«Видят человека и ползут в его сторону»: Чем опасны южные клещи-«мутанты», преследующие жертву

Большие рыжие клещи — это обычные клещи, которые всегда обитали у нас на юге России. Также они обитают в Азии, в Африке. Это клещи рода Hyalomma. У них хорошо развиты глаза, в отличие от обычных клещей, которые сидят и ждут прокормителя где-нибудь на травке или на веточке. Они видят приближающуюся овцу, собаку, человека, падают с куста и бегут в сторону этого прокормителя. Они его не преследуют, не бегут за ним, как собаки, а просто ползут в его сторону