Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, как избежать встречи с клещами. Специалисты советуют носить одежду с длинными рукавами и брюки, которые лучше заправить в носки. Следует отдавать предпочтение светлым тонам вещей и использовать репелленты от насекомых.

Путешественникам также рекомендуется держаться на открытых тропах и избегать высокой травы с густой растительностью. После возвращения с прогулки важно проверить себя, детей и питомцев, чтобы сразу убрать присосавшегося паразита.

Тем, чья деятельность проходит на улице, необходимо усилить меры защиты. В организации посоветовали проконсультироваться с врачом по вопросу вакцинации от клещевого энцефалита, пишет РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре ранее привели статистику: более 1,6 миллиона жителей страны сделали прививку от этой инфекции в 2026 году. С начала текущего сезона из-за укусов членистоногих в больницы обратилось свыше 18 тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.