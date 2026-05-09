Клещи активны в Петербурге, зафиксировано заражение энцефалитом

С начала года почти 800 петербуржцев обратились за медпомощью после укусов клещей, это вдвое меньше, чем годом ранее, однако медики уже зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом, рассказала заведующая Городским консультативно-диагностическим вирусологическим центром Тамара Григорьева. Той или иной инфекцией (энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) заражена почти половина всех привозимых на исследования клещей.

Активизируются кровососы, как только температура воздуха становится выше нуля, и за последние три недели количество пострадавших от укусов в России утроилось, сообщил обозреватель Дмитрий Копытов. Хотя в Петербурге цифры ниже, треть обратившихся — дети, подчеркнула начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Лучшей профилактикой энцефалита остаётся вакцинация: в городе из запланированных 71 тысячи жителей привиты уже около 48%, из них порядка 40% — дети. Проводится и активная дератизационная кампания, поскольку грызуны также являются переносчиками клещей. С начала года от клещевого энцефалита в России привились 1,6 миллиона человек, однако отдыхающих на природе весной и летом в десятки раз больше, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».