Ближе к отпуску, чем ты: у клещей в соседнем лесу нашли вирусы с азиатским вайбом

Клещи, обитающие в России, могут переносить не только вирус клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре сообщили, что на Северо-Западе страны у них выявили также Бейджи найровирус, Мукава и вирус Лесное, похожий на Нуомин.

В ведомстве уточнили, что вирусы Мукава и Бейджи найровирус ранее находили в сыворотке крови людей в Китае и Японии. Именно поэтому специалисты считают важным изучить, могут ли похожие варианты представлять риск для человека в России, пишет РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре подчёркивают: делать резкие выводы пока рано. В российских образцах вирусы обнаружили при секвенировании РНК, но сами вирусы не выделяли, а их биологические свойства ещё не изучали.

Кроме того, найденные на Северо-Западе варианты не полностью совпадают с теми, что ранее описывали в Азии. Поэтому вопрос о том, способны ли они вызывать заболевание у человека, требует дополнительных исследований.

«Мутации в геномах вирусов происходят постоянно, часть из них приводит к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а часть, наоборот, может иметь адаптивный характер и быть "полезными" для вируса», — пояснили в ведомстве.

Полностью уничтожить такие вирусы невозможно, поскольку они являются частью природной среды. Поэтому специалисты считают важным продолжать наблюдение за клещами и изучать, какие инфекции они могут переносить.

Россиянам напомнили о базовых мерах защиты: в лесу и парках лучше носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя после прогулки. В городах для снижения численности клещей проводят акарицидные обработки.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.