1 мая. Эта традиция уходит корнями ещё в Средневековье. В эту ночь, согласно поверьям скандинавских и германоязычных народов, по домам гуляет нечисть, а на улицах проводятся обряды по изгнанию ведьм. Сейчас от этих традиций остались лишь отголоски, но именно в эту ночь, с 30 апреля на 1 мая, в городе Стокгольм в Швеции произошло нечто пугающее. Life.ru вспомнил дело 1930-х годов, которое даже спутся 90 лет пугает туристов и местных жителей!

Вальпургиева ночь — что за праздник такой

Что такое Вальпургиева ночь? Историческая спарвка для любителей истории. Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Для начала давайте разберёмся, что такое Вальпургиева ночь. Задолго до появления христианства ночь на 1 мая была значимой датой для европейских народов. Её корни уходят в дохристианские традиции празднования наступления тепла и плодородия. Древние кельты отмечали в это время один из главных праздников года — Белтейн, что означает «огонь бога Бела». Он символизировал переход от зимы к лету, расцвет природы и жизни, противопоставляясь мрачному Самайну, прообразу Хэллоуина. Германские племена также верили, что в эту ночь стирается грань между миром живых и потусторонним царством духов и демонов. Центральным событием было разведение огромных костров для очищения и защиты, а также хороводы вокруг украшенного лентами «Майского дерева».

С распространением христианства Церковь, как это часто бывало, не стала искоренять древний народный праздник, а попыталась придать ему новое значение, совместив его с днём почитания святой Вальпургии. Это реальная историческая личность — английская монахиня-бенедиктинка, родившаяся около 710 года в знатной семье. По преданию, девушка была дочерью короля Уэссекса. В возрасте 37 лет она отправилась с миссией в Германию, где основала монастырь и прославилась своей праведной жизнью и даром целительства. Так вот, Вальпургия была канонизирована 1 мая 870 года. Поскольку дата её почитания совпала с древними народными гуляньями, по сути, произошло слияние традиций — и языческий праздник получил новое имя. А святая Вальпургия в народном сознании стала защитницей от нечистой силы и чёрной магии. Вот такая история. Ну что, переходим к делу?

Кто стал жертвой выбравшейся нечисти?

Лилли Линдетрём: жертва в деле Атласского вампира. Что случилось в Вальпургиеву ночь 1932 года? Фото © someonesawsomething

Лилли Линдестрём, 32-летняя женщина, жила в Атласском районе на площади Санкт-Эриксплан, 11. Она зарабатывала на жизнь, продавая своё тело. В квартире, где проживала девушка, находился единственный в доме телефон. Туда и приходили заявки от состоятельных мужчин, желавших провести время с «ночными бабочками». В то время отношение общества к такому виду деятельности порицалось и преследовалось, но Лилли была известна полиции, и «работать» ей не мешали.

По словам её подруги и соседки Мимми Янссон, Лилли вела достаточно уединённый образ жизни, но всегда была на связи. Итак, в ту самую ночь, когда по городу гуляла нечистая сила, Лилли Линдестрём принимает своего последнего клиента… Кем же был загадочный мужчина, который спустя 94 года пугает жителей Атласса?

Убийство в Вальпургиеву ночь: как обнаружили тело?

Дело Атласского вампира: как нашли тело Лилли Линдестрём и почему полиция была в шоке? Фото © someonesawsomething

4 мая 1932 года уже упомянутая Мимми обратилась в полицию. Девушка была обеспокоена пропажей подруги, которая не выходила на связь уже несколько дней. Когда полиция вскрыла дверь квартиры Лилли, перед ними предстала очень пугающая картина: обнажённое тело девушки лежало на кровати вниз лицом. По некоторым данным, череп жертвы был повреждён тяжёлым предметом, предположительно, трубой или чем-то подобным. Рядом с телом находились аккуратно сложенные вещи и использованный презерватив. И при этом почти полное отсутствие крови на месте преступления. Странно.

По показаниям Мимми, вечером 30 апреля Лилли зашла к ней, чтобы взять презерватив для встречи с клиентом. Через некоторое время она вернулась за вторым, и это был последний раз, когда её видели живой. Мимми предположила, что девушка могла уехать на празднование Вальпургиевой ночи куда-то за город, и не сразу забила тревогу. Но, увы, трагедия всё же произошла, а полиция начала расследование. Какие были версии у следствия?

Вампирская версия

Улики с места преступления в деле Атласского вампира: что нашла полиция и какая основаная версия? Фото © Wikipedia / Holger.Ellgaard

После того как тело Лилли Линдестрём было обнаружено в её квартире, детали сцены преступления вызвали настоящий шок у следователей. Всё выглядело странно даже по меркам криминалистики 1930-х годов. Лилли лежала обнажённой, рядом аккуратно сложена её одежда. Следов борьбы на теле почти не было, будто она доверяла человеку, который оказался её убийцей. Но главное — вокруг тела не было крови. Ни на полу, ни на мебели, ни на её коже. По некоторым данным, даже тело девушки было обескровлено. Вся кровь, казалось, исчезла. При дальнейшем осмотре в квартире был найден обычный кухонный половник, в котором находились следы крови. Полиция выдвинула гипотезу: убийца не просто лишил Лилли жизни, он выпил её кровь. За что преступник и получил прозвище — Атласский вампир.

Полиция допросила девять мужчин, которые могли быть клиентами Лилли, но ни один из них не стал подозреваемым. Следствие не смогло найти улики, которые бы указывали на конкретного человека. Дело оставалось открытым до 1954 года, когда его официально закрыли из-за отсутствия прогресса.

Дело всё ещё живёт

Расследование дела Атласского вампира: что известно на сегодняшний день? Фото © Wikipedia / Oscar Franzén

Прошло почти 100 лет с той зловещей весны, когда квартира на Санкт-Эриксплан, 11 стала сценой одного из самых таинственных убийств Швеции. Официально дело Лилли Линдестрём так и осталось нераскрытым — все улики были собраны полицией Стокгольма, но не привели ни к одному аресту. Сегодня архивы по этому делу, как считается, находятся в полицейском историческом архиве в Стокгольме, частью которых заведует Rikskriminalpolisen, то есть национальное уголовное управление.

Однако доступ к оригинальным вещдокам ограничен. Есть информация о сохранившихся копиях протоколов, схеме квартиры и фотофиксации места преступления. Самое удивительное — дело не было забыто. Наоборот: со временем оно стало не просто частью архивов, а городской легендой, о которой рассказывают в подкастах, документальных фильмах, тёмных туристических маршрутах. Криминологи и писатели называют его одним из самых необычных и жутких нераскрытых преступлений Швеции XX века.