Монах продал свиток за копейки, а тот оказался сокровищем — невероятная история «Алмазной сутры»

Представьте: 11 мая 868 года человек по имени Ван Цзи закончил работу над книгой и аккуратно свернул пятиметровый свиток. Он не знал, что создаёт артефакт, который через тысячу лет перевернёт представления учёных о книгопечатании. Эта книга пролежит в песчаной пещере больше десяти веков, а потом станет главным экспонатом Британской библиотеки. Сегодня мы привыкли, что печатные книги окружают нас повсюду. Мы берём их с полки, читаем на экранах, заказываем в Интернете. Но мало кто задумывается: когда появилась самая первая печатная книга в мире? Европейцы гордятся Библией Гутенберга 1455 года, но китайцы опередили их почти на шесть веков. Life.ru рассказывает историю «Алмазной сутры» — книги, которая доказала, что книгопечатание родилось не в Европе.

Находка века в песчаной пещере

Когда появилась первая печатная книга: история «Алмазной сутры». Фото © Wikipedia / British Library's Online Gallery

В начале двадцатого века археолог по имени Марк Аурель Стейн обследовал пещеры Могао близ китайского города Дуньхуан. Этот древний форпост на Шёлковом пути хранил тысячи рукописей и свитков. Среди них Стейн обнаружил аккуратно свёрнутый папирус длиной почти пять метров. На нём красовалось изображение Будды в окружении святых, а текст содержал около шести тысяч иероглифов.

В последних строках свитка археолог прочитал дату: пятнадцатое число четвёртой луны года Сяньтун. По современному календарю это 11 мая 868 года. Находка потрясла научный мир: перед исследователями лежала первая точно датированная печатная книга на планете! Европейское книгопечатание появится только через шесть столетий, а китайцы уже вовсю печатали священные тексты методом ксилографии.

Технология, опередившая время

Ксилография — это печать с деревянных досок, на которых вырезан зеркальный текст или рисунок. Мастер брал доску из плотного дерева, вырезал на ней иероглифы задом наперёд, смазывал краской и прикладывал к бумаге. Получался прямой оттиск. Звучит просто, но попробуйте вырезать шесть тысяч китайских иероглифов с ювелирной точностью!

Китайцы печатали только на одной стороне листа, оставляя обратную чистой. Для создания «Алмазной сутры» потребовалось несколько деревянных досок, каждая из которых содержала часть текста. Буддисты быстро оценили преимущества технологии: теперь можно было размножать священные книги и распространять учение среди верующих. До этого каждую копию приходилось переписывать вручную, что занимало месяцы работы.

Сутра о совершенной мудрости

Древняя печатная книга 868 года: как китайцы опередили Европу. Фото © YouTube / acalaacala

Название «Алмазная сутра» придумали европейские исследователи, взяв одно из значений санскритского слова «ваджра» — алмаз или молния. Настоящее название звучит как «Сутра о совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества как удар молнии». Текст написали на санскрите примерно в третьем-четвёртом веке, а через несколько столетий буддийский монах Кумараджива перевёл его на китайский язык.

Содержание сутры — это диалог между Буддой и его учеником Субхути. Учитель рассказывает о том, что истинным считается только просветление, а окружающий мир — всего лишь иллюзия. Текст учит, как должны вести себя те, кто встал на путь бодхисаттв — просветлённых существ, посвятивших себя духовному совершенствованию. Для буддистов Махаяны эта сутра стала одним из главных священных текстов.

От китайской пещеры до Лондона

После находки Стейна свиток попал в руки монаха, который согласился расстаться с ним за символическую плату. Археолог аккуратно упаковал древнюю книгу и отправил в Британию. Сегодня «Алмазная сутра» хранится в Британской библиотеке в Лондоне и считается самым ценным экспонатом коллекции, посвящённой искусству и культуре Шёлкового пути.

Состояние свитка поразительно хорошее, учитывая его возраст. Краска сохранилась, иероглифы читаются чётко, а фронтиспис с изображением Будды до сих пор впечатляет детализацией. Книга пролежала в сухом климате пещеры больше тысячи лет, и это спасло её от разрушения. Влага и свет — главные враги древних текстов — не смогли добраться до свитка в его песчаном укрытии.

Революция в истории письменности

История книгопечатания: что нужно знать об «Алмазной сутре». Фото © Gemini Nano Banana

Открытие «Алмазной сутры» заставило учёных пересмотреть историю книгопечатания. Оказалось, что китайцы изобрели технологию печати почти на шесть веков раньше Иоганна Гутенберга. Европейский первопечатник создал свою знаменитую Библию в 1455 году, но китайцы уже в девятом веке массово печатали книги. Правда, есть важное отличие: Гутенберг изобрёл наборную печать с подвижными литерами, а китайцы использовали цельные деревянные доски. Для европейских языков с небольшим алфавитом наборная печать оказалась удобнее. Но для китайского письма с тысячами иероглифов ксилография работала прекрасно. Каждая технология появилась в нужное время и в нужном месте.

История книгопечатания полна драматичных поворотов. Многие бесценные тексты были утрачены навсегда: прочитайте о том, какие сокровища России исчезли, не оставив ни следа, — включая легендарную библиотеку Ивана Грозного с византийскими фолиантами.