Никаких прыжков с веток и погони: Чем на самом деле руководствуется клещ при выборе жертвы

Клещи выслеживают жертву по запаху и теплу. Эти паразиты используют многоступенчатую систему навигации, пояснил врач-инфекционист Олег Полубатанов. Насекомые реагируют на углекислый газ на расстоянии до 15 метров. При сближении включаются терморецепторы и обонятельные сенсоры. Вибрация почвы или веток служит сигналом для атаки.

Клещи не прыгают с деревьев и не преследуют цель, пояснил эксперт «Газете.Ru». Они сидят в засаде в высокой траве или кустарниках. Паразит цепляется за обувь или одежду и ползёт вверх в поисках тонкой кожи. Врач добавил, что регулярный самоосмотр каждые 30 минут остаётся самым эффективным методом защиты.

Специалист посоветовал носить светлую одежду с плотными манжетами и использовать акарициды для обработки вещей. Репелленты снижают привлекательность запаха человека для клеща. Вакцинация защищает от энцефалита, но не предотвращает укус. Бдительность и правильная экипировка — лучшая защита в сезон активности паразитов.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала года почти 800 петербуржцев обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Этот показатель в два раза меньше, чем годом ранее. Однако медики уже зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом. Кровососы активизируются сразу после того, как температура воздуха поднимается выше нуля.