Нептун подтолкнул к оккультизму, Лилит лишила добра: что ещё в натальной карте Гитлера было не так

20 апреля 1889 года родился самый кровавый диктатор XX века. И, кажется, теперь мы знаем, что именно сделало Гитлера таким жестоким… Астролог изучил натальную карту фюрера и пришёл к выводам: к оккультизму и идее превосходства арийской расы диктатора подтолкнула одна из планет-покровителей. Какая? В материале Life.ru — откровенный разбор, как «Тайная доктрина» Блаватской и положение Чёрной Луны превратили оратора из Австрии в исчадие ада! Вы готовы?

Натальная карта Адольфа Гитлера: планеты-разрушители

«Он мог вещать с трибуны так, что толпа впадала в транс», — рассуждает астролог Борис Зак. Главный инструмент фюрера — его язык. Что интересно, Меркурий, планета речи, в натальной карте Гитлера находился в импульсивном знаке зодиака Овен. Отсюда — та самая манера, рубленые жесты и гипнотический напор. Но это только верхушка айсберга! А дальше постарался Плутон в Близнецах. Он наделил Адольфа разрушительной энергией. Слова этого человека работали как бомбы. И самое страшное, как уверяет эксперт, — это то, что за кажущимся безумием стоял ледяной прагматизм.

Солнце в Тельце плюс Венера там же — это стопроцентный практик. Он не был безумным фанатиком в клиническом смысле. Его жестокость — это товар. Выгода. Расчёт. Борис Зак Астролог и таролог

Марс, тоже приземлённый, в знаке зодиака Телец не давал ему распыляться. Энергия агрессии была направлена в действие: строительство концлагерей и планомерное уничтожение народов. Как объясняет далее астролог, соединение Марса и Венеры добавило страсти: да, этот человек мог нравиться женщинам, и нравился! Но Сатурн во Льве быстро зарубил счастье в личной жизни на корню.

Во всём виноват Нептун

Но откуда у диктатора, помешанного на порядке, взялась тяга к эзотерике, свастике и поискам Грааля? Астролог указывает на мистическую планету Нептун. «В момент рождения Гитлера Нептун находился в знаке зодиака Близнецы», — поясняет Борис Зак. Это печать на всех людях той эпохи. Она даёт суперинтуицию и болезненный интерес к «высшим сферам». Вот только куда эти знания повернут — в добро или в зло? Все мы знаем, куда свернул Гитлер. Именно Нептун в связке с разрушающим старые устои Плутоном толкнул диктатора в объятия оккультизма. И тут появляется Елена Блаватская...

Лилит в Близнецах сеет зло

По версии астролога, из трактатов Блаватской Гитлер и выловил жуткую идею об «арийской расе» и её праве властвовать над «недочеловеками». Но самым леденящим душу пунктом в гороскопе фюрера является Лилит (Чёрная Луна). И она, чёрт возьми, тоже в Близнецах!

Эта фиктивная точка полностью стирает рамки добра и зла. Для человека с такой Лилит расстрелять двух человек из одного патрона — это не экономия патронов, а норма. Логика. Чистая математика. Именно поэтому идеология Третьего рейха стала синонимом ада на земле. Борис Зак Астролог и таролог

Но неужели Адольфу суждено было стать чудовищем? К тому же что делать людям с похожими положениями в натальной карте? Они что, поголовно злодеи?

Был ли у Гитлера шанс остаться нормальным?

Астролог уверен, шанс быть добрым и честным человеком есть у всех! Утверждать, что у Адольфа Гитлера не было возможности вести себя иначе, — неверно. Хотя бы потому, что, несмотря на гороскопы и натальную карту, каждый человек имеет свою волю и сам решает, как использовать данные ему таланты. Но то, что Адольфу были открыты все дороги, чтобы пойти в том числе и по тому пути, который он выбрал, — это факт.

И действительно, под какими планетами мы бы не появились на свет, свой путь нужно выбирать самостоятельно! И это касается не только Адольфа Гитлера. Звёзды лишь указывают на наши сильные и слабые стороны, но это не значит, что прокачивать свои положительные черты бесполезно. А что вы думаете по этому поводу?