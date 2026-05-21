Николай Чудотворец: Почему этот святой считается одним из самых почитаемых в России и главные молитвы Оглавление Святитель с берегов Средиземного моря, ставший русским заступником Почему русский народ так почитает Николая Чудотворца Как мощи святого оказались в Италии: история 22 мая Традиции празднования летнего Николы Молитва святителю Николаю Чудотворцу о здравии Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребёнка Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах Молитва святителю Николаю о помощи в работе Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве Молитва Николаю Чудотворцу о любви Молитва Николаю Чудотворцу о детях Молитва Николаю Угоднику об избавлении от долгов 22 мая православные вспоминают, как мощи святителя Николая спасли от турок и перенесли в Италию. Life.ru рассказывает, почему этот святой стал самым почитаемым в России и какие молитвы к нему читают в беде. 21 мая, 13:00

22 мая Православная церковь отмечает особый праздник, связанный со святителем Николаем Чудотворцем. В этот день вспоминают историю перенесения его мощей из турецкого города Миры Ликийские в итальянский Бари. Этот святой настолько дорог русскому народу, что ему посвящено два больших праздника в году: зимний Николай 19 декабря и летний Николай 22 мая. К нему обращаются в самых разных бедах, его просят о помощи чаще других святых. Почему же скромный епископ из далёкой Малой Азии стал для России почти родным человеком?

Святитель с берегов Средиземного моря, ставший русским заступником

Николай родился в конце третьего века в богатой христианской семье в Малой Азии. С детства он отличался добротой и состраданием к бедным. Когда родители умерли, юноша раздал всё своё наследство нуждающимся и посвятил жизнь служению Богу. Вскоре он стал епископом города Миры Ликийские на территории современной Турции.

За свою жизнь святитель Николай совершил множество чудес. Он спасал моряков от бури, избавлял невинно осуждённых от казни, кормил голодных во время страшного голода, воскрешал умерших. Но главное, за что его полюбили люди, это готовность прийти на помощь в любой ситуации. Николай никогда не отказывал просящим и часто помогал тайно, не желая славы.

Почему русский народ так почитает Николая Чудотворца

На Руси святителя Николая называли Николой и считали самым близким к простому народу святым. Его икона была в каждом доме, ему молились чаще остальных. Николу воспринимали почти как члена семьи, обращались за помощью во всех бедах: болезни детей, неурожай, нужда в деньгах, путешествия. Даже появилась поговорка: «Проси Николу, а он Спасу скажет».

Почему же именно этот святой стал таким родным для русских? Всё дело в его образе: Николай Чудотворец помогал не знатным и богатым, а обычным людям в их повседневных нуждах. Он не требовал особых подвигов веры, не строил из себя недосягаемого святого. Он был простым, понятным, добрым заступником, который всегда выслушает и поможет.

Как мощи святого оказались в Италии: история 22 мая

В одиннадцатом веке турки-сельджуки захватили земли, где находились Миры Ликийские. Гробница святителя Николая оказалась под угрозой разорения. Тогда итальянские купцы из города Бари решили спасти святыню. В мае 1087 года они тайно прибыли в Миры, проникли в храм, где покоились мощи святого, и увезли их в Италию.

22 мая того же года мощи святителя Николая торжественно перенесли в специально построенную базилику в Бари. С тех пор этот город стал одним из главных центров почитания святого в Европе. Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей особым богослужением. Верующие считают, что в этот день святитель Николай особенно слышит молитвы и помогает просящим.

Традиции празднования летнего Николы

В народе 22 мая называют Никола Вешний или Никола Летний в отличие от зимнего Николы 19 декабря. В этот день принято идти в церковь, ставить свечи у иконы святителя, заказывать молебны о здравии близких. Раньше крестьяне молились Николе Угоднику о хорошей погоде для посевов, об урожае, о защите скота от болезней.

Существовала традиция в этот день помогать бедным и обездоленным, кормить нищих, раздавать милостыню. Ведь сам святой Николай всю жизнь заботился о нуждающихся. Считалось, что добрые дела в день памяти святого особенно угодны Богу. Также в этот день многие верующие обращаются к Николаю Чудотворцу с самыми сокровенными просьбами.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу о здравии

Одна из самых частых просьб к святому Николаю — это молитва о здоровье. К нему обращаются, когда болеют родные или сам человек нуждается в исцелении. Церковь учит, что святые не сами лечат болезни, а молятся за нас перед Богом. Николай Чудотворец известен как быстрый заступник — его называют «скорый помощник во всякой нужде». Молиться о здравии можно дома перед иконой святителя или в храме, особенно сильной считается молитва в день его памяти 22 мая.

