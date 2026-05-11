Они похоронили себя в сибирской тайге! Как семья Лыковых прожила в лесу 42 года в полной изоляции?

Летом 1978 года геологи, пролетая на вертолёте над одним из самых глухих и недоступных районов Хакасии, вдруг увидели внизу то, чего просто не могло быть. Среди сплошной тайги, где на сотни километров не было ни дорог, ни селений, лежал крошечный, идеально ухоженный огород. Ровные грядки, воткнутые колья, следы человеческой деятельности. Так мир узнал о семье Лыковых. Более сорока лет — с 1936-го по 1978 год — они прожили в полной изоляции от цивилизации. Но главный вопрос остался висеть в воздухе: как они там оказались и почему? Life.ru рассказывает удивительную историю семейства Лыковых!

Почему Лыковы ушли в тайгу

Фото © Красноярский краевой краеведческий музей

До конца 1920-х годов семья Лыковых проживала в районе, расположенном примерно в 150 километрах от города Абазы. В этих местах сформировался устойчивый уклад: люди держали скот, обрабатывали землю, ловили рыбу, охотились. Это поселение в тайге называли Лыковской заимкой.

С началом коллективизации в 1929 году семья решила уйти дальше в тайгу. Сначала они не были полностью изолированы: общались с местными жителями, участвовали в строительстве лечебницы в Горячем Ключе. В 1930 году Карп Лыков сходил на Алтай и привёл жену — Акулину Карповну. Вскоре у них родились дети: Саввин, Наталья, Дмитрий и Агафья.

Карп Лыков. Фото © Красноярский краевой краеведческий музей

Вскоре на глазах у Карпа был застрелен его брат Евдоким. После этого семья стала всё глубже уходить в тайгу, стараясь избегать любых контактов с властью и посторонними людьми. К концу 1930-х годов они окончательно покинули общину. В 1932 году территория, где жили Лыковы, вошла в состав Алтайского заповедника. Им запретили привычные занятия: охоту, рыболовство, земледелие. В 1935 году семья ушла на Алтай к родственникам, но задержалась там ненадолго.

После долгих скитаний Лыковы искали место, где можно было бы жить в полной изоляции. Осенью 1945 года их убежище случайно обнаружил вооружённый отряд милиции. Хотя подозрений к ним не возникло, сам факт обнаружения заставил их снова уйти. Так они оказались в труднодоступных урочищах реки Еринат — притока Абакана. Здесь, вдали от любых дорог и поселений, семья построила новую избу.

Быт и хозяйство в глухой тайге

Фото © Wikipedia / Кузнецов

Жизнь Лыковых строилась на полном самообеспечении. Они не имели огнестрельного оружия, поэтому охотились с помощью ловчих ям. Добычу разделывали и заготавливали на зиму, сушили мясо тонкими полосками. Ловили рыбу: ели её сырой, запекали в костре или сушили. В лесу собирали грибы, ягоды и кедровые орехи.

Учёные, исследовавшие быт Лыковых, выяснили, что сельское хозяйство на их участке было организовано очень грамотно. Огород располагался на крутом склоне — до 45 градусов. Грядки формировались с учётом особенностей растений и условий освещения. Картофель был основной культурой. Семена тщательно отбирались, сушились и проверялись на всхожесть. Зерновые культуры удалось восстановить из одного колоса ячменя. Через несколько лет семья получила первый урожай и смогла сварить кашу. Одежду изготавливали самостоятельно: пряли коноплю и ткали на ручном станке. Летом ходили босиком, зимой носили обувь из берёсты, позже — из выделанных шкур. Огонь добывали традиционным способом — с помощью кресала и кремня.

Старообрядческая вера была духовной основой семьи. Лыковы строго соблюдали церковный календарь, посты и обряды. Саввин Лыков вёл календарь и рассчитывал даты праздников с высокой точностью. В семье хранились старопечатные книги, по которым совершались богослужения.

Как обнаружили Лыковых

Фото © Красноярский краевой краеведческий музей

Летом 1978 года геологи, проводившие воздушную съёмку, заметили следы человеческой деятельности в глухой тайге. Так была обнаружена заимка Лыковых. К этому моменту в живых оставались пятеро: Карп Иосифович и его дети. Мать семейства, Акулина, умерла в 1961 году во время голода, вызванного неурожаем. История семьи быстро стала известна благодаря журналисту Василию Пескову. Его публикации в «Комсомольской правде» и книга «Таёжный тупик» сделали Лыковых известными далеко за пределами страны.

Контакт с внешним миром оказался для семьи тяжёлым испытанием. В 1981 году один за другим умерли Дмитрий, Саввин и Наталья. Спустя несколько лет, в 1988 году, умер Карп Лыков. Исследователи и врачи считают, что причиной гибели могли стать инфекции, принесённые учёными и туристами, к которым у изолированных от внешнего мира Лыковых не было иммунитета.

Агафья Лыкова

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

После кончины отца в тайге из всей семьи Лыковых осталась только Агафья. С тех пор она продолжает жить в изоляции, сохраняя уклад и традиции старообрядчества, сформировавшиеся в условиях многолетнего отшельничества.

В 1990 году Агафья на некоторое время переехала в старообрядческий женский монастырь, расположенный в районе Чедуралыга. Однако пребывание там оказалось непродолжительным: сказались существенные различия в религиозных взглядах с инокинями Часовенного согласия. При этом Агафья прошла чин «накрытия», то есть была пострижена в инокини. Вскоре она вернулась обратно в тайгу.

Несмотря на труднодоступность территории, Агафью регулярно навещают сотрудники заповедника и геологи. По состоянию на 2026 год она по-прежнему живет в тайге. Сегодня Агафья Лыкова остаётся одной из самых известных фигур старообрядческого мира. Даже спустя десятилетия после публикации очерка Пескова «Таёжный тупик» её судьба продолжает вызывать интерес. Кстати, недавно Life.ru писал о странных крышах на крестах, которые дошли до нас со времён язычества! Обязательно прочитайте, это очень интересно.