Тамара Глоба назвала 5 знаков зодиака, которым в мае лучше сидеть тихо, — проверьте, есть ли вы в списке

Тамара Глоба опубликовала прогноз на май, и для некоторых знаков зодиака он оказался совсем не радужным. Пока одни будут купаться в успехе и деньгах, другим придётся пережить настоящую полосу препятствий. Мы изучили астропрогноз и выделили пять знаков зодиака, которым в мае придётся особенно несладко. Приготовьтесь — если вы в этом списке, месяц обещает быть нервным.

Скорпион: когда здоровье и силы на пределе

Скорпионам Тамара Глоба предсказала самый сложный май из всех знаков зодиака. Астролог буквально умоляет представителей этого знака беречь себя и не доводить организм до истощения. В течение всего месяца Скорпионам придётся поддерживать семью, помогать детям и родственникам, прислушиваться к мнению окружающих — и всё это на фоне колоссальной загруженности на работе.

Хуже всего, что в начале мая женщины принесут в жизнь Скорпионов «не самые лучшие перемены». Астролог не уточняет, что именно это будет, но предупреждает: придётся уступать и идти на компромиссы, даже если очень не хочется. Глоба настаивает на обязательной гимнастике и дыхательных упражнениях — без этого Скорпионы рискуют свалиться от перегрузок. Работа принесёт возможности заработать, но цена вопроса — собственное здоровье.

Овен: споры с начальством и проблемы с властями

Овнам май готовит серьёзные испытания в профессиональной сфере. Тамара Глоба предупреждает: в первой половине месяца представителям этого знака зодиака нужно быть предельно осторожными в высказываниях. Любое неосторожное слово может обернуться конфликтом с руководством или даже с представителями власти.

Астролог говорит о «спорах и трудностях, которые принесут проблемы», причём эти проблемы могут иметь долгосрочные последствия. Овнам придётся буквально наступить на горло собственной песне и молчать там, где обычно они высказались бы прямо и резко. Добавьте к этому необходимость беречь дом и имущество — Глоба намекает на возможные неприятности и в этой сфере. Финансовые дела будут решаться мучительно медленно, что для энергичных Овнов станет настоящей пыткой.

Весы: конфликты, уступки и необходимость держать язык за зубами

Весам в мае придётся пройти через настоящую школу дипломатии, и не факт, что они сдадут этот экзамен. Первая декада месяца принесёт «трудности, которые относятся к спорам, к активным спорам с противниками, с вышестоящими, с людьми, обладающими властью». Звучит устрашающе, и не зря.

Тамара Глоба фактически предсказывает Весам открытые конфликты с начальством и влиятельными персонами. Учитывая, что Весы обычно стараются избегать противостояний и ищут компромиссы, май станет для них периодом, когда дипломатия не сработает. Придётся либо отстаивать свою позицию и идти на обострение, либо сдаться и уступить. Астролог намекает, что второй вариант предпочтительнее, но для гордых Весов это будет болезненно.

Стрелец: конкуренты наступают, доходы тают

Стрельцам май готовит неприятный сюрприз — в их жизнь «внезапно войдут другие люди, партнёры и противники, которые попытаются перетянуть внимание на свою персону». Проще говоря, появятся конкуренты, которые будут активно отбирать хлеб у Стрельцов.

Тамара Глоба предупреждает: нельзя «тянуть одеяло только на себя», придётся договариваться с теми, кто раньше был конкурентом. Это особенно обидно для независимых Стрельцов, которые привыкли действовать самостоятельно. Но хуже всего то, что астролог прямым текстом говорит: «Доходы могут быть чуть-чуть урезаны в этот период». Для знака зодиака, который любит жить на широкую ногу и тратить деньги, это станет серьёзным ударом. Придётся делиться и властью, и деньгами, и славой.

Рак: месяц неопределённости и постоянных изменений

Ракам Тамара Глоба предсказывает май, который делится на две совершенно разные части, причём первая половина будет откровенно мучительной. «Дела не очень ясны, многое будет меняться в первой половине месяца» — так астролог описывает период, когда Раки не смогут нормально планировать и строить прогнозы.

Для знака зодиака, который ценит стабильность и предсказуемость, это настоящий кошмар. Планы с друзьями будут срываться, перспективы — меняться, а ясности не будет вообще никакой. Ракам придётся постоянно перестраиваться и адаптироваться к новым обстоятельствам, что выбьет их из привычной колеи. Астролог намекает, что даже карьерные вопросы не получится выстроить нормально — всё будет зыбко и неопределённо до середины месяца.

Май станет проверкой на прочность для этих пяти знаков зодиака. Тамара Глоба советует запастись терпением, не лезть на рожон и беречь нервы и здоровье. Помните: любая сложная полоса рано или поздно заканчивается, а трудности делают нас сильнее. Главное — пережить этот период без серьёзных потерь и не наломать дров в отношениях с важными людьми. А если вы не попали в этот список — радуйтесь и наслаждайтесь благоприятным майским периодом!