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребёнка

Святитель Николай издревле считается покровителем и защитником детей, поэтому, когда болеет ребёнок, родители особенно усердно молятся именно ему. Существует множество преданий, как Николай Чудотворец спасал детей от смертельных болезней, оберегал от несчастий, возвращал к жизни. Материнская молитва этому святому особенно сильна. Молиться об исцелении детей можно в любое время суток, матери часто читают молитву у постели больного ребёнка, держа руку на его голове.

«О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах

К святому Николаю обращаются не только с просьбами о здоровье, но и с житейскими проблемами. Если у вас сложное дело, важное начинание или просто много нерешённых вопросов, можно попросить помощи у Николая Чудотворца. Он известен тем, что помогает в самых разных ситуациях: строительство дома, оформление документов, судебные тяжбы, семейные конфликты. Верующие замечают: стоит помолиться Николаю перед важным делом, как ситуация начинает разрешаться неожиданным образом.

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва святителю Николаю о помощи в работе

Работа занимает большую часть нашей жизни, и проблемы на службе могут серьёзно испортить настроение. Конфликты с коллегами, несправедливое отношение начальства, страх не справиться с обязанностями, угроза увольнения — всё это повод обратиться к Николаю Чудотворцу. Его также просят о поиске хорошей работы, о повышении, о достойной зарплате. В старину святителя Николая почитали купцы и ремесленники, моряки и земледельцы — все труженики просили у него благословения на работу.

«Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справиться со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

Просьба о счастливом замужестве — одна из самых трогательных молитв святому Николаю. В житии святителя есть чудесная история: он помог трём бедным сёстрам выйти замуж, тайно принеся их отцу золото на приданое. С тех пор Николая Чудотворца просят о семейном счастье, о встрече с достойным человеком, об удачном браке. «О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки, желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моём замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Молиться о замужестве можно как самой девушке, так и её родителям — часто матери просят Николая Угодника послать дочери хорошего жениха и защитить от неудачного брака.

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о любви

Любовь нужна не только тем, кто ищет спутника жизни, но и тем, у кого уже есть семья. Бывает, чувства остывают, между супругами появляется холодность, копятся обиды. Вместо того чтобы разрушать брак, можно попросить помощи у святого Николая. Его называют источником милосердия и добра, просят вернуть тепло в отношения, помирить поссорившихся. Эта молитва особенно помогает, когда в паре начался разлад, — можно молиться вместе с супругом или в одиночестве.

«C сердцем от любви утомлённым, обращаюсь к тебе, Чудотворец Николай. Не прогневайся на меня за греховную просьбу, но соедини судьбы рабов твоих навеки вечные. Ниспошли мне чудо в виде взаимной любви и отринь все пороки бесовские. Упроси Господа Бога о благословении и нареки нас мужем и женой. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о детях

Молитва о детях — одна из самых древних просьб к святителю Николаю, его называют покровителем малышей, защитником детства. Родители обращаются к нему в самых разных ситуациях: перед важными экзаменами, во время болезни, когда ребёнок попал в плохую компанию, когда нужна защита от опасности. Николай Чудотворец оберегает детей от бед и направляет их на правильный путь. Молитву о детях можно читать ежедневно, не дожидаясь беды, прося святого хранить детей от зла и даровать им здоровье.

«О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои о родном моём человечке, дитятке моём (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омрачённому, помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божиего в чистоте и спокойствии помыслов шло, чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твоё ходатайство я уповаю, на Твоё заступничество! Аминь».

Молитва Николаю Угоднику об избавлении от долгов

Святой Николай всю жизнь помогал бедным и нуждающимся, поэтому к нему обращаются и с финансовыми проблемами. Когда долги душат, кредиты не отдать, денег не хватает на самое необходимое, можно попросить помощи у Николая Чудотворца. В его житии есть случай, когда он спас семью от нищеты, тайно принеся золото. Верующие замечают: после искренней просьбы к святому находятся неожиданные возможности заработать, появляется помощь от людей, ситуация начинает улучшаться.

«Чудотворец Николай, Божий Угодник. Помоги мне в кручине бедняцкой и спаси от погибели адской. Я тружусь, но долги остаются, от безденежья нервы сдаются. Умоляю, отринь все напасти, души наши в Божественной власти. Да будет воля твоя. Аминь».

Святитель Николай Чудотворец остаётся одним из самых любимых святых в России именно потому, что он близок простым людям. К нему обращаются не как к далёкому небожителю, а как к доброму другу семьи, который всегда выслушает и поможет. Не важно, большая у вас беда или маленькая тревога, — Николай Угодник не делит проблемы на важные и не важные. Для него важен каждый человек, каждая искренняя молитва.

Авторы Сергей Трофимов