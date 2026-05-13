«При сильном ветре оторваться от стебля»: Как клещ может оказаться на лице человека

Клещи редко присасываются к векам и глазам, ведь это довольно пассивные членистоногие, которые обычно присасываются к нижней части тела добычи, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Однако, по его словам, при сильном ветре клещ может оторваться от стебля и попасть на голову человека.

Сам по себе укус в глаз или веко не опасен для зрения. Если клещ не заражён, никаких серьёзных последствий ни для глаз, ни для здоровья в целом не будет. В любом случае, при укусе в любую часть тела необходимо обратиться в травмпункт и сдать паразита на анализ.

«Тем не менее, чем ближе он кусает к голове, тем быстрее зараженная энцефалитом кровь попадает в головной мозг, и развивается смертельно опасное заболевание», — заключил эксперт.

Ранее жительница Оренбургской области по возвращении с Сахалина обнаружила у себя в глазу клеща. Паразит застрял между ресницами и уже успел впиться.