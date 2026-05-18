Болезненный ребёнок стал генералиссимусом — эти 7 фактов о Суворове заставят вас поверить в силу воли

18 мая Россия вспоминает Александра Суворова — человека, не проигравшего ни одного из шестидесяти сражений. Life.ru рассказывает о полководце, который в 68 лет прошёл через Альпы и стал живой легендой! 18 мая, 13:30 День памяти Александра Суворова 18 мая: биография и интересные факты.

18 мая Россия вспоминает человека, который навсегда изменил представление о том, каким должен быть настоящий полководец. В этот день, в 1800 году, в Петербурге скончался генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Худенький и болезненный мальчик, который, вопреки всему, стал солдатом и прошёл путь до высшего воинского звания. Человек, не проигравший ни одного сражения из шестидесяти с лишним. Военачальник, чьи слова «Мы русские, с нами Бог!» стали символом несокрушимости. Life.ru вспоминает удивительные факты о полководце, перед которым склонялась сама история.

Слабак, который переломил судьбу силой воли

Александр Суворов: 7 фактов о непобедимом генералиссимусе России. Фото © Nano Banana AI

Саша Суворов родился в 1729 или 1730 году в семье младшего офицера Преображенского полка. Мальчик рос таким хилым и нервным, что отец даже не помышлял о военной карьере сына. Готовил к гражданской службе, бумажной работе за столом. Но Александр с детства зачитывался военными книгами и мечтал о походах. Он начал закаляться: обливался холодной водой, бегал в любую погоду, делал физические упражнения.

Соседи крутили пальцем у виска: чудит дворянский сынок! Но мальчик упрямо продолжал превращать слабое тело в крепкое. Однажды в гости к Суворовым зашёл генерал Абрам Ганнибал, прадед Пушкина. Он застал Александра за военными играми с оловянными солдатиками и поразился знаниям ребёнка. «Василий Иванович, да у вас сын растёт настоящим полководцем!» Отец наконец сдался. В тринадцать лет Саша был записан в Семёновский полк.

Шестьдесят сражений без единого поражения

Когда Александр Суворов начал действительную службу в 1748 году, никто не мог предположить, что этот скромный капрал войдёт в историю. Первое боевое крещение он принял в 1759 году — во время Семилетней войны. С эскадроном драгун обратил в бегство немецких кавалеристов. Это была первая победа в невероятной серии.

Дальше началось то, что военные историки до сих пор разбирают на лекциях. Суворов участвовал более чем в шестидесяти битвах и сражениях. Крупных и мелких, против турок и поляков, в горах и на равнинах. Проигранных не было ни одного! Даже когда силы были неравны, даже когда обстоятельства складывались катастрофически. Александр Васильевич брал не числом, а умением. Захватывал инициативу, навязывал противнику невыгодные условия боя, бил врага по частям.

«Тяжело в учении, легко в бою»: революция в подготовке войск

Как Александр Суворов стал легендой: история великого полководца. Фото © Nano Banana AI

Суворов ненавидел муштру и парадную шагистику. Зачем солдату вышагивать как на параде, если на войне это не пригодится? Он обучал войска совершенно по-новому. Учения были короткими, но невероятно интенсивными. Проводились в любую погоду днём и ночью. Солдаты тренировались для реальных боевых действий: штыковых атак, быстрого сближения с врагом, прорыва через строй.

Главным методом стала «сквозная атака». Войска делились на две группы: одни наступали, другие оборонялись. Атакующие с криками «Ура!» бежали на противника, вели огонь холостыми патронами, а потом шли в штыковую. Учения были жёсткими, случались ранения. Но зато на настоящей войне эти солдаты теряли в разы меньше людей! Они знали, что делать. Отсюда и родилась знаменитая фраза: «Тяжело в учении, легко в бою». Суворов не просто придумал лозунг. Он создал систему.

Ранение под Херсоном: когда полководец лично повёл войска в атаку

В 1787 году началась очередная война с Турцией. Турки прорывались к Херсону — и казалось, что сражение проиграно. Войска дрогнули — ситуация критическая. И тут 57-летний Александр Суворов выхватил шпагу и лично повёл солдат в атаку! Он бежал впереди, крича: «Вперёд, братцы! За мной!»

