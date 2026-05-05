Met Gala 2026: Бейонсе вернулась, Безосы всех разозлили, а «голые» звёзды захватили красную дорожку Оглавление Звёзды и их образы Хозяйка бала: Анна Винтур Первая ракетка бала: Винус Уильямс Эмма Чемберлен — лучший наряд вечера Бейонсе Николь Кидман с дочкой Рианна и A$AP Rocky Ким Кардашьян Зоуи Кравиц Хейли Бибер Лорен Санчес и Джефф Безос Кайли и Кендалл Дженнер Джоуи Кинг Главный скандал: Безосы против всех Часто задаваемые вопросы Когда прошёл Met Gala 2026? Кто был сопредседателем Met Gala 2026? Почему Бейонсе не была на Met Gala 10 лет? В чём был скандал на Met Gala 2026? Кто не пришёл на Met Gala 2026 из-за Безосов? Что такое naked dressing на Met Gala? Кто считался худшим образом вечера? Met Gala 2026: Бейонсе вернулась спустя 10 лет, Безосы вызвали протесты профсоюзов Amazon, а naked dressing и кристаллические «бронежилеты» заполонили красную дорожку: Life.ru рассказывает о главном событии года в мире моды. 5 мая, 10:17

Главная ночь моды, Met Gala 2026, прошла 4 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Тема вечера — Costume Art, дресс-код — Fashion Is Art. Сопредседателями выступили Бейонсе (её первое появление на балу за 10 лет), Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур.

Главные модные тренды: naked dressing — эффект наготы и прозрачности, футуристические «бронежилеты» из кристаллов и винтажные архивные наряды. Речь о визуальной игре с телом, иллюзией оголения и sheer-эффектами.

Официальная стоимость билета на Met Gala 2026 начинается от 75 тысяч долларов.

Скандал вечера: миллиардеры Джефф Безос и Лорен Санчес выступили одними из главных спонсоров Met Gala, что вызвало волну критики, призывы к бойкоту и протесты профсоюзов Amazon у стен музея. Спонсорский взнос Безосов, по данным СМИ, составил не менее $10 млн.

Звёзды и их образы

Хозяйка бала: Анна Винтур

Анна Винтур, которая остаётся бессменным председателем Met Gala даже после передачи редакторского кресла в Vogue, появилась на белой дорожке одной из первых. Гостям устроили настоящую лотерею: угадай, снимет ли Винтур свои культовые солнцезащитные очки. Спойлер: она их не сняла.

Винтур выбрала для темы Fashion Is Art перьевую бирюзовую куртку, накинутую поверх бирюзово-чёрного расшитого платья. Оба предмета — от дома Chanel (индивидуальный пошив). Винтур дополнила образ крупным сотуаром с драгоценными камнями и сохранила фирменное каре.

Анна Винтур, как всегда, была в центре внимания. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Своим царственным видом и неизменными большими очками она напомнила всем, кто здесь главный. Журналисты отметили, что к своим 76 годам «королева моды» выглядит безупречно и держит планку несмотря на то, что формально передала руководство Vogue своей преемнице Хлое Малле.

Первая ракетка бала: Винус Уильямс

Легендарная теннисистка Винус Уильямс впервые стала не просто гостьей, а полноправным сопредседателем Met Gala 2026. Сестра, Серена Уильямс, которая уже была в этой роли в 2019 году, явно поделилась парой секретов: Винус была в своей стихии.

Винус Уильямс удивила платьем, отсылающим к трофею Уимблдона. Фото © ТАСС / ЕРА / Evan Agostini

Винус вышла в сверкающем чёрном платье-русалке со шлейфом, полностью усыпанном кристаллами. Наряд дополнила массивная инкрустированная бриллиантами конструкция на шее и цепочки на руках. Это платье-сетка — индивидуальный заказ от ювелирного дома Swarovski, и его дизайн не случаен: прямое посвящение портрету кисти Роберта Прюитта, где спортсменка изображена именно в таком платье. Ожерелье отсылает к трофею Уимблдона — его форма копирует знаменитое Venus Rosewater Dish.

