Странные кресты с крышей, или дом покойника: Как погребальная языческая традиция дошла до наших дней

На русских кладбищах, особенно на севере, можно встретить необычные кресты с небольшой двускатной крышей. Многие принимают их за отличительную черту старообрядческих могил, но на самом деле история этого символа гораздо древнее и уходит корнями в языческое прошлое Руси. Эта конструкция называется «голбец», и её появление связано с удивительным переплетением верований, быта и сказочных образов. Life.ru решил рассказать, откуда взялись такие кресты и зачем покойникам строили новый дом.

Дом для покойника

Старый деревянный могильный крест с двускатной кровлей. Зачем на могильном кресте крыша? Фото © Nano Banana AI

Слово «голбец» имеет двойственное происхождение. С одной стороны, в русской избе голбцем называли деревянную пристройку у печи, что-то вроде ступенек или ларя, который одновременно закрывал вход в подпол. Это место считалось сакральным, пограничным. Согласно поверьям, именно там, в тепле и рядом с землёй, обитал домовой — дух-хранитель дома и посредник между миром живых и мёртвых.

С другой стороны, понятие «голбец» этимологически связано со словами «глубина», «яма», «могила», что напрямую указывает на его погребальное значение. Со временем это название перешло и на сами надгробные сооружения, которые символически изображали «новый дом» для души усопшего. Изначально, в дохристианскую эпоху, это был не крест, а простой деревянный столб с небольшой кровлей наверху.

Домовина — «изба смерти»

Зачем могильному кресту крыша и при чём тут дом Бабы-яги? Фото © Nano Banana AI

Ещё более древняя и выразительная форма «жилища для мёртвых» — это домовина. Так называли небольшой деревянный сруб, который выполнял роль гроба или даже миниатюрной погребальной избушки. Домовины, которые могли быть как совсем маленькими, так и довольно просторными, часто устанавливали не в земле, а на поверхности. На Русском Севере это было обусловлено суровым климатом. Промёрзшую землю было трудно копать, и тело покойного временно, а иногда и постоянно оставляли в такой вот «избе смерти», приподнятой над землёй. Для защиты от диких зверей и гниения домовины часто ставили на высокие пни или специальные подпорки, которые перед этим окуривали дымом.

Именно эти ритуальные домики на подпорках, по мнению многих исследователей, и стали прообразом знаменитой избушки на курьих ножках, в которой, согласно русским сказкам, обитает Баба-яга. Название «курьи ножки», скорее всего, произошло не от слова «курица», а от «курные», то есть окуренные дымом.

От языческого столба к христианскому кресту

Языческий и христианский могильные столбы: как древняя традиция сохранилась до наших дней? Фото © Nano Banana AI

С приходом христианства традиция, конечно, трансформировалась. Столб заменили на крест, однако от привычной и символически важной крыши отказываться не спешили. Церковь, впрочем, не поощряла такие «пережитки язычества», справедливо усматривая в голбцах отголоски дохристианских верований в дом для души усопшего. Тем не менее традиция оказалась живучей, и кресты с двускатной кровлей до сих пор можно увидеть на старых кладбищах, особенно в Карелии, Архангельской и Мурманской областях, а также в некоторых регионах Сибири.

Этот обычай — яркий пример того, как древние верования, бытовые традиции и сказочные образы причудливо переплелись, создав уникальный феномен русской погребальной культуры. Вот так обычный крест с крышей оказывается не просто архитектурным элементом, а символом, несущим в себе многовековую память о представлениях наших предков о жизни и смерти.