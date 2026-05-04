Не тяни и не жди: В МЧС раскрыли, как правильно вытаскивать клеща

Поверхность кожи в месте присасывания клеща нужно протереть спиртом, после чего аккуратно подцепить членистоногое пинцетом, слегка раскачать и извлечь без резких движений — таковы рекомендации специалистов МЧС России.

В ведомстве пояснили, что неопытные люди нередко выдёргивают клеща неправильно: отрывается только брюшко, а голова остаётся под кожей. Из-за этого нарушаются хитиновые покровы паразита, и возбудители инфекций с лёгкостью проникают в ранку. Чтобы этого не случилось, надо действовать так: обработай спиртом поверхность кожи с присосавшимся клещом, захвати клеща пинцетом или обвяжи головку ниткой, раскачай и без усилий вытащи из кожи.

После того как клещ извлечён, место укуса следует продезинфицировать йодом, а самого пострадавшего как можно быстрее доставить к врачам для контроля состояния — об этом тоже предупреждают в МЧС. Там же добавили, что снятого клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию на исследование.

В спасательном ведомстве также обратили внимание на прямую зависимость: каждая лишняя минута пребывания клеща на теле увеличивает вероятность заражения опасными болезнями.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.