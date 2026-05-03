Чем опасны укусы клещей для собак: болезни и профилактика Оглавление Какие клещи опасны для собак Как выглядит клещ на собаке Где чаще всего искать клеща Как отличить клеща от новообразования Чем опасен укус клеща для собаки Симптомы заражения после укуса клеща Что делать при укусе клеща (пошаговая инструкция) Шаг 1. Обратитесь в ветеринарную клинику Шаг 2. Удалить клеща самостоятельно (если до врача далеко) Шаг 3. Обработать место укуса Шаг 4. Сохранить клеща Шаг 5. Наблюдать за собакой Лечение болезней, передающихся клещами Профилактика: средства защиты собак от клещей в 2026 году Вакцинация от пироплазмоза для собак Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда делать прививку собаке? Как часто нужно осматривать собаку на наличие клещей? Можно ли заразиться пироплазмозом от собаки? Сколько дней можно не кормить собаку после укуса клеща? Нужно ли сдавать анализ крови на пироплазмоз, если клещ был, но собака чувствует себя нормально? Лучшее средство от клещей для собак в 2026 году? Опасен ли клещ с собаки для человека? Клещи у собак опасны смертельным пироплазмозом. Рассказываем, как выглядит клещ, какие симптомы заражения (температура, вялость, тёмная моча), что делать при укусе, как удалить и куда обращаться, а также лучшие средства защиты 2026 года.

Сезон клещей 2026 года уже набирает обороты из-за аномально тёплой весны. Как выглядит клещ, как распознать симптомы заражения и что делать при укусе — в материале Life.ru.

Какие клещи опасны для собак

В России собаки чаще всего сталкиваются с несколькими видами клещей, представляющих реальную угрозу здоровью:

Иксодовые клещи — наиболее распространённый вид. Именно они чаще всего заражают собак пироплазмозом (бабезиозом), эрлихиозом, анаплазмозом, боррелиозом (болезнь Лайма). Эти клещи активны с ранней весны до поздней осени, а при мягкой зиме могут встречаться почти круглый год.

Коричневые собачьи клещи чаще встречаются в южных регионах, но в последние годы всё чаще фиксируются и в более северных широтах. Этот вид клещей может жить даже в помещениях. Они переносят такие инфекции, как эрлихиоз и бабезиоз.

Клещи рода Hyalomma крупные, заметно больше обычных клещей. Иногда их называют клещами-мутантами. В последние годы они всё чаще встречаются на юге России. Они опасны тем, что могут переносить геморрагическую лихорадку (с летальностью до 10–40%). Для собак основной риск — всё те же пироплазмоз и эрлихиоз.

Как выглядит клещ на собаке

Клещ на собаке может выглядеть по-разному — всё зависит от того, успел ли он напиться крови.

До присасывания:

размер — около 3–4 мм;

форма — плоская, каплевидная;

цвет — бурый, коричневый или красновато-коричневый;

внешне напоминает маленькое тёмное семечко.

После присасывания:

размер увеличивается до 1–1,5 см;

становится округлым;

цвет меняется на сероватый, серебристый или буро-красный;

внешне похож на небольшой шарик или родинку.

Где чаще всего искать клеща

Клещи любят присасываться в местах с тонкой кожей и менее густой шерстью, поскольку там проще закрепиться. К ним относятся шея и область за ушами, подмышки, пах, живот, внутренняя поверхность лап.

Как отличить клеща от новообразования

Клещ — это паразит с ножками, который сидит на поверхности кожи. Любое новообразование, в свою очередь, растёт изнутри тканей. Поэтому при более внимательном рассмотрении, используя лупу, можно увидеть тело клеща и место его прикрепления.

Соответственно, осмотр на наличие клеща необходимо производить после каждой прогулки в лесной местности или парке.

Чем опасен укус клеща для собаки

Главная опасность клеща — не сам укус, а инфекции, которые он передаёт через слюну при питании кровью. Многие из этих заболеваний развиваются стремительно и без лечения могут закончиться гибелью животного.

