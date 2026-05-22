32 детали и вечная служба: как Николай Макаров создал советский пистолет, который пережил страну

Когда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в космос, с ним полетело и оружие — пистолет Макарова. Это был первый случай в истории, когда огнестрельное оружие покинуло Землю. А ведь за пятнадцать лет до этого никто и не думал, что простой советский конструктор создаст легенду, которая прослужит стране больше семидесяти лет. 22 мая Николаю Фёдоровичу Макарову исполнилось бы 112 лет, и мы решили вспомнить историю человека, чьё имя знают даже те, кто никогда не держал оружие в руках.

ТТ хорош на войне, но не для полиции

Пистолет Макарова: как создавалось самое известное оружие СССР. Фото © Wikipedia / Razumhak © Freepik

После Великой Отечественной войны советские офицеры и сотрудники милиции носили пистолет ТТ. Это было грозное оружие: пуля летела быстро и далеко, пробивала даже бронежилеты. Вот только для мирной жизни ТТ подходил плохо. Он был тяжёлым — почти килограмм, длинным — почти двадцать сантиметров, и у него не было предохранителя.

Главная беда заключалась в другом: пуля ТТ могла пролететь несколько сотен метров и убить случайного человека. Для боя это хорошо, а для города — катастрофа. Милиционеру нужно остановить преступника на близком расстоянии, а не стрелять через весь квартал. Плюс после войны оружия в стране было столько, что власти решили изъять старые пистолеты и боеприпасы у населения, а силовикам выдать что-то новое. Требовался пистолет компактный, безопасный и с патроном, который работает на коротких дистанциях.

Конструктор Макаров взял немецкую идею и довёл её до совершенства

От Walther PP до легенды: как Макаров создал лучший пистолет для полиции. Фото © Wikipedia

Николай Макаров обратил внимание на немецкий полицейский пистолет Walther PP. Компактный, удобный, с предохранителем — но Макаров не стал копировать, а переработал конструкцию полностью. Он добавил второй взвод курка, сделал детали многофункциональными и упростил всё до предела. Боевая пружина одновременно держала магазин, а затворная задержка работала ещё и отражателем гильз.

Получилось невероятно: пистолет состоял всего из тридцати двух деталей! Разобрать его можно голыми руками за минуту, почистить — ещё за пять. Предохранитель переключался большим пальцем одной рукой, а гладкие формы корпуса позволяли мгновенно выхватить оружие из кобуры. Весил пистолет Макарова всего восемьсот граммов — легче пачки сахара. Такое оружие можно носить скрытно целый день и не устать.

Одна простая деталь, которая решила всё

Макаров понимал: пистолет будут носить в любую погоду, ронять, стрелять тысячи раз. Поэтому он сделал ход, необычный для того времени, — покрыл ствол изнутри хромом. Это защищало металл от ржавчины и износа. Есть упоминания о стволах, которые выдержали пятьдесят тысяч выстрелов и продолжали стрелять точно!

Простота конструкции означала надёжность. Механизм работал в грязи, песке, на морозе и в жару. Пистолет не капризничал и не заклинивал в самый неподходящий момент. Для силовиков это было критично: оружие должно стрелять всегда, без вариантов. И пистолет Макарова справлялся с этой задачей блестяще. Его можно было не чистить неделями, бросить в лужу, а потом просто вытереть и продолжать работу.

Новый патрон для новых задач

История создания пистолета Макарова: простота, надёжность и долговечность. Фото © Wikipedia / Varga Attila

Вместе с пистолетом инженер Борис Сёмин разработал специальный патрон калибра девять на восемнадцать миллиметров. Его пуля летела медленнее, чем у ТТ, зато била сильнее на близкой дистанции. Свинцовая оболочка пули расплющивалась при попадании в тело, создавая мощное останавливающее действие. Преступник падал сразу, не успев причинить вред.

Дальше двадцати пяти метров стрелять из пистолета Макарова было бессмысленно, но для городской среды этого хватало с запасом. Патрон не пробивал бронежилеты и отскакивал от автомобилей, зато отлично работал по незащищённым целям. Правда, была и опасность: в помещении свинцовая пуля могла рикошетить от стен, поэтому стрелять требовалось аккуратно. Но в целом патрон идеально подходил для работы милиции и офицеров.

Гагарин полетел в космос с пистолетом Макарова в кармане

Пистолет Макарова: первое оружие в космосе и символ советской инженерии. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

В 1951 году пистолет Макарова приняли на вооружение, и началась его долгая служба. Десять лет спустя произошло событие, которое навсегда вписало ПМ в историю. Сергей Королёв лично распорядился выдать Юрию Гагарину пистолет Макарова для полёта в космос. Так оружие стало первым, побывавшим за пределами Земли!

С тех пор прошло больше семидесяти лет, а пистолет Макарова до сих пор в строю. Его постепенно заменяют на современные модели с более мощными патронами и увеличенными магазинами, но списывать окончательно не спешат. Миллионы пистолетов разошлись по всему миру, их выпускали не только в СССР, но и в Китае, Болгарии, Восточной Германии. Коллекционеры платят большие деньги за редкие модификации, а на заводе в Ижевске до сих пор делают гражданские версии.

Николай Макаров создал оружие, которое пережило эпохи. Его пистолет был с советскими милиционерами, охранял космонавтов, служил в горячих точках и в мирное время. Простота, надёжность и продуманность конструкции сделали ПМ настоящей легендой. Сегодня трудно найти человека в России, который не слышал бы про «Макарова» — и это лучший памятник конструктору, чьё имя стало синонимом качества и долговечности. А ещё почитайте о том, как СССР победил клещей с помощью авиации и почему от этого отказались — история ещё одного достижения советской науки.