Вы отпугиваете деньги, сами того не зная! Как притянуть финансы простым ритуалом с купюрой

Вы замечали, как странно ведут себя деньги? Только что пришла зарплата, мелькнула уведомлением на телефоне, а через пару дней будто растворилась. До следующего платежа ещё полмесяца, а в кошельке уже пусто. Знакомо? Чаще всего мы списываем это на невысокий доход или рост цен. Но те, кто изучает тонкие вопросы финансовых потоков, смотрят на проблему иначе.

В разговоре с Life.ru ясновидящяя Кажетта Ахметжанова рассказала, что деньги — это очень чувствительная субстанция. Они реагируют не только на наши действия, но и на состояние человека и атмосферу вокруг него. Но есть и хорошая новость: мы выяснили, что именно отпугивает финансы и как поставить защиту от бедности! Вы готовы?

Что на самом деле отпугивает деньги?

Деньги не боятся бедности, их отпугивает убеждённость в том, что выхода нет. Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Если деньги — это некая субстанция, то как же взять её под контроль и перестать терять финансы? Ясновидящая Кажетта рассказала, что же отпугивает деньги: Напряжение и тревога. Когда мы постоянно прокручиваем в голове мысль «не хватает», когда открываем банковское приложение с замиранием сердца — появляется фон дефицита. Вселенная, или ваше подсознание, называйте как хотите, считывает это не как просьбу «дай больше», а как констатацию факта: «у меня уже нет и не будет». Разговоры о бедности. Фразы вроде «всё дорожает», «честным трудом не заработаешь», «ничего не светит» работают как якорь. Вы сами запрещаете деньгам приходить, аргументируя это объективными обстоятельствами. Хаос в вещах. Старые чеки, смятые купюры в карманах, бардак в документах — это визуальный шум. С эзотерической точки зрения беспорядок вокруг создаёт ощущение нестабильности внутри.

Как всё исправить и пустить в свою жизнь деньги?

Попробуйте взглянуть на свой кошелёк не как на расходник, а как на дом для денег. Вы бы сами захотели жить в захламленной, тесной квартире с мусором на полу? Вряд ли. Деньги любят порядок, и сейчас мы расскажем, как его навести! Самая простая, но мощная защита от утечки средств начинается с трёх шагов.

Ревизия кошелька. Выкиньте чековые ленты, визитки, посторонние бумажки. Расправьте купюры. Сложите их по номиналу лицевой стороной к себе. Никаких рваных купюр и замятых углов. К деньгам стоит относиться аккуратно. Даже потерянная мелочь в сумке посылает вашему подсознанию сигнал: «Я не ценю ресурсы». «Угол силы» в доме. Не обязательно выделять целую комнату. Достаточно небольшого чистого уголка, где лежат ваши накопления, важные финансовые документы или просто приятная вам купюра. Это жест уважения: у денег есть своё место, их ждут и ценят.

Отлично, с внешним порядком мы разобрались. Но не менее важно навести и внутренний, поскольку от вашего состояния зависит очень многое, в том числе и финансы. Так что же необходимо делать?

Защита изнутри: что транслирует деньгам ваш запах

Представьте, что ваш внутренний настрой — это запах. Если вы постоянно транслируете запах страха и отчаяния, деньги будут обходить вас стороной. Измените фокус внимания. Как это сделать без наигранного оптимизма? Мы не призываем улыбаться, когда на счёте ноль.

Но попробуйте практиковать привычку нейтральности: Вместо «опять не хватает» говорите мысленно: «Сейчас такой период. Он меняется каждый день».

Замечайте даже мелкие поступления. Нашли 10 рублей? Спасибо, они пришли.

Перестаньте обесценивать свои расходы. Даже покупка продуктов — это не «уход денег в никуда», а обмен на энергию, здоровье и насыщение!

Но пора перейти к самому интересному! Ясновидящая поделилась с Life.ru ритуалом, который поможет притянуть деньги в вашу жизнь. По сути, это не просто обряд, а настоящая работа над собственной психикой! Обязательно прочитайте, что же нужно делать, чтобы ритуал прошёл успешно.

Простой ритуал: перезагрузка на новолуние

Защита от бедности в этом смысле выглядит проще, чем кажется: это не борьба, а настройка. И в ней всегда есть место для лёгкости — без лишнего драматизма и сложных схем. Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Ясновидящая Кажетта поделилась очень эффективным ритуалом перезагрузки на новолуние, который поможет привлечь денги! Итак, что же вам понадобится? Возьмите одну купюру любого номинала и настройтесь на проведение ритуала: Дождитесь начала месяца или новолуния. Останьтесь на пару минут в тишине. Уберите телефон. Возьмите купюру в руки. Рассмотрите её. Подержите 30 секунд. Положите купюру в чистое место (например, на стол или под салфетку). Мысленно скажите «Я сохраняю и приумножаю то, что имею. Я открыт для нового». Уберите купюру обратно в кошелёк или в укромное место как талисман.

Суть ритуала в том, чтобы осознанно, без спешки и раздражения, зафиксировать своё отношение к финансам. Регулярное повторение этого действия превращается в психологический якорь: как только вы берёте кошелёк в руки, тело вспоминает состояние спокойствия и контроля, что притягивает финансы в вашу жизнь.

Самый важный секрет, который рушит все стереотипы: деньги не выбирают «правильных» людей и не избегают «не таких». Финансы — это энергия, которая откликается на среду, привычки и внимание: порядок и уважение показывают, что вы готовы расти, а вечная тревога и хаос отталкивают любые возможности.

Позвольте себе немного спокойствия и уважения к тому, что уже есть. И вы увидите, как мир начнёт возвращать вам инвестированное внимание стабильностью и новыми возможностями. Но сначала наведите порядок в пространстве, которое вас окружает. А какие ритуалы для привлечения финансов используете вы? Поделитесь ими в комментариях!