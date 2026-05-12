Назван неожиданный предмет гардероба, который защитит от клещей лучше репеллентов

Период активности клещей в России только начался, а риск подцепить энцефалит или боррелиоз сохраняется до первых заморозков. Трансфузиолог Андрей Звонков рассказал URA.ru, какую одежду выбрать для леса, чтобы не стать жертвой паукообразных.

Главное правило — закрыть как можно больше открытых участков тела. Для короткой прогулки подойдут обычные рубашка с длинным рукавом, брюки и даже капроновые колготки (клещ не может прокусить тонкую ткань). Обязательно использовать репелленты, обрабатывая не только ноги, но и руки — при сборе грибов вы постоянно наклоняетесь.

Для длительных экспедиций (охота, тайга) лучше купить специальный противоэнцефалитный костюм из брезента с капюшоном, сеткой и обратными клапанами. На ноги — резиновые или кожаные сапоги до середины голени. Личный лайфхак врача — гидрокостюм из лайкры для тёплой воды. Он идеально защищает от укусов.

Звонков развеял миф: клещи не падают с деревьев. Они живут в траве (максимальная высота — 25–30 см) и переползают на одежду или шерсть животных. Также паукообразные боятся прямых солнечных лучей, так что отдыхайте на открытых, сухих полянах.

При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита (в два этапа). От боррелиоза вакцины нет, поэтому при укусе — срочно к врачу.

А ранее Life.ru писал, что за неделю более 43 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей. Наибольшее число обращений после укусов клещей зафиксировано в ряде регионов страны, включая Челябинскую, Тверскую, Омскую, Иркутскую, Московскую и Ленинградскую области, а также Алтайский и Краснодарский края.