9 мая, 11:49

Клещи активны в Петербурге, зафиксировано заражение энцефалитом

Обложка © GigaChat / Life.ru

С начала года почти 800 петербуржцев обратились за медпомощью после укусов клещей, это вдвое меньше, чем годом ранее, однако медики уже зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом, рассказала заведующая Городским консультативно-диагностическим вирусологическим центром Тамара Григорьева. Той или иной инфекцией (энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) заражена почти половина всех привозимых на исследования клещей.

Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок

Активизируются кровососы, как только температура воздуха становится выше нуля, и за последние три недели количество пострадавших от укусов в России утроилось, сообщил обозреватель Дмитрий Копытов. Хотя в Петербурге цифры ниже, треть обратившихся — дети, подчеркнула начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Лучшей профилактикой энцефалита остаётся вакцинация: в городе из запланированных 71 тысячи жителей привиты уже около 48%, из них порядка 40% — дети. Проводится и активная дератизационная кампания, поскольку грызуны также являются переносчиками клещей. С начала года от клещевого энцефалита в России привились 1,6 миллиона человек, однако отдыхающих на природе весной и летом в десятки раз больше, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ближе к отпуску, чем ты: у клещей в соседнем лесу нашли вирусы с азиатским вайбом

К слову, клещи, обитающие в России, могут переносить не только вирус клещевого энцефалита. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на северо-западе страны у них выявили также Бейджи-норовирус, Мукава и вирус Лесное, похожий на Нуомин. А академик РАН Геннадий Онищенко рассказал Life.ru, в каких регионах встречаются такие кровопийцы.

