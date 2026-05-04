Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок
Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, как избежать встречи с клещами. Специалисты советуют носить одежду с длинными рукавами и брюки, которые лучше заправить в носки. Следует отдавать предпочтение светлым тонам вещей и использовать репелленты от насекомых.
Путешественникам также рекомендуется держаться на открытых тропах и избегать высокой травы с густой растительностью. После возвращения с прогулки важно проверить себя, детей и питомцев, чтобы сразу убрать присосавшегося паразита.
Тем, чья деятельность проходит на улице, необходимо усилить меры защиты. В организации посоветовали проконсультироваться с врачом по вопросу вакцинации от клещевого энцефалита, пишет РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре ранее привели статистику: более 1,6 миллиона жителей страны сделали прививку от этой инфекции в 2026 году. С начала текущего сезона из-за укусов членистоногих в больницы обратилось свыше 18 тысяч человек.
Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.
