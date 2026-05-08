Теперь понятно, почему подарки бывших высасывают энергию: Как разорвать это проклятие

Шкатулка от бывшего, кольцо от давнего ухажёра, плюшевый мишка от первой любви... кажется, что всё это безобидные вещицы на полке. Но каждый такой предмет превращается в невидимый крючок, который тянет нашу энергию обратно к человеку, которого уже нет рядом. Мы смотрим на эти вещи, вспоминаем, грустим и теряем силы, которые могли бы потратить на настоящее. Life.ru разбирается, как разорвать энергетическую связь с бывшими партнёрами и вернуть себе удачу.

Энергетический крючок, который висит в вашем шкафу

Вы даже не подозреваете, сколько сил утекает в пустоту каждый раз, когда ваш взгляд случайно падает на тот самый шарфик или браслет. Каждая вещь несёт в себе определённую энергетику: либо дарующую позитивные вибрации, либо забирающую жизненные ресурсы. Подарки от бывших партнёров работают как мощные энергетические крючки. Когда мы смотрим на такие презенты, то мысленно возвращаемся к людям из прошлого и часто страдаем. В результате регулярно сливаем внутренние силы в никуда.

«Такие презенты — мощный энергетический крючок», — предупреждает шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Вместо того чтобы радоваться новому дню, мы застреваем в воспоминаниях о том, кто уже ушёл. Энергия уходит туда, где её уже не ждут и не ценят. А потом мы удивляемся: почему всё валится из рук, почему не везёт в делах, почему новые отношения не складываются? Причина может быть именно в этих невинных на первый взгляд сувенирах.

Честный тест: оставить или выбросить?

Первый шаг к освобождению от энергетического балласта — принять правильное решение относительно каждого подарка. Не спешите, дайте себе время спокойно подумать и проанализировать, какие ощущения вызывает конкретная вещь. При одном взгляде на подарок накатывают воспоминания и возникают противоречивые чувства? Это верный знак того, что вещь сильно держит вас на эмоциональном крючке.

Если подарок вызывает грусть, тоску или ностальгию, то лучший выход — избавиться от него экологичным способом. Подарите нуждающемуся человеку или отдайте в благотворительный фонд. Так вы переработаете отрицательную энергетику в положительную и сделаете доброе дело. А вот если презент не вызывает болезненных эмоций и при этом полезен в быту, его можно оставить.

Если вещь не вызывает грусти, тоски и ностальгии и является нужной в хозяйстве или личном использовании — её можно оставить. Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Простой ритуал, который изменит всё

Допустим, вы решили, что подарок действительно нужен и полезен. Тогда пора провести несложный, но эффективный энергетический ритуал. Положите презент в любую коробку, закройте глаза и сконцентрируйтесь на ключевой установке. Произнесите мысленно или вслух: «Я благодарна человеку из прошлого (назовите имя партнёра) за данный подарок. Я отпускаю (назовите имя партнёра) навсегда. Пусть же дарованный предмет служит мне на благо и приносит удачу».

После произнесённых слов вы почувствуете душевное облегчение, словно освежились изнутри. Это значит, что всё прошло правильно. Теперь подарок заряжен на вас и будет служить только вам, привлекая удачу вместо того, чтобы тянуть энергию в прошлое.

Генеральная уборка — для избавления от энергетического мусора

Капитальная уборка в доме превращается в мощный инструмент для избавления от чужого влияния и активации собственной энергии. Простой бытовой ритуал помогает не только вымести из дома следы ссор, зависти и гнева, но и вымыть негативное воздействие другого человека. Начните с тщательной ревизии всех вещей в доме. Разберитесь не только с презентами от бывших партнёров, но и со сломанными или ненужными предметами.

С первыми стоит подумать о ремонте или выбросе, со вторыми — о благотворительности или переработке. Например, старое ювелирное изделие можно переплавить и создать что-то новое, без связи с прошлым. После сортировки вещей займитесь мытьём полов во всём доме. Такой вид уборки символизирует очищение жилья от грязи — не только физической, но и энергетической. Вместе с водой вы смываете ругательства, обиды, зависть, тревогу и грусть.

Обязательно проветрите помещения, открыв окна настежь. Впустите в дом чистый воздух и выдуйте прочь скопившийся негатив. И наконец — для обновления жилья зажгите в каждой комнате по три свечи белого цвета. Мысленно концентрируйтесь на внутреннем запросе восстановить свои ресурсы. «Именно белый в эзотерике — цвет обновления и символ начала жизни с чистого листа», — уточняет эксперт.

Когда нужна помощь профессионала

Вернуть удачу и обновить энергетику под силу каждому человеку. Всё необходимое есть у вас под рукой. Главное, вера и правильный внутренний настрой. Проведите ревизию вещей, избавьтесь от того, что тянет вниз, очистите нужные предметы с помощью ритуала. Сделайте генеральную уборку с символическим смыслом, и тогда вы почувствуете, как жизнь начнёт меняться.

Но если после проведения всех указанных действий ничего не поменялось, значит, речь идёт о присутствии очень сильной негативной энергетики. Тогда разумнее обратиться за помощью к профессионалу. Специалист поможет избавиться от присутствия тёмной материи рядом и вернуть везение, которое по праву принадлежит вам. А если после очищения от подарков бывших вы почувствовали, что дома всё ещё не то, узнайте, какие три тревожных сигнала указывают на то, что в доме поселилась тёмная сущность, — возможно, дело не только в старых вещах.