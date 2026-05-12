Лайфхак для похода в лес: Врач рассказала, как скотч и гвоздичное масло заменят «химию» от клещей

Чтобы защититься от клещей, кроме специальных спреев, можно использовать обычный скотч и некоторые эфирные масла. Например, если обмотать штанины скотчем, он сможет остановить клещей, которые пытаются забраться на вас. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу может задержать ползущих клещей. Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов», — отметила врач.

Эпидемиолог также посоветовала отправляться на природу в закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, а брюки обязательно заправлять в носки. Кроме того, она подчеркнула важность регулярных взаимных осмотров: проводить их необходимо каждые один-два часа пребывания на природе.

Ранее сообщалось, что период активности клещей в России только начался, а риск заразиться энцефалитом или боррелиозом сохраняется вплоть до первых заморозков. Трансфузиолог рассказал, какую одежду выбрать для леса, чтобы не стать жертвой паукообразных. Главное правило — закрыть как можно больше открытых участков тела: для короткой прогулки подойдут рубашка с длинным рукавом, брюки и даже капроновые колготки, поскольку клещ не может прокусить тонкую ткань.