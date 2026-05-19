«Театр породил чудовище»: Что не так с новым спектаклем МХТ «Гамлет» с Юрой Борисовым

Спектакль «Гамлет» в МХТ с Юрием Борисовым: Олег Меньшиков назвал его «театральной катастрофой», билеты перепродают за 200 тысяч рублей, а зрители спорят до хрипоты. Life.ru рассказывает, что происходит вокруг главной премьеры 2026 года. 18 мая, 22:15

«Гамлет» в МХТ — главная театральная бомба весны 2026. И это стало ясно ещё до премьеры. Билеты смели за пару часов. Официальные цены — от 5 до 50 тысяч. У перекупщиков цена билета доходила до 200 тысяч рублей за кресло в партере. На эти деньги можно слетать в Дубай или купить подержанную иномарку.

В главной роли — Юра Борисов. Тот самый, из «Аноры». Номинант на «Оскар», любимец западной публики. Рядом — Анна Чиповская, Андрей Максимов и другие звёзды МХТ.

Казалось бы, успех обеспечен. Но не тут-то было.

После первых показов Олег Меньшиков записал видео, где не оставил от постановки камня на камне. «Скудоумие и слабоумие должны наказываться по закону», — сказал как отрезал народный артист.

Публика в соцсетях, как водится, разделилась. Одни утверждают: «Гениально!» Другие: «Провал!» Третьи вообще не понимают, зачем платили такие деньги.

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, где жёстко раскритиковал «Гамлета» Андрея Гончарова. Причём, по его словам, он долго сомневался — оставлять гневные отзывы о творчестве коллег не в его правилах. Но молчать больше не мог.

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.

Особое возмущение у актёра вызвали восторженные отзывы в соцсетях, где якобы «избранные» зрители находили в постановке скрытые смыслы. «Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — припечатал Меньшиков.

Он также раскритиковал использование текстов разных переводчиков, исключение ключевых монологов и замену их на импровизации и шутки. Отдельно досталось режиссёрскому подходу «Я так вижу», которым молодые постановщики прикрывают спорные решения.

Финал обращения оказался самым жёстким: «Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны всё-таки уже наказываться по закону».

Почему Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Премьера спектакля состоялась 14 мая 2026 года на Основной сцене МХТ имени Чехова. Всего запланировано шесть показов — 14, 15, 20, 21 мая, а также 11 и 20 июня.

Поставил спектакль Андрей Гончаров — петербургский режиссёр, ученик легендарного педагога Вениамина Фильштинского, у которого учился и худрук МХТ Константин Хабенский. Критики называют Гончарова модернистом и экспериментатором. Четыре года назад он уже шокировал публику крестьянским мюзиклом-триллером «Чрево» на Новой сцене МХТ.

В новой постановке Гончаров использовал переводы сразу нескольких авторов: Анны Радловой, Андрея Кронеберга, Константина Романова (К.Р.) и шекспироведа Михаила Морозова. Переводы Пастернака и Лозинского, считающиеся классическими, режиссёру не понадобились.

С точки зрения сценографии художник Константин Соловьёв построил на сцене двухуровневое пространство с подвижными платформами и колоннами, которые по ходу действия сжимаются. Актёры используют микрофоны, чтобы добавить естественности диалогам.

Постановка собрала отличный актёрский ансамбль, но главный магнит для зрителей — безусловно, Юра Борисов. Уроженец подмосковного Реутова сейчас на коне: номинация на «Оскар» за «Анору», восторженные статьи в Variety и Los Angeles Times, контракт с мощным агентством UTA (тем самым, что продвигает Джонни Деппа и Харрисона Форда) и даже приглашение в Академию кинематографических искусств — ту самую, что вручает «Оскар». Теперь у него на очереди главная сцена МХТ и роль в голливудском фильме об основателе OpenAI. В общем, ловить звезду нужно, пока она здесь.

Вот полный список ключевых ролей и исполнителей:

Юра Борисов — Гамлет. Именно из-за его участия цены на билеты взлетели до небес.

— Гамлет. Именно из-за его участия цены на билеты взлетели до небес. Анна Чиповская — Гертруда, мать принца.

— Гертруда, мать принца. Андрей Максимов — Клавдий, новый король.

— Клавдий, новый король. Софья Шидловская — Офелия.

— Офелия. Николай Романов — Полоний.

— Полоний. Кузьма Котрелев — Лаэрт.

— Лаэрт. Артём Быстров — отец Гамлета (Призрак).

Скандальный «Гамлет» 2026 с Юрой Борисовым — кто ещё в ролях. Фото © mxat

Константин Хабенский, который сейчас руководит МХТ, пока не сделал официального заявления. Однако Владимир Машков, комментируя ажиотаж, допустил, что искусство (и кино, и театр) может быть вытеснено искусственным интеллектом. Косвенно это можно расценивать как поддержку новаторского подхода Гончарова.

Реакция других деятелей культуры тоже не заставила себя ждать. Театральный блогер Екатерина Гуркина назвала постановку «монетизацией хайпа». Супруга Меньшикова Анастасия лаконично заметила: «Совсем не моё». А Татьяна Брухунова (молодая жена Евгения Петросяна) и вовсе не смогла понять смысла происходящего на сцене, сочтя результат сочетанием «неокрепших умов» и «самоуверенности».

Главный рекорд этого «Гамлета» — даже не художественный, а финансовый. На официальном сайте МХТ билеты продавались по цене от 3 до 50 тысяч рублей. Их раскупили в первый же час после старта продаж ещё в середине марта.

