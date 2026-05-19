24 часа без сна и 82 ноги: Life.ru узнал, чего стоило россиянке установить мировой рекорд по педикюру Оглавление Как Любовь пришла в нейл-индустрию 41 педикюр за 24 часа: как ставился мировой рекорд Как проходили тренировки Тяжёлые и весёлые моменты Планы на новые рекорды: какие вершины будут покоряться дальше Мастер из Абакана за сутки без отдыха приняла 41 клиентку, выполнив каждой полный педикюр с покрытием и обработкой стоп и установила мировой рекорд. Life.ru поговорил с девушкой и узнал, что мотивировало не сдаваться и откуда пришла идея так заявить о себе. 19 мая, 04:00 Обложка © ChatGPT

Мастер педикюра из Абакана Любовь Горцук установила мировой рекорд, сделав 41 педикюр за 24 часа без сна и отдыха. К рекорду она готовилась несколько месяцев: тренировала скорость работы и заранее продумала весь процесс до мелочей. Мастер рассказала Life.ru, как решилась на такой эксперимент, как проходили тренировки и что оказалось самым сложным.

Как Любовь пришла в нейл-индустрию

Фото © Личный архив Любови Горцук

35-летняя Любовь Горцук из Абакана пришла в нейл-индустрию в 2018 году и за несколько лет прошла путь от работы обычном мастером маникюра на дому до автора собственной беспылевой техники, владелицы лицензированной школы и руководителя команды инструкторов по всей России.

Девушка рассказывает, что начинала как многие мастера: принимала клиентов дома, училась по роликам на YouTube и ездила на курсы в другой город за 60 километров. Вскоре после обучения она собрала свою первую клиентскую базу, а позже открыла кабинет. «В 2021 году я закончила курсы по дисковому педикюру и со временем влюбилась в педикюр даже больше, чем в маникюр, — маникюр для меня остался скорее дополнительным доходом», — отмечает девушка.

Однако спустя время интенсивной работы мастер столкнулась с тяжёлой аллергической реакцией. По словам Любови, постоянный контакт с пылью и бактериями привёл к проблемам со здоровьем: появились сыпь, одышка, боли и сильная усталость. «В какой-то момент я начала буквально разваливаться, как старый трактор, и не понимала, что со мной происходит. Позже, когда стала глубже разбираться, поняла, что у меня аллергия на бактериальные и грибковые инфекции, с которыми я сталкиваюсь в работе, даже несмотря на то, что я эстет и не работаю с патологическими стопами», — вспоминает Любовь.

Девушка уже собиралась уходить из профессии и открывать салон, но её супруг неожиданно предложил создать собственную безопасную систему работы. Вместе они начали сотрудничать с технологами и заводами, тестировали десятки составов и в итоге разработали беспылевую технику, которой сегодня пользуются сотни мастеров. Также сейчас у Любови собственная школа, команда инструкторов по России и почти тысяча учеников, прошедших обучение онлайн и офлайн.

41 педикюр за 24 часа: как ставился мировой рекорд

Видео © Личный архив Любови Горцук

Любовь установила мировой и национальный рекорд, выполнив 41 комбинированный педикюр с трёхфазным гель-лаковым покрытием всего за 24 часа. Все процедуры девушка делала практически без отдыха — за сутки у неё было лишь семь коротких перерывов, причём большинство из них оказались незапланированными. «У меня были запланированные перерывы, но вместо отдыха я всё равно продолжала работать. Команда уговаривала остановиться, а я отвечала: «Нет, я буду работать», и в итоге решила попробовать сделать максимально быстрый педикюр», — делится девушка.

Рекорд включал полноценный комбинированный педикюр с обработкой стоп, подготовкой рабочего места и нанесением базы, гель-лака и топа. При этом мастер признаётся: для неё было важно не просто побить цифру, а сохранить качество работы даже на высокой скорости. Некоторые процедуры заняли меньше 20 минут — один педикюр Любовь выполнила за 20 минут и 5 секунд, ещё один за 18 минут 50 секунд, а третий — всего за 17 минут 58 секунд. «Скорость была бешеная, и я понимаю, что в таком ритме нельзя работать постоянно — это возможно только в рамках рекорда», — рассказывает Любовь.

По словам нашей героини, изначально она планировала сделать 50 клиентов за сутки и даже заявляла в соцсетях, что уйдёт из профессии, если не справится. «Я всем говорила, что сделаю это, рассказывала об этом в соцсетях, своей команде, и в итоге у меня получилось, я сделала 41 клиента, то есть пятый десяток, и поняла, что остаюсь в профессии и буду продолжать развиваться дальше», — отмечает девушка.

Официально она подавала заявку на 30 клиентов и в итоге значительно превзошла собственную цель. По словам мастера, настоящий прорыв произошёл после трёх часов ночи, когда ей включили специально подготовленный плейлист. Под знакомую музыку она начала работать заметно быстрее, а ведущий и команда уже не успевали подводить новых моделей. «Я сделала 41 педикюр, и я правда очень горжусь этой цифрой. Все работы были выполнены качественно, по протоколу, без пропущенных этапов, все движения были отточены, потому что я очень долго тренировалась», — рассказывает Любовь.

Как проходили тренировки

К рекорду Любовь готовилась несколько месяцев — первые тренировки начались ещё в марте: мастер тренировалась по несколько дней подряд. По словам Любови, всего у неё было около восьми крупных тренировок, а за это время через неё прошло не менее 75 моделей.

