Энцефалитный клещ укусил пятилетнюю девочку из Тюмени прямо в ухо

В Тюмени пятилетняя девочка пострадала от укуса энцефалитного клеща, которого обнаружили в ухе. За последние две недели количество россиян, обратившихся за помощью после укусов паразитов, увеличилось на 25 тысяч, достигнув общего числа более 43 тысяч с начала сезона, пишет SHOT.

В Тюмени у пятилетней девочки обнаружили энцефалитного клеща. Видео © Telegram / SHOT

У ребёнка сразу после укуса начались сильные боли, ухо покраснело и заметно опухло. Девочка постоянно плакала, особенно при прикосновении к поражённому месту. Ребёнка экстренно доставили в больницу, где клеща извлекли. Позже лабораторно подтвердилось, что паразит был энцефалитным.

Мать пострадавшей рассказала, что ребёнок сейчас проходит курс лечения антибиотиками и чувствует себя лучше. Также отмечается, что девочке ранее делали прививку от клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось о необычном случае в Оренбургской области, где у местной жительницы после поездки на Сахалин в глазу обнаружили клеща. 26-летняя девушка по имени Настя почувствовала дискомфорт уже на следующий день после перелёта. Ей казалось, что под веко попала соринка, однако при осмотре в зеркале она обнаружила насекомое между ресницами.