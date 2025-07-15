Голливуд платит, но Москва ближе: Зачем Борисов вложил 150 млн в Россию перед стартом в США? Несмотря на слухи о переезде в США, новая звезда Голливуда Юра Борисов обзавёлся новой роскошной квартирой в Москве. Как живёт актёр — в материале Life.ru. 14 июля, 21:35 США — для карьеры, Москва — для жизни: Юра Борисов купил элитное жильё в центре столицы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / betto rodrigues, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова, фото © 2GIS

Юрий Борисов переезжает в США? Последние новости

О российском актёре Юрии Борисове восторженно пишут Variety и Los Angeles Times. Его официально пригласили вступить в ряды Академии кинематографических искусств — это та самая организация, которая ежегодно вручает «Оскар».

Актёр подписал контракт с лос-анджелесским агентством UTA — оно известно по продвижению Джонни Деппа, Харрисона Форда, Тимоти Шаламе и Арнольда Шварценеггера.

На калифорнийской студии Amazon стартовало производство нового американского фильма с участием Юры Борисова — комедийной драмы «Искусственный» об основателе IT-компании OpenAI Сэме Альтмане. Борисов сыграет Илью Суцкевера, его делового партнёра.

— Источники сообщают, что, если всё пойдёт по плану, Эндрю Гарфилд сыграет Альтмана, Моника Барбаро — директора технологического отдела Миру Мурати, а Борисов — Илью Суцкевера, соучредителя, возглавившего движение за отставку Альтмана, — сообщает подробности издание The Hollywood Reporter.

На ближайшее будущее запланирован режиссёрский дебют голливудской актрисы Эмили Мортимер, она хочет снять Борисова в фильме о российско-израильском поэте Денисе Новикове.

Как Юра Борисов стал звездой Голливуда? Главные роли

Юра Борисов родился в простой семье в подмосковном Реутове. Смог поступить и отучиться в Высшем театральном училище имени Щепкина. Широкий зритель узнал о нём в 2018 году благодаря роли в сериале «Ольга». Потом были большие роли в «чернушной» драме о девяностых «Бык», в мистическом триллере о сталинских репрессиях «Капитан Волконогов бежал» и в снятом проукраинским режиссёром блокбастере «Серебряные коньки».

На международный уровень Борисов взобрался после российско-финского фильма «Купе номер 6». Действие происходит в девяностых. Актёр пьёт водку, а Россия изображена «страной самоваров». Лента получила Гран-при в Каннах, а Юру заметил и пригласил сыграть в «Аноре» американский постановщик Шон Бейкер.

Инвестиции в Москву: Квартира за 150 млн

Судя по графику съёмок актёра, он теперь живёт на две страны — в США и России. При этом в зарубежных реестрах нет информации о том, что он покупал или снимал жильё в Штатах. Зато, если верить отечественным реестрам, семья Борисова год назад обзавелась в Москве роскошной квартирой площадью 226 квадратов. Хоромы находятся в городской усадьбе Татищевой на Покровке — это Басманный район, вплотную к Чистым прудам. Здание построено незадолго до революции, из-за удачного расположения и нарядного розового фасада его знают все москвичи. Стоимость актива предположить сложно: аналогов в продаже нет. Если сравнивать с расценками на коммерческие помещения в цоколе, то около 150 млн рублей.

Новое жильё семьи Юры Борисова на Покровке может стоить 150 млн рублей. Фото © 2GIS

На Лялиной площади в угловом особняке с эркером продаётся меблированная трёшка по цене 49 млн рублей. Её характеристики — адрес, площадь и этаж — точь-в-точь как у прежней квартиры Юры Борисова. Скорее всего, именно его жильё и продаётся. Цена оправдана: речь об объекте культурного наследия времён Александра III в том же Басманном районе, рядом Чистопрудный бульвар.

Исторический особняк, где была квартира у Юры Борисова. Фото © 2GIS

Также Борисов с супругой пользовался небольшим, но добротным коттеджем на Рублёвке — вблизи усадьбы Иславское. Эта недвижимость сейчас тоже продаётся за 30 млн рублей.

Юры Борисова нет в соцсетях. Зато его супруга и по совместительству агент Анна Шевчук ведёт «Запрещёнограм». Life.ru заметил, что сразу после начала СВО она вступила в паблики, посвящённые релокации в Турцию, Грузию и Казахстан.

Супруга и агент Борисова Анна Шевчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Переедет ли актёр Борисов в США? 0 Если его завалят деньгами и ролями, то он переедет Не переедет. Наши актёры там особо не нужны Я в принципе не могу понять, в чём гениальность Борисова Я не знаю актёра Борисова, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров