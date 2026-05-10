Не давите клеща, как бы ни хотелось: Эпидемиолог объяснила, почему месть кровососу может вылезти боком

Раздавливание клеща во время его удаления с тела человека представляет серьёзную опасность, поскольку такая ошибка многократно повышает риск заражения инфекционными болезнями. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Раздавливание клеща во время удаления опасно: это может привести к попаданию инфицированной слюны или содержимого желудка клеща в ранку, что увеличивает риск заражения инфекциями», — сказала она.

Специалист также отметила, что извлекать клеща полагается предельно аккуратно, а сдавливать его тело при удалении нельзя ни в коем случае.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.