Серые призраки тундры: как олени стали секретным оружием СССР в Великую Отечественную войну

Представьте: зима 1941 года, заснеженная тундра, минус сорок, полярная ночь. Немецкий истребитель заходит на цель и видит внизу упряжку оленей с нартами. Пилот готовится открыть огонь, но через секунду внизу остаются только разбредающиеся животные и пустые сани. Люди исчезли. Растворились в белой мгле, словно их никогда и не было. Враги прозвали их «серыми призраками», свои называли «заполярной кавалерией», а официального названия так и не придумали. Life.ru рассказывает невероятную историю о том, как ненецкие и коми оленеводы стали одним из самых необычных подразделений Второй мировой войны и помогли удержать Заполярье.

Когда техника бессильна, на помощь приходят олени

Серые призраки тундры: история оленьих батальонов Великой Отечественной войны. Фото © РИА Новости / Семён Раскин

Зима сорок первого выдалась страшной. Немецкие войска рвались к Мурманску — единственному незамерзающему арктическому порту, через который шли союзные поставки. Удержать Заполярье нужно было любой ценой. Но как воевать там, где после каждой метели дороги встают на недели? Где грузовики вязнут в сугробах, лошади не выдерживают морозов, а солдатам на передовой каждый день нужны боеприпасы, еда и тёплая одежда?

Ответ нашёлся неожиданный. В ноябре 1941 года вышло секретное постановление Государственного комитета обороны за подписью Сталина: мобилизовать оленей. Да-да, именно так! Пока на юге воевали танки и конница, на севере в бой отправились северные олени со своими проводниками.

Полторы тысячи оленеводов отправились на фронт в разгар полярной ночи

Ненцы называют январь «Месяцем большой темноты». Именно тогда из Ненецкого округа и Республики Коми в путь двинулись полторы тысячи оленеводов вместе со своими оленями, нартами, упряжью и даже чумами. Добирались своим ходом вдоль побережья Белого и Баренцева морей. А это больше двух тысяч километров по снегу и льду во время полярной ночи!

Через четыре недели подготовки оленья армия вышла на Карельский фронт. Писатель Евгений Петров, работавший там военным корреспондентом, записал в дневнике: «С горы со скоростью мотоцикла спускается человек в меховой малице и островерхой шапке, за ним стадо оленей, запряжённых в длинные нарты. Этот человек пришёл сюда за три тысячи километров из Большеземельской тундры — воевать с немцами».

Северный олень — идеальное оружие СССР для арктической войны

Как оленеводы и олени воевали на Карельском фронте в 1941–1945 годах. Фото © РИА Новости / Евгений Халдей

Оказалось, что это животное словно специально создано для боевых действий в Заполярье, хотя никто его для этого не готовил. Олень сам добывает себе корм, выкапывая ягель прямо из-под снега. Не боится мороза в минус сорок. Тащит на себе до трёхсот килограммов груза. Идёт там, где нет ни дорог, ни троп, а даже если ранен, не издаёт ни звука — в разведке такое качество на вес золота!

За сутки упряжки проходили сорок километров, а при хорошей погоде — все восемьдесят. На одних нартах помещалось пять тысяч винтовочных патронов, или десять тысяч автоматных, или полторы сотни гранат. Принято считать, что за всю войну оленьи упряжки доставили на передовую 17 000 тонн боеприпасов и грузов, вывезли с поля боя больше 10 000 раненых, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолёта вместе с пилотами. Генерал Мерецков, командовавший Карельским фронтом, потом написал в мемуарах, что боевые операции в Заполярье были уникальными — нигде больше не приходилось воевать в таких условиях. И транспорт был соответствующий.

Разведчики СССР на оленях уходили в тыл врага на пятьсот километров

Оленеводы быстро стали незаменимы не только как транспортировщики грузов. Без них не обходился ни один разведывательный рейд в тыл противника, а туда порой уходили на пятьсот километров! В декабре 1943 года разведгруппа на шести упряжках прошла почти двести пятьдесят километров по вражеским тылам и, что самое главное, вернулась с ценными сведениями.

Немцы поначалу не воспринимали оленьи обозы всерьёз. Потом поняли, что это живая артерия снабжения фронта, которую не заменить ничем, и начали настоящую охоту. Тогда в ход пошла смекалка. Бойцы надевали поверх малиц белые маскхалаты и цеплялись за оленя так, чтобы силуэт животного скрывал человека. Оленей одели в белые попоны, нарты и хореи перекрасили в белый цвет. Старались двигаться до рассвета, прячась за береговыми откосами и в перелесках.

Мастера маскировки обманывали вражеских лётчиков прямо на глазах

Оленья армия СССР во Второй мировой: забытые герои Заполярья. Фото © ТАСС / Семён Раскин

Однажды группа оленеводов остановилась перекусить у небольшого костра. Из облаков вдруг вынырнул мессершмитт и пошёл прямо на дымок. Бойцы мгновенно повалились в снег и замерли, притворившись мёртвыми. Лётчик прошёл на малой высоте, внимательно осмотрел «тела», решил, что это жертвы недавнего обстрела, и улетел восвояси. Люди встали, отряхнули снег и поехали дальше как ни в чём не бывало!

Именно за такие фокусы немцы и прозвали оленеводов «серыми призраками». Враг никак не мог понять, как эти бойцы умудряются появляться из ниоткуда и исчезать в никуда, словно по волшебству. А секрет был прост: многовековой опыт жизни в тундре, умение читать природу и знание каждого сугроба в округе.

Мурманск так и не сдали: линия фронта застыла в тридцати километрах от города

Оленеводы Карельского фронта: как удалось защитить Мурманск в 1941 году. Фото © VK / Республика Коми

Враг рвался к порту всю войну, но не смог продвинуться дальше. Роль оленьей армии в этом не главная, но вполне конкретная. Снабжение в условиях полярной зимы решало всё. И там, где не справлялась никакая техника, справлялись олени и люди, которые выросли рядом с ними.

Среди бойцов этих батальонов был Андрей Хатанзейский — сын оленевода из Коми, призванный в феврале 1942 года. Он стал единственным среди воинов-оленеводов, кто получил звание Героя Советского Союза. Андрей Хатанзейский дошёл до Венгрии и вернулся домой с Победой.

Вот вам и обычные животные! Преданность и память этих северных красавцев до сих пор поражают воображение.