Основные болезни, передающиеся клещами:

Пироплазмоз (бабезиоз) — самое опасное и распространённое заболевание. Вызывается простейшими Babesia canis, которые поражают эритроциты (красные кровяные клетки). Данная инфекция приводит к разрушению эритроцитов, кислородному голоданию тканей и тяжёлой интоксикации организма. Без лечения летальность достигает почти 100%, а гибель может наступить уже через 3–7 дней.

Эрлихиоз — бактериальная инфекция, поражающая клетки крови: тромбоциты и лейкоциты. Данное заболевание может протекать в острой и хронической форме. Оно вызывает анемию, кровотечения и поражение костного мозга при длительном течении.

Анаплазмоз — болезнь, поражающая тромбоциты. Она нарушает свёртываемость крови, приводит к слабости животного, кровоточивости и хромоте.

Боррелиоз — бактериальная инфекция, которая может долго протекать скрыто. Основными её проявлениями служат воспаление суставов, хромота и поражение почек при осложнениях.

Не стоит забывать о том, что снятый с собаки клещ не становится безопасным. Он может переползти на человека и укусить, передав уже «человеческие» инфекции, например, клещевой энцефалит или боррелиоз. Поэтому снятого с питомца клеща лучше всего сжечь.

Симптомы заражения после укуса клеща

Признаки после укуса могут появиться не сразу. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 14 дней, но иногда симптомы возникают уже через сутки.

Местные реакции (первые 1–3 дня):

покраснение в месте укуса,

небольшая припухлость,

зуд — собака может чесаться или вылизывать участок.

Данные симптомы не всегда говорят о заражении, но тем не менее требуют наблюдения.

Общие тревожные симптомы:

повышение температуры (выше 39 градусов)

изменение поведения (апатия, отказ от игр и прогулок, «печальный», заторможенный взгляд)

нарушение аппетита и жажда (отказ от корма, резкое снижение аппетита, повышенная жажда)

изменение цвета мочи (становится тёмной, коричневой или «цвета крепкого чая»)

проблемы с ЖКТ (рвота, диарея, иногда с примесью крови)

изменение слизистых (бледные десны — признак анемии, желтушность — признак разрушения эритроцитов)

Дополнительные симптомы при отдельных заболеваниях:

Эрлихиоз и анаплазмоз: кровоточивость дёсен, появление синяков, увеличение лимфоузлов, хромота.

Боррелиоз: перемежающаяся хромота, скованная, «жёсткая» походка, отёчность суставов.

Что делать при укусе клеща (пошаговая инструкция)

Действовать нужно быстро, но без паники. Неправильное удаление клеща или промедление с обращением к врачу значительно увеличивают риск заражения.

Шаг 1. Обратитесь в ветеринарную клинику

Врач сможет аккуратно удалить клеща, оценить состояние животного, при необходимости назначить профилактическое лечение или анализы.

Шаг 2. Удалить клеща самостоятельно (если до врача далеко)

Для удаления клеща используйте пинцет, специальный клещедер или нитяную петлю. Захватите клеща как можно ближе к коже, медленно выкручивайте его, вращая вокруг оси и не делая резких движений, поскольку есть риск оторвать головку.

Категорически нельзя давить клеща пальцами, заливать его маслом, спиртом, бензином или керосином, резко выдёргивать.

Шаг 3. Обработать место укуса

Рану нужно обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин, йод). Также следует следить за состоянием кожи в ближайшие дни.

Шаг 4. Сохранить клеща

Поместите паразита в плотно закрытую баночку с влажной ваткой или травинкой внутри. Желательно в течение 2–3 часов доставить клеща в лабораторию для анализа. Это поможет понять, был ли он переносчиком инфекции.