Турецкая пуля попала ему в бок. Суворов пошатнулся, но не упал. К нему бросились адъютанты: «Ваше превосходительство, отойдите, вы ранены!» Александр Васильевич оттолкнул их и продолжил вести атаку. Кровь текла, но он не покинул поле боя, пока турки не были разбиты. Только после победы позволил перевязать рану. Врачи ахнули: ещё чуть-чуть — и пуля прошла бы насквозь. Суворов усмехнулся: «Бог миловал. Дело сделано, теперь можно и полечиться».

Взятие Измаила: невозможная крепость пала за один день

18 мая, День памяти Суворова: почему он не проиграл ни одного сражения. Штурм Измаила. Художник Дмитрий Долгов, 2025 год. Холст, масло. Фото © Wikipedia / Dima1812

Турецкая крепость Измаил считалась неприступной. Мощные стены высотой до восьми метров, глубокий ров, 35 тысяч защитников с 265 орудиями. Несколько месяцев русские войска безуспешно пытались взять город. Тогда к Измаилу прибыл Александр Суворов. Он изучил укрепления и понял: штурмовать надо одновременно со всех сторон, не давая туркам сосредоточить силы.

Шесть дней солдаты тренировались на специально построенных копиях измаильских стен. Отрабатывали подъём по лестницам, преодоление валов, рукопашный бой. 22 декабря 1790 года в пять утра началась атака. Русские войска ворвались в крепость сразу с девяти направлений. Бои были страшными, рукопашные схватки шли на каждой улице. К четырём часам дня всё было кончено. Неприступный Измаил пал! Потери турок составили 26 тысяч убитыми, русские потеряли около четырёх тысяч человек. Европа замерла в изумлении.

Швейцарский поход: когда 68-летний старик совершил невозможное

В 1799 году шестидесятивосьмилетний Александр Суворов возглавил Швейцарский поход против французов. Двадцать одна тысяча русских солдат должна была пройти через Альпы по горным тропам. Переход был кошмарным: узкие обледенелые дорожки над пропастью, снегопады, минусовая температура. Французы атаковали на каждом шагу.

24 сентября войска штурмовали перевал Сен-Готард. На следующий день пришлось брать Чёртов мост через реку Ройс. Французы попытались взорвать мост, но не успели. Русские солдаты бросились по полуразрушенной переправе под огнём противника. 29 сентября Суворов совершил двухдневный переход через хребет Росшток на высоте 2193 метра. Старый полководец тяжело заболел во время похода, но продолжал руководить войсками, лёжа на носилках.

Когда выяснилось, что союзники их предали и французы окружили русских в долине, Суворов совершил прорыв из окружения через перевал Паникс высотой 2407 метров. По замёрзшим скалам полуголодные, разутые солдаты карабкались вверх. Семидесятилетний Александр Васильевич ехал на лошади, которую вели два казака. Он пытался идти сам, но солдаты умоляли: «Ваше сиятельство, побережёте себя!» Русские войска вырвались из ловушки. Швейцария была в шоке: как вообще люди смогли пройти там, где и горные козлы с трудом проходят?

«Мы русские, с нами Бог!»: вера как главное оружие

Александр Суворов и его подвиги: от Измаила до Швейцарского похода. Портрет фельдмаршала графа А.В. Суворова, Й. Крейцингер, 1799 год. Фото © Wikipedia / Йозеф Крейцингер

Александр Суворов был глубоко верующим человеком. Перед каждым сражением молился, во время походов соблюдал посты, регулярно исповедовался и причащался. Но вера его была не показной, а настоящей, живой. Он искренне верил, что Бог помогает русским воинам, и эту уверенность передавал солдатам.

Именно Суворов произнёс ставшие легендарными слова: «Мы русские, с нами Бог!» Это был не просто боевой клич. Это была философия победы. Перед штурмом Измаила он говорил солдатам: «Храбрые воины! Неприятель силён, но Бог нам поможет. Мы русские! Какой восторг!» И солдаты верили. Они шли в атаку с этой верой и побеждали. После Швейцарского похода, когда армия совершила невозможное, многие говорили: это не люди прошли через Альпы. Это святые, ведомые Божьей волей.

Александр Васильевич Суворов скончался 18 мая 1800 года в Петербурге. Ему было семьдесят лет, из которых больше пятидесяти он отдал службе. Его похоронили в Александро-Невской лавре, на могиле написали просто: «Здесь лежит Суворов». Не нужны были пышные титулы. Это имя само по себе стало символом воинской доблести. Его методы до сих пор изучают в военных академиях по всему миру. А слова «Мы русские, с нами Бог!» звучат всякий раз, когда нужно напомнить о несгибаемом духе русского воинства.

Авторы Сергей Трофимов