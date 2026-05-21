Загадочные круги на полях в 2026 году: было ли НЛО, или сегодня в эти сказки уже никто не верит?

В 80–90-е круги на полях стали почти поп-культурным символом: о них писали газеты, снимали документалки, спорили учёные, уфологи и скептики. А в 2026 году кажется, что феномен исчез. Life.ru рассказывает, откуда на самом делле взлись эти загадочные круги на полях и куда они стремительно пропали.

Когда появились круги на полях

Что такое круги на полях, как они появились и кто за этим стоял? Фото © Wikipedia

Если копать совсем глубоко, сторонники того, что феномен кругов древний, вспоминают английскую брошюру XVII века Mowing-Devil — историю о поле, которое будто бы за ночь «выкосил дьявол». Но это скорее фольклорная параллель: там речь шла о скошенных, а не аккуратно пригнутых стеблях. В XIX–XX веках тоже встречались описания странных кругов в траве или посевах, которые объясняли вихрями, грибницами, следами животных или погодой.

Современный феномен кругов на полях начался гораздо позже, в конце 1970-х и начале 1980-х годов в Англии. Особенно важным регионом стал Уилтшир: рядом Стоунхендж, Эйвбери, древние курганы, легенды о «линиях силы» и уже готовая аудитория, склонная видеть в ландшафте мистику. Именно юг Англии стал главным местом активности. Круги чаще появлялись в рапсе, ячмене и пшенице, а с годами простые окружности превратились в сложные геометрические композиции. С воздуха такие узоры выглядят эффектно: круги, звёзды, фракталы, пиктограммы, спирали, «инопланетные» лица и даже логотипы брендов. И что же об этих загадочных узорах думали люди?

Главные теории: от пришельцев до любовных утех ежей

Круги на полях объясняли НЛО, природными вихрями, мистической энергией и даже поведением животных. Фото © Shutterstock AI

Самая известная теория, конечно же, это инопланетяне. Ну а кто, если не они? Логика была простой: узоры появляются за ночь, они огромные, идеально симметричные, а значит, человек не мог сделать такое быстро и незаметно. В 1980-е и 1990-е эта версия идеально легла на массовый интерес к НЛО.

Второе объяснение пытались найти через логику — мол, это природные явления. Круги пытались объяснять вихрями, необычными потоками воздуха, шаровыми молниями, плазменными вихрями, магнитными аномалиями и «земной энергией». В некоторых теориях посевы пригибала некая сила, которая не ломала стебли, а будто бы мягко укладывала их по спирали. Однако самое безумное и интригующее предположение было связано с животными. Сядьте, если стоите: в 2002 году появилась теория о том, что круги можно объяснить брачными играми ёжиков! Мол, самцы бегали вокруг самок и оставляли следы... Ну разве не прелесть?

Однако все эти версии разбились о появление причудливых и сложных узоров. Как мы писали ранее, рисунки были не только круглыми, иногда они даже повторяли логотипы известных брендов. Навряд ли это ёжики или инопланетяне. Так кто же за этим стоял?

Как Даг Бауэр и Дэйв Чорли всех обманули

Даг Бауэр и Дэйв Чорли с помощью доски и верёвки обманули весь мир? История загадочных кругов на полях Англии. Фото © Nano Banana AI

Конечно же, эти круги — дело рук человека. Причём поначалу это не было задумкой художника или способом самовыражения. Англичане Даг Бауэр и Дэйв Чорли хотели просто пошутить! Мужчины годами делали круги, постепенно усложняя рисунки. Их инструменты были удивительно простыми: доска для пригибания стеблей, верёвка для радиусов, разметка, иногда приспособления для прямых линий.

Позже в одном из интервью они утверждали, что сделали более 200 кругов. В 1991 году они вышли к прессе и признались, что стояли за множеством знаменитых формаций. Вот так розыгрыш превратился в культурный феномен... Что интересно, раскрыть свои личности они решили не потому, что пранк очень затянулся, а из-за супруги Дага Бауэра. Женщина заметила странные ночные отлучки, пробег машины и заподозрила роман. Пришлось шутнику объясняться. Но что с кругами сейчас?

Почему круги на полях исчезли как феномен?

Загадочные круги на полях в 2026 году: куда исчез феномен, который связывали с НЛО, пришельцами и ежами. Фото © Wikipedia / Jabberocky

Что интересно, после разоблачения интерес к кругам не то что не пропал, он просто взлетел. Возможно, многие не захотели верить, что такую большую мистерию могли создать обычные люди. Кстати, у шутников даже появились подражатели. Но где же круги сейчас и почему они исчезли? Физически узоры не исчезли — например, в 2025 году британская пресса всё ещё писала о новых кругах в Уилтшире, а полиция предупреждала, что создание кругов без разрешения владельца земли считается порчей имущества. Вот только шума вокруг них больше нет. И тут есть ряд весомых причин.

Во-первых, коммерциализация: круги стали делать для брендов, телеканалов, музыкальных клипов и рекламных кампаний. Всё, что стало массовым, перестаёт удивлять. Во-вторых, фермеры очень недовольны тем, что в один прекрасный день они могут лишиться урожая и денег. Да и ко всему прочему, люди потеряли к этой теме интерес. В 1990-е круги выглядели как нечто новое. Потом их стало слишком много: простые, сложные, красивые, рекламные, откровенно шуточные. Загадка, которая повторяется каждый сезон, постепенно стала неактуальной.

Так что же с кругами? Они не исчезли, просто их перестали замечать. Однако узоры на полях остались частью поп-культуры, сельского фольклора, уфологической мифологии и современного ленд-арта. Просто в 2026 году они уже не пугают и не потрясают мир, а скорее напоминают о времени, когда было очень легко заставить всех поверить в пришельцев.