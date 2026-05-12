Стали известные самые «любимые» российские регионы у клещей

В России продолжается сезон активности клещей — в 2026 году уже миллионы граждан прошли вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации в 2026 году от клещевого вирусного энцефалита привились более 2,2 млн человек. Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тыс. обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остаётся стабильной», — говорится в сообщении.

Наибольшее число обращений после укусов клещей зафиксировано в ряде регионов страны, включая Челябинскую, Тверскую, Омскую, Иркутскую, Московскую и Ленинградскую области, а также Алтайский и Краснодарский края. Также среди территорий с высокой активностью — Костромская и Самарская области, Республика Алтай и Санкт-Петербург.

С начала сезона проведены масштабные профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется обработке территорий массового пребывания людей, а также детских учреждений и летних лагерей. По данным Роспотребнадзора, уже обработано более 46 тысяч гектаров площадей.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация. Её особенно рекомендуют жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует туда поездки. Дополнительно специалисты советуют использовать репелленты, защитную одежду и соблюдать меры индивидуальной профилактики при нахождении на природе.

Ранее россиянам напомнили о рисках неправильного удаления клещей с кожи человека. Грубое обращение с паразитом во время извлечения может увеличить вероятность заражения опасными инфекциями. При раздавливании клеща его биологические жидкости могут попасть в ранку, поэтому удалять его необходимо максимально аккуратно, не сжимая тело насекомого.