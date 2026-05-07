7 мая, 14:42

Экзотические Мукава и Нуомин уже здесь: Онищенко назвал регионы России, где обитают клещи с этими вирусами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / olko1975

Клещи, обитающие в России, могут переносить не только вирус клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре сообщили, что на северо-западе страны у них выявили также Бейджи-норовирус, Мукава и вирус Лесное, похожий на Нуомин. Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал Life.ru, в каких регионах встречаются такие кровопийцы.

По словам академика, такие клещи есть на территории всей страны, но больше всего их в Якутии.

В каких регионах есть клещи, которые переносят Ноумин, Бейджи и вирус Мукава? Краснодар, больше всего — в Якутии. По Чукотке — ближе к южному берегу. Они живут в определённой климатической зоне. В первую очередь активность начинают проявлять при +5 градусах. Верхняя граница не определена чётко.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Он подчеркнул, что любой клещ помимо энцефалита переносит ещё кучу других заболеваний. Однако энцефалит стоит особянком, потому что против него есть вакцины. Но это не значит, что если человек вакцинирован, можно игнорировать меры профилактики: выбирать закрытую одежду и осматривать себя после походов в лес и парк.

Александра Вишнякова