Однако уже за две недели до премьеры на вторичном рынке билеты на «Гамлета» взлетели до 200 тысяч рублей за место в партере. Это абсолютный рекорд для драматического театра.

Особенность ситуации в том, что вокруг спектакля возникла целая инфраструктура перекупщиков. Появились сайты-двойники, которые визуально имитируют официальные страницы МХТ и используют сгенерированные нейросетями фотографии. Один из перекупщиков в разговоре с журналистом признался: за несколько дней до премьеры на 800 мест в зале оставались свободными лишь около 40 кресел. Причём приличные места (третий ряд) стоили по-прежнему запредельно.

Кто сыграл Офелию в «Гамлете» с Юрой Борисовым. Фото © VK / МХТ имени А.П. Чехова

Театральный критик Кристина Матвиенко считает, что режиссёр переборщил со «смыслообразованием» — метафорических загадок так много, что они поглощают само действие.

Большинство недовольных зрителей смутила необычная форма спектакля. Борисов появляется на сцене в серебристом костюме из фольги и передвигается на роликах. Некоторые пользователи соцсетей назвали костюмы «как из мусора». Также критике подверглись изменения в тексте пьесы и игра самого Борисова: по мнению части зрителей, он не вполне справился с ролью.

Отдельные сцены вызвали шок: герой Борисова делает провокационные предложения собственной матери, а сцена с Офелией разворачивается прямо в шкафу.

Сторонники экспериментального театра отмечают нестандартный подход режиссёра и просят не сравнивать спектакль с классическим вариантом. Выбранный состав (особенно дуэт Борисова и Чиповской) они считают идеальным. А неожиданные элементы вроде «микро-пинг-понга» в начале спектакля и цитирования заклинаний из «Гарри Поттера» — это, по их мнению, дерзкая попытка говорить с молодой аудиторией на её языке.

Почему новый «Гамлет» такой странный. Фото © VK / МХТ имени А.П. Чехова

Несмотря на скандал, сам спектакль полон любопытных деталей, которые помогают понять замысел режиссёра:

Монтаж переводов. Режиссёр сознательно отказался от единого перевода, смонтировав в один текст четыре разные версии. Получился эклектичный микс, приближающий шекспировский текст к пульсу и темам современной России.

Режиссёр сознательно отказался от единого перевода, смонтировав в один текст четыре разные версии. Получился эклектичный микс, приближающий шекспировский текст к пульсу и темам современной России. Передвижения на роликах. Юра Борисов активно использует роликовые коньки на сцене, что задаёт динамику современному, «спрессованному и наэлектризованному» герою.

Юра Борисов активно использует роликовые коньки на сцене, что задаёт динамику современному, «спрессованному и наэлектризованному» герою. Прямое включение. Зрители видят актёров в микрофонной подзвучке ещё до открытия занавеса — они свободно болтают друг с другом, что дарит ощущение «живого» театра.

Зрители видят актёров в микрофонной подзвучке ещё до открытия занавеса — они свободно болтают друг с другом, что дарит ощущение «живого» театра. Убийство пилой. В одной из сцен Гамлет выходит на сцену с бензопилой — это превращает традиционную постановку в захватывающий киберпанк-триллер и вызывает у зрителей шоковую реакцию.

В одной из сцен Гамлет выходит на сцену с бензопилой — это превращает традиционную постановку в захватывающий киберпанк-триллер и вызывает у зрителей шоковую реакцию. Игра в пинг-понг. Спектакль открывается сценой игры в мини-пинг-понг между Гамлетом-младшим, Офелией, Гамлетом-старшим и Гертрудой, что сразу задаёт лёгкую ироничную тональность.

Ответ: премьера прошла 14 мая 2026 года на Основной сцене МХТ имени Чехова.

Ответ: он считает, что это «театральная катастрофа», где нет ни одной мысли, а классические монологи заменены плоскими шутками. Его особенно возмутили костюмы из фольги, использование разных переводов и исключение ключевых сцен.

Ответ: официальные цены варьировались от 3 до 50 тысяч рублей в зависимости от места и дня недели.

Почему зрители остались недовольны «Гамлетом» с Юрой Борисовым. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ответ: только у перекупщиков (с рук, на сайтах-двойниках и в соцсетях). Но цены там уже достигают 200 тысяч рублей за лучшие места. Будьте осторожны: существует множество сайтов-клонов МХТ, созданных специально под этот спектакль.

Ответ: актёр пока воздерживается от публичных комментариев, предпочитая высказываться через свою работу на сцене.

Ответ: это зависит от ваших ожиданий. Если вы фанат классического Шекспира в интерпретации советской школы — есть риск разочароваться. Если вас привлекают смелые режиссёрские эксперименты и вы хотите увидеть одного из лучших актёров поколения в неожиданном амплуа — постановка точно вас не оставит равнодушным.

«Гамлет» в МХТ стал одновременно и коммерческим триумфом, и театральным скандалом сезона. С одной стороны — аншлаги и фантастические цены на билеты. С другой — разгромная критика от Олега Меньшикова, который призвал законодательно наказывать режиссёров за «скудоумие».

И всё же главное, что остаётся за скобками этой шумихи: в Москве появился спектакль, о котором спорят. И в мире, где театр всё чаще воспринимается как развлечение для скучающих, это, пожалуй, самый ценный результат. Люди платят 200 тысяч не просто за билет. Они платят за возможность принять участие в дискуссии, которая началась ещё до того, как погас свет в зале.

Авторы Андрей Соколов