Россиян призвали не убивать клещей с помощью ДДТ. Речь не про музыку Шевчука

Применять инсектицид типа ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) для борьбы с клещами опасно, предупредил биолог Роман Хряпин. По его словам, в СССР данное средство широко использовали для уничтожения вредителей, оно решало проблему паразитов, но при этом наносило колоссальный вред экологии.

«Это и огромный вред здоровью человека. Лучше не возвращаться к таким практикам», — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Он подчеркнул, что в России обитают два вида переносчиков энцефалита. Лучшая защита от этих клещей — ежегодная вакцинация. Также важно носить светлую закрытую одежду, на которой легче заметить вредителей, и обрабатывать её репеллентами и акарицидами.

Кстати, клещи редко присасываются к векам и глазам. Однако при сильном ветре клещ может оторваться от стебля и попасть на голову человека. Если клещ не заражён, никаких серьёзных последствий ни для глаз, ни для здоровья в целом не будет.