«Видят человека и ползут в его сторону»: Чем опасны южные клещи-«мутанты», преследующие жертву
В России не так многочисленны клещи подвида Hyalomma, о которых сейчас много говорят и называют «мутантами», однако они опасны как переносчики серьёзных заболеваний. Об этом Life.ru рассказал энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Владимир Турицин.
Большие рыжие клещи — это обычные клещи, которые всегда обитали у нас на юге России. Также они обитают в Азии, в Африке. Это клещи рода Hyalomma. У них хорошо развиты глаза, в отличие от обычных клещей, которые сидят и ждут прокормителя где-нибудь на травке или на веточке. Они видят приближающуюся овцу, собаку, человека, падают с куста и бегут в сторону этого прокормителя. Они его не преследуют, не бегут за ним, как собаки, а просто ползут в его сторону
Эксперт напомнил, что любые клещи опасны. А Hyalomma, плюс ко всем прочим бедам, ещё и переносят смертельно опасные заболевания. Среди них крымская геморрагическая лихорадка — очень опасная болезнь с высокой летальностью. Однакое такие виды клещей живут не во всех регионах. При этом в России клещей Hyalomma не сильно много, а вот Средняя Азия, Казахстан — их там местами «просто килограммами».
«В Калмыкии они точно есть. Под Астраханью наверняка есть. Там, где аридный климат, где пустынный, скажем так, там они и бывают... В Ставропольском крае также есть... Где потеплее, юг», — поделился собеседник.
Ранее Роспотребнадзор обнародовал перечень эндемичных по клещевому энцефалиту регионов в каждом федеральном округе России. Так, в Центральном федеральном округе в список вошли Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном округе эндемичными признали Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Республики Карелия и Коми.