Сначала один педикюр занимал у Любови около 55 минут — стандартное салонное время, которое казалось ей слишком медленным для рекорда. Позже она сократила процедуру до 45 минут, но и этого было недостаточно. Тогда Любовь начала принимать по 12–18 клиентов в день и буквально тренироваться по секундомеру. У неё работали сразу два таймера. Мастер просчитывала, сколько минут должно уходить на снятие покрытия, раскрытие кутикулы, обработку стоп и нанесение материалов. «Я готовилась месяцами: знала с закрытыми глазами, что и где у меня лежит, сколько материалов находится на полках, где лежат кисти и базы. Моё рабочее место было подготовлено настолько чётко, что каждое движение стало автоматическим», — отмечает Любовь.

Тяжёлые и весёлые моменты

Самым тяжёлым моментом во время марафона стало резкое повышение давления. Девушка вспоминает, что начала переживать из-за времени и боялась не успеть принять запланированное количество моделей. Несмотря на это, о том, чтобы остановиться, она даже не думала. Любовь признаётся, что чувствовала огромную поддержку команды, ведущих, операторов, моделей и партнёров мероприятия. «Я не тот человек, который сломается. Я иду как танк, потому что понимаю: если сломаюсь, то полностью, а значит, у меня просто нет права останавливаться», — подчёркивает Любовь.

Как отметила Любовь, несмотря на 24 часа практически непрерывной работы, серьёзных проблем со здоровьем во время марафона не произошло. Однако девушка добавила, что у неё начали затекать колени, но ситуацию удалось стабилизировать с помощью компрессов, которые ей меняли каждые несколько часов. «Как я всем отвечаю: спина у меня на месте, позвоночник не развалился, плечи не вывернуло, локти, колени и шея тоже в порядке. И нет, я не ослепла», — делится девушка.

Остановиться посреди процесса Любовь даже в мыслях не допускала. Она рассказывает, что за рекордом стояла огромная работа целой команды: партнёров, организаторов, моделей, операторов и помощников. По словам девушки, около 20 человек заранее знали каждое своё действие и были полностью готовы к марафону. Поэтому мысль о том, чтобы всё бросить из-за усталости, для неё была невозможной — не только перед командой, но и перед самой собой. «Я себе дала установку: «Люба, ты сможешь, ты сильная, ты выдержишь, ты обязана показать миру, что есть человек, который способен сделать то, что под силу не каждому», — делится девушка.

По словам Любови, промежуток с полуночи до шести утра оказался самым весёлым и эмоциональным. Вместе с ведущим Евгением Вахрушиным команда пела песни, устраивала розыгрыши и придумывала собственные шутки с «гонгом», который звучал во время конкурсов и вопросов для зрителей. Любовь признаётся, что изначально ожидала тяжёлой и сонной ночи, но всё получилось совершенно наоборот — именно эти часы стали самыми яркими за весь марафон.

Ещё одним неожиданным моментом стало то, что под утро начали заканчиваться модели. Из-за того что мастер резко ускорилась, организаторы просто не успевали подводить новых участников. В итоге в кресло начали садиться люди из её команды: инструкторы и помощники. Именно на одной из коллег мастер поставила свой самый быстрый результат — педикюр за 17 минут 58 секунд. «Это очень большая скорость, и в обычной работе мастер так не работает. Средняя скорость по моим техникам — от 30 до 40 минут, и это абсолютно нормально», — рассказала Любовь.

Отдельное волнение у Любови вызвал визит представителей администрации Абакана, которые поддерживали мероприятие. Когда гости приехали ближе к финалу рекорда, как призналась мастер, она начала переживать — ей хотелось идеально завершить марафон и не допустить ошибок на последних моделях. Дополнительное волнение добавила ситуация с сороковой моделью, которая не отвечала на звонки и задерживалась в дороге.

Финальный, 41-й педикюр Любовь делала практически впритык ко времени окончания рекорда. Несмотря на это, она позволила модели самой выбрать цвет покрытия, и та остановилась на ярко-красном оттенке вместо более простых и быстрых вариантов дизайна. Мастер успела завершить работу примерно за полчаса и именно этим педикюром официально выполнила рекорд.

По словам Любови, странных ситуаций с моделями во время марафона практически не было, потому что все модели были заранее подготовлены. Они знали, как сидеть, когда поднимать ноги, почему нельзя отвлекать мастера разговорами и даже в какой последовательности подавать ноги для работы. Однако забавных моментов было много, особенно ночью, когда одна из моделей неожиданно начала петь вместе с ведущим прямо во время процедуры. «Все вокруг переживали и боялись за меня, и мне это даже казалось забавным — потому что, кажется, они волновались намного больше, чем я сама», — отметила Любовь.

Планы на новые рекорды: какие вершины будут покоряться дальше

После рекорда мастер не собирается останавливаться. Сейчас у неё сразу несколько новых идей. Теперь она хочет попробовать сделать полноценный педикюр с обработкой стоп и трёхфазным покрытием всего за 30 минут. А ещё выполнить за это же время френч.

Ещё одна идея — новый рекорд, но уже не на 24 часа. Любовь признаётся, такой марафон — это экстремальный формат, который обычный мастер повторять не будет. Поэтому теперь ей интереснее исследовать пределы именно рабочей смены, например, сколько педикюров можно сделать за 6 или 12 часов.

Есть у неё и ещё одна идея — рекорд в четыре руки. Такой формат ей предложили коллеги из Москвы. Но пока Любовь сомневается, так как понимает, насколько сильно зависит от своего пространства. Кроме того, она хотела бы поставить ещё рекорды в своём родном городе. «Мне хочется сделать новые рекорды именно в Абакане, потому что администрация города открыто сказала, что готова поддерживать меня. Её доверие и моё доверие совпали, и я поняла, что хочу поставить там ещё как минимум два рекорда, но нужно думать какие», — отмечает мастер.

