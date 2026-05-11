Привезла не только чемодан: У россиянки обнаружили в глазу живого клеща после поездки на Сахалин

У россиянки в глазу между ресницами застрял клещ. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Оренбургской области по возвращении с Сахалина обнаружила у себя в глазу клеща. Паразит застрял между ресницами и уже успел впиться, передаёт SHOT.

26-летняя Настя почувствовала дискомфорт на следующее утро после прилёта — казалось, что под веко что-то попало. Присмотревшись в зеркало, девушка с ужасом поняла, что это не соринка, а насекомое. Она немедленно отправилась в больницу, где врачи извлекли паразита.

Медики признались, что сталкиваются с таким впервые — как клещ пробрался именно в область глаза, остаётся загадкой. Членистоногого отправили на анализ, чтобы исключить риск заражения опасными инфекциями.

Не давите клеща, как бы ни хотелось: Эпидемиолог объяснила, почему месть кровососу может вылезти боком
Ранее врач-инфекционист Олег Полубатанов объяснил механизм охоты клещей и назвал самый действенный способ защиты. По его словам, вопреки распространённому мифу, паразиты не прыгают с деревьев и не преследуют цель, а терпеливо ждут в засаде. Насекомые сидят в высокой траве или на кустарниках, используя многоступенчатую систему навигации.

Юлия Сафиулина
