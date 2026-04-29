Кто снова будет сводить концы с концами, а кому поможет Сатурн? Финансовый гороскоп на май 2026

Май 2026 года обещает быть непростым, но очень интересным с финансовой точки зрения. В разговоре с Life.ru астролог Ксения Сладкова рассказала, что главное влияние окажет «финансовая ось Телец – Скорпион, которая активизирует вопросы стабильности и чужих денег». При этом первая декада месяца принесёт всем эмоциональные траты, а поспешные решения могут дорого обойтись. «Избегайте крупных трат на эмоциях», — советует эксперт. Зато после 15 мая открывается «благоприятный период для долгосрочных вложений». Так чего же ожидать всем 12 знакам зодиака в мае 2026 года? Сейчас расскажем!

Знак зодиака Овен: финансовый гороскоп на май

Овны, звёзды советуют вам быть осторожнее с импульсивными приобретениями, особенно техники. До 4 мая необходимо перепроверять любые договоры и чеки. А вот после 20 мая для знака зодиака Овен наступает удачное время для краткосрочных инвестиций. Хорошо пойдут подработки, связанные с риском и скоростью!

Знак зодиака Телец

Май — ваш месяц! Сатурн поможет навести порядок в долгах. Первая половина мая — время погасить кредиты. С 18 мая открывается «окно» для крупных покупок (недвижимость, земля). Доход от пассивных источников вырастет к концу месяца. Ксения Сладкова Астролог, астропсихолог

Астролог отмечает, что для представителей знака зодиака Телец этот месяц станет удачным! Тельцам удастся навести порядок в финансах, вернуть долги и погасить кредиты.

Гороскоп финансов на май 2026: Близнецы

Близнецы, май, до 4-го числа, способен «подложить вам свинью в расчётах»... Сверяйте каждую копейку, сохраняйте чеки. После 10-го числа удача придёт в переписке и онлайн-проектах. Возможен неожиданный возврат старого долга. А вот рискованные ставки строго противопоказаны.

Знак зодиака Рак

Финансовое чутьё у Раков в мае обостряется. Период с 7-го по 14 мая — это идеальное время, чтобы просить повышения или искать новую работу. Во второй декаде вероятны мелкие бытовые перерасходы, но общая картина останется ровной. Главное: не давайте в долг после 22 мая.

Знак зодиака Лев: финансовый гороскоп на май 2026

Звёзды советуют диверсифицировать доходы. Сильны позиции в сфере развлечений и творчества. После 17 мая — удачные спекуляции на валютных колебаниях. Избегайте партнёрств с Близнецами или Стрельцами: есть риск мошенничества. Ксения Сладкова Астролог, астропсихолог

Знак зодиака Дева

Для Девы май — это время налогов и страховок. Проверьте вычеты, соберите документы. Самый прибыльный период — 12–20 мая, он принесёт доход от интеллектуального труда: консультаций, экспертизы. Новолуние 16-го числа благоприятно для открытия банковского вклада.

Знак зодиака Весы и деньги в мае 2026

Совместные финансы у Весов под вопросом. Не берите и не давайте в долг до 10 мая. Зато с 22 мая обещан мощный денежный поток от старых клиентов или наследства. Также будет хорошо купить курс обучения — по прогнозу, он окупится за два месяца.

Знак зодиака Скорпион

Ваш финансовый пик — середина месяца. 15–25 мая легко привлекаются инвестиции, выигрыши, гранты. Но 28 мая возможен обман в цифрах: проверяйте счета трижды. Идеально закончить месяц в «живых» деньгах, а не в активах. Ксения Сладкова Астролог, астропсихолог

Знак зодиака Стрелец

До 12 мая у Стрельцов по гороскопу велик риск потерять деньги из-за поспешных решений. Затем наступает прорыв в сферах импорта, туризма, дистанционной работы. Конец мая, как рассказывает астролог и астропсихолог Ксения Сладкова, принесёт неожиданный бонус. Но эксперт советует не тратить его сразу, «отложите 30% на чёрный день».

Знак зодиака Козерог

Для Козерогов по гороскопу сработают долгосрочные стратегии. Не верьте «лёгким деньгам» до 8 мая. Самое удачное время для аренды, ипотеки или крупной рассрочки — с 23-го по 31 мая. Финансовая фишка месяца: системность, а не удача.

Финансовый гороскоп: Водолей и май 2026

Внезапные траты на друзей или гаджеты могут подвести. Зато с 19 мая просыпается очень сильная денежная интуиция — используйте её для торговли на бирже или перепродажи вещей. Идеальный день для финансового рывка — 27 мая. «Но без фанатизма», — предупреждает астролог.

Знак зодиака Рыбы

Май подарит Рыбам доход от творчества или помощи другим. Венера до 16 мая располагает к искусству и благотворительности. Не ждите отдачи, но отдача придёт сама. После 25 мая пересмотрите подписки и мелкие автоплатежи: туда «утекает» до 20% бюджета. Ксения Сладкова Астролог, астропсихолог

Ксения отмечает: «Самый стабильный знак — Телец, самый рискованный — Стрелец, самый везучий — Скорпион». Но какой бы знак ни был вашим, помните главный совет на май 2026: избегайте эмоциональных трат до 4 мая, а с середины месяца смело планируйте долгосрочные инвестиции. И пусть звёзды будут к вам благосклонны.