Эмма Чемберлен — лучший наряд вечера

Ютуб-блогер, ведущая красной дорожки Vogue и главная икона стиля для миллениалов, Эмма выбрала кастомное платье от Mugler. Это настоящее произведение искусства, которое создавалось 40 часов. Платье ручной работы, похожее на картину маслом, было вдохновлено сразу несколькими источниками: работами Ван Гога и Мунка, а также архивным платьем Mugler 1997 года с бабочками. Туфли на платформе Stuart Weitzman и длинные серьги завершили образ королевы бала.

Наряд Эммы Чемберлен признали на Met Gala 2026 лучшим. Фото © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Бейонсе

Бейонсе выбрала скульптурный образ Olivier Rousteing с кристаллами, короной и выразительным силуэтом.

Бейонсе вернулась на Met Gala спустя 10 лет в блестящем наряде. Фото © ТАСС / Anthony Behar / Sipa USA

Николь Кидман с дочкой

Николь Кидман появилась в красном кутюрном образе Chanel by Matthieu Blazy, а её дочь Сандей Роуз — в розовом платье Dior.

Николь Кидман блеснула в алом с перьями. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Рианна и A$AP Rocky

Рианна пришла в кастомном образе Maison Margiela by Glenn Martens: металлическая драпировка, кристаллы и скульптурный силуэт. A$AP Rocky был в кастомном Chanel.

Рианна прибыла в необычном кастомном образе. Фото © ТАС / АР / Evan Agostini

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян пришла в бронзовом sculptural breastplate-образе, который тоже работал на тему тела как арт-объекта.

Ким Кардашьян примерила блонд и «доспех» под бронзу. Фото © ТАС / АР / Evan Agostini

Зоуи Кравиц

Зоуи Кравиц выбрала чёрное кружево Saint Laurent с готическим настроением и sheer-эффектом.

Зоуи Кравиц пришла в готичном кружеве. Фото © ТАСС / Anthony Behar / Sipa USA

Хейли Бибер

Хейли Бибер появилась в золотом breastplate-образе с футуристическим силуэтом.

Хейли Бибер тоже пришла в «доспехе». Фото / ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес появилась в вечернем образе Schiaparelli, а Джефф Безос был в классическом смокинге.

Лорен Санчес и Джефф Безос прибыли в классических образах — смокинг и вечернее платье. Фото © Getty Images / Kevin Mazur / MG26 / The Met Museum / Vogue

Кайли и Кендалл Дженнер

Кайли Дженнер появилась в образе с эффектом body-hugging corset и nipple-forward-деталями, а Кендалл — в более сдержанном, скульптурном вечернем наряде.

Кайли и Кендалл Дженнер выбрали скульптурные корсеты. Фото © ТАС / АР / Evan Agostini

Джоуи Кинг

Джоуи Кинг пришла в иридисцентном платье с прозрачными вставками и кристаллами в нижней части юбки — это один из самых наглядных примеров sheer dressing на Met Gala 2026.

Джоуи Кинг пришла в полупрозрачном наряде и соблюла дресс-код. Фото © ТАСС / АР / Charles Sykes

Главный скандал: Безосы против всех

Пока на красной дорожке мелькали наряды, у стен Метрополитен-музея бурлило негодование. Скандал начался ещё за несколько месяцев до события, когда Met Gala подтвердил слухи: впервые в истории главным спонсором бала выступят не модный дом или корпорация, а частные лица — Джефф Безос и его жена Лорен Санчес.

Это решение вызвало настоящую бурю. Всего пара месяцев — и весь Нью-Йорк был обклеен плакатами с призывами бойкотировать мероприятие. Многие звезды первой величины, включая Зендею и саму Мерил Стрип, демонстративно проигнорировали бал. Утверждается, что отказ Мерил Стрип был особенно принципиальным — она покинула пост сопредседательницы, узнав о роли миллиардера.

Почему активисты пытались бойкотировать Met Gala. Фото © ТАСС / Steve Sanchez / Sipa USA

Активисты не ограничились плакатами и бойкотом. Они выбрали максимально шокирующий и прямой способ напомнить гостям бала о главных претензиях к Безосу. За несколько дней до мероприятия по всему Нью-Йорку, от рекламных щитов до фасадов зданий, появились провокационные изображения бутылок для мочи, а на ступенях самого музея установили «диспенсер» с ними. Позже выяснилось, что эта инсталляция — жестокая отсылка к скандалу с рабочими Amazon, которые были вынуждены использовать бутылки из-за нечеловеческих норм работы на складах. Группа активистов даже пробралась в музей и оставила там 300 бутылок с искусственной мочой.