Шаг 5. Наблюдать за собакой

В течение 3-4 недель следует ежедневно оценивать состояние питомца, а при малейших симптомах срочно нужно сдать анализ крови. Экспресс-тест на пироплазмоз занимает всего 15–30 минут и может спасти жизнь.

Лечение болезней, передающихся клещами

В данном случае нельзя заниматься самолечением, поскольку лечение назначает только ветеринарный врач.

Схема терапии в данном случае будет зависеть от конкретного заболевания. Например, при пироплазмозе используются антипротозойные препараты, капельницы (инфузионная терапия) для снятия интоксикации, гепатопротекторы для поддержки печени, а в отдельных случаях может потребоваться переливание крови. Для лечения эрлихиоза, анаплазмоза и боррелиоза в ход идут антибиотики.

Стоит помнить, что чем раньше начать лечение, тем выше шанс полного выздоровления.

Профилактика: средства защиты собак от клещей в 2026 году

Полностью исключить риск укуса невозможно, но современные средства позволяют снизить его до минимума.

Основные способы защиты:

таблетки от клещей (действуют 1–3 месяца, работают «изнутри» — клещ погибает после укуса, не смываются водой, обеспечивают до 90–99% защиты на протяжении всего срока)

капли на холку (срок действия — 3–4 недели, наносятся на кожу, могут смываться при купании)

ошейники (действуют 5–8 месяцев, удобны для длительной защиты, иногда вызывают раздражение кожи, важно правильно подобрать размер и плотность прилегания)

спреи (действуют несколько часов, используются перед прогулкой, чаще применяются как дополнительная защита).

Ни одно из этих средств не даёт гарантию 100%, поэтому не следует пренебрегать визуальным осмотром питомца после каждой прогулки.

Вакцинация от пироплазмоза для собак

В последние годы владельцы собак всё чаще интересуются вакцинацией как дополнительной защитой от клещевых инфекций.

В настоящее время, как правило, применяются вакцины «Пиродог» и «Нобивак Пиро». Стоит подчеркнуть, что вакцина не предотвращает заражение пироплазмозом, но она снижает тяжесть течения болезни и уменьшает риск летального исхода.

Иными словами, привитая собака может заболеть, но переносит инфекцию легче и имеет больше шансов на выздоровление.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда делать прививку собаке?

Прививать животное нужно примерно за 2–3 недели до начала сезона клещей — ранней весной.

Как часто нужно осматривать собаку на наличие клещей?

После каждой прогулки, особенно в период с весны до осени. Осмотр занимает 5–10 минут, но позволяет обнаружить клеща до того, как он успеет передать инфекцию.

Можно ли заразиться пироплазмозом от собаки?

Нет. Прямая передача пироплазмоза от собаки к человеку невозможна. Однако клещ, снятый с питомца, может укусить человека и передать уже другие инфекции, например, боррелиоз или клещевой энцефалит.

Сколько дней можно не кормить собаку после укуса клеща?

Ни одного. Отказ от еды после укуса клеща — тревожный симптом, а не норма. Если собака не ест более суток, особенно на фоне вялости или температуры, — срочно к ветеринару.

Нужно ли сдавать анализ крови на пироплазмоз, если клещ был, но собака чувствует себя нормально?

Не всегда сразу, но наблюдение обязательно. Рекомендуется следить за состоянием 3–4 недели. В некоторых случаях ветеринар может рекомендовать профилактическое обследование даже без симптомов.

Лучшее средство от клещей для собак в 2026 году?

Универсального «лучшего» средства не существует. Наиболее эффективным считаются таблетки (как базовая защита). Плюс спрей перед прогулками в зоне повышенного риска.

Подбор конкретного препарата лучше доверить ветеринару — с учётом веса, возраста и состояния здоровья собаки.

Опасен ли клещ с собаки для человека?

Инфекции не передаются напрямую от собаки к человеку. Для человека опасность представляет сам клещ — после снятия он может переползти и укусить человека.

Авторы Альмир Хабибуллин