Роспотребнадзор назвал регионы с риском заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор обнародовал перечень эндемичных по клещевому энцефалиту регионов в каждом федеральном округе России. В Центральном федеральном округе в список вошли Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном округе эндемичными признали Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Республики Карелия и Коми.
В Южном федеральном округе выделили Крым и Севастополь. В Приволжском округе — Кировскую, Нижегородскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртию.
В Уральском федеральном округе в перечне Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В Сибирском округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.
В Дальневосточном федеральном округе эндемичными назвали Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Забайкалье, Еврейскую автономную область, Приморье, Якутию и Хабаровский край. В новых субъектах РФ клещей, переносящих энцефалит, не обнаружили.
Ранее врач-трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, как защититься от клещей. Главное правило — закрыть как можно больше открытых участков тела. Для короткой прогулки подойдут рубашка с длинным рукавом, брюки и даже капроновые колготки — клещ не может прокусить тонкую ткань. Обязательно использовать репелленты, обрабатывая ноги и руки. Для длительных экспедиций лучше купить противоэнцефалитный костюм из брезента с капюшоном и сеткой. На ноги — резиновые или кожаные сапоги до середины голени. Звонков развеял миф: клещи не падают с деревьев. Они живут в траве на высоте до 30 см и переползают на одежду. Паукообразные боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет, при укусе нужно срочно обратиться к врачу.