Причина такого протеста, хотя и выглядящего эпатажно, имела конкретную основу. Безоса критиковали по многим пунктам: от уклонения от уплаты налогов, сотрудничества Amazon с ICE (Иммиграционной и таможенной полицией США) до сокращений в The Washington Post и поддержки Дональда Трампа. Ситуацию не спас даже официальный спич директора Метрополитен-музея, который умолял не путать искусство с политикой.

Часто задаваемые вопросы

Когда прошёл Met Gala 2026?

Бал Института костюма Met Gala 2026 года состоялся в понедельник, 4 мая, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Это традиционная дата — первый понедельник мая.

Кто был сопредседателем Met Gala 2026?

Сопредседателями вечера стали певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и главный редактор Vogue Анна Винтур (для неё это первый Met Gala после ухода с поста). Почётными сопредседателями и главными спонсорами также выступили миллиардер Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес.

Почему Бейонсе не была на Met Gala 10 лет?

Бейонсе не посещала бал с 2016 года — тогда она выходила в латексном платье от Givenchy на выставке Manus x Machina. По слухам, пауза связана с плотным гастрольным графиком (в 2025 году у певицы был тур Cowboy Carter) и поддержкой ежегодного гала-вечера Wearable Art Gala, который основала её мать, Тина Ноулз. В 2026-м королева Бэй вернулась, причём сразу в роли сопредседателя.

В чём был скандал на Met Gala 2026?

Вечер омрачили массовые протесты из-за того, что главными спонсорами и почётными сопредседателями впервые стали частные лица — Джефф Безос и Лорен Санчес. Критики обвиняли миллиардера в покупке влияния (сумма взноса составила не менее $10 млн), напоминали о сотрудничестве Amazon с ICE, уклонении от налогов, поддержке Дональда Трампа и жёстких условиях труда на складах Amazon (включая скандал с «бутылками для мочи»).

Кто не пришёл на Met Gala 2026 из-за Безосов?

Звёзды, которые демонстративно пропустили бал или не получили приглашения: Мерил Стрип (отказалась от роли сопредседателя), Зендея (семилетняя серия участия прервалась), мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, а также (по слухам) Леди Гага и Белла Хадид. Мерил Стрип, известная демократка и критик Трампа, работала над «Дьявол носит Prada – 2», где пародирует Анну Винтур, но на бал не пошла.

Что такое naked dressing на Met Gala?

Naked dressing (голый дресс-код) — тренд, когда знаменитости используют прозрачные ткани, телесные вставки и иллюзию наготы, превращая тело в произведение искусства. В 2026 году этот тренд стал одним из главных. Именно на этом настаивала и сама Анна Винтур, которая перед балом заявила: «Речь идёт о каждом теле — обнажённом, классическом, полном, с инвалидностью».

Кто победил в модном рейтинге Met Gala 2026?

Абсолютной победительницей назвали Эмму Чемберлен в платье Mugler — стилист сравнил её образ с ожившей экспрессионистской картиной. В топ также вошли: Бейонсе (Olivier Rousteing), Кайли Дженнер (скульптурный корсет), Лиза из BlackPink (Robert Wun) и Энн Хэтэуэй (Michael Kors с ручной росписью).

Кто считался худшим образом вечера?

В антирейтинге оказались:

Энн Хэтэуэй — идея с древнегреческим платьем была хороша, но исполнение подвело.

— идея с древнегреческим платьем была хороша, но исполнение подвело. Сабрина Карпентер — платье из киноплёнки с фильмом «Сабрина» (Одри Хепбёрн) оригинальное, но туфли и головной убор всё испортили.

— платье из киноплёнки с фильмом «Сабрина» (Одри Хепбёрн) оригинальное, но туфли и головной убор всё испортили. Хайди Клум — слишком натуралистичный костюм древнегреческой статуи: многие подумали, что она перепутала Met Gala с Хэллоуином.

— слишком натуралистичный костюм древнегреческой статуи: многие подумали, что она перепутала Met Gala с Хэллоуином. Доджа Кэт — латексный тотал-лук Saint Laurent не попал в тему бала.

Авторы Андрей Соколов