Роспотребнадзор назвал регионы с риском заражения клещевым энцефалитом

Ранее врач-трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, как защититься от клещей. Главное правило — закрыть как можно больше открытых участков тела. Для короткой прогулки подойдут рубашка с длинным рукавом, брюки и даже капроновые колготки — клещ не может прокусить тонкую ткань. Обязательно использовать репелленты, обрабатывая ноги и руки. Для длительных экспедиций лучше купить противоэнцефалитный костюм из брезента с капюшоном и сеткой. На ноги — резиновые или кожаные сапоги до середины голени. Звонков развеял миф: клещи не падают с деревьев. Они живут в траве на высоте до 30 см и переползают на одежду. Паукообразные боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет, при укусе нужно срочно обратиться к врачу.