Воинственный Уран 1941-го принёс Вторую мировую, и он снова активизируется 26 апреля. Чего ждать?

26 апреля 2025 года произойдёт событие, которое астрологи уже называют точкой невозврата. В этот день Уран, планета внезапных перемен, революций и разрушения старых структур, окончательно перейдёт из стабильного знака зодиака Телец в быстрые и непредсказуемые Близнецы. Но вот что по-настоящему пугает: последний раз Уран входил в этот знак в 1941 году! Тогда началась совершенно новая эпоха. Значит ли это, что история повторяется? Life.ru разобрался, действительно ли мы жили в иллюзиях стабильности и что у нас заберёт Уран в Близнецах?

Что означает транзит Урана 26 апреля 2026 года

26 апреля 2026 года мы официально вступаем в период высокой скорости и тотальной неопределённости. Перемены будут приходить внезапно, информации будет слишком много, а привычные ориентиры начнут исчезать один за другим. Особенно мощно этот транзит проявит себя в октябре, ноябре и декабре 2026 года. Именно в конце года многие почувствуют, что «старая жизнь» закончилась окончательно.

Как связан Уран в Близнецах со Второй мировой войной

1941 год стал моментом, когда мир окончательно перешёл точку невозврата. За относительно короткий период глобальная реальность изменилась до неузнаваемости: границы, война, технологии, способы передачи информации, перемещение миллионов людей во время боевых действий — всё было переформатировано. Как отмечают астрологи, Уран в Близнецах всегда приносит взрывное ускорение в сфере информации, коммуникаций, транспорта и мышления. В 1941-м это проявилось в колоссальном масштабе. Планета, отвечающая за внезапные прорывы, оказалась в знаке зодиака, который управляет связями между людьми. И конфликт разгорелся с особым масштабом.

Завтра, 26 апреля 2026 года, мир снова окажется на пороге тотальной трансформации. Только теперь это будет происходить на другом уровне — через информационные потоки, цифровые реальности, резкие изменения в сознании целых поколений и полную перестройку привычных связей между людьми и странами. Астрологи называют этот транзит точкой невозврата не для красного словца. Когда Уран проходит через знак зодиака Близнецы, старый мир умирает, а то, что казалось незыблемым ещё вчера, уходит в прошлое. Но как это повлияет на нас с вами?

Гороскоп для всех знаков зодиака: что будет рушится и как ужиться с воинственным Ураном

Как мы уже знаем, Уран в Близнецах несёт изменения для всех. Life.ru составил подробный гороскоп для всех знаков зодиака на период с 26 апреля по конец года. Итак, кто рискует потерять всё: деньги, статус, собственное «я»? А кому Уран принесёт трансформации и личностный рост? Давайте разбираться.

Знак зодиака Овен

Если вы Овен по гороскопу, то пристегните ремни. Ваша жизнь резко ускорится! Ожидайте смены окружения, внезапных поездок, новых контактов и работы с важными документами. Многое из того, что вы считали стабильным в сфере общения и обучения, будет перевёрнуто с ног на голову. К концу 2026 года вы можете оказаться совсем в другом городе или даже стране. Не удивляйтесь...

Сфера: Документы, обучение, семья, поездки.

Перемены: Ваша жизнь разделится на «до» и «после». Внезапная командировка, авария на дороге или ссора с родственниками запустит цепную реакцию.

Совет: Следите за важными документами. Не подписывайте ничего 26–27 апреля 2026 года.

Знак зодиака Телец

Самый мощный удар от Урана берут на себя представители знака зодиака Телец. Главной проблемой для заземлённого и стабильного Тельца станут деньги. Привычные источники дохода могут внезапно исчезнуть или трансформироваться до неузнаваемости. А за этим подтянется и чувство собственной ценности. Для таких материалистов, как Тельцы, проблемы с заработком — ночной кошмар!

Сфера: Деньги, личные ценности, самооценка.

Перемены: В один день вы можете потерять источник дохода и найти два новых. Уран в Близнецах выбивает Тельцов из «болота стабильности».

Совет: Переводите всё в ликвидные активы. Недвижимость — якорь, который утащит на дно.

Знак зодиака Близнецы

Для зодиакальных Близнецов начинается семилетний цикл тотального обновления личности! Да, наши любимые ветреные и непостоянные, в отличие от большинства представителей зодиакального круга, будут жить свою лучшую жизнь. Многие Близнецы буквально не узнают себя в зеркале. Перемены во внешности, образе жизни и самоощущении будут кардинальными. Вы выйдете из этого транзита совершенно другим человеком!

Сфера: Личность, тело, имидж, цели.

Перемены: Вы станете неузнаваемы за месяц. Смените причёску, имя, род занятий или партнёра. Уран в вашем знаке — как ураган, который срывает крышу вместе с домом.

Совет: Не планируйте ничего надолго вперёд, создавайте планы постепенно.

Знак зодиака Рак

Уран спустится в ваш 12-й дом — сферу подсознания, тайн и скрытых процессов. Вы можете внезапно узнать такие вещи о себе и своей семье, которые перевернут мировоззрение. Многие люди под знаком зодиака Рак в этот период уходят из публичного пространства или кардинально меняют образ жизни на более уединённый.

Сфера: Тайное, подсознание, кармические долги, изоляция.

Перемены: Вас накроют старые страхи. Будут сниться умершие. Вы захотите спрятаться. Но именно через принятие тьмы в себе вы выйдете на свет.

Совет: Заведите дневник сновидений. Ваша интуиция с 26 апреля станет суперсилой.

Знак зодика Лев

Социальная сфера Львов по гороскопу взорвётся. Старые друзья могут исчезнуть, а на их месте появятся совершенно новые люди. Цели, которые вы ставили себе раньше, могут внезапно потерять смысл. К концу 2025 года многие Львы полностью пересмотрят своё окружение и место в нём.

Сфера: Друзья, мечты, интернет, спонсоры.

Перемены: Ваше окружение перевернётся на 180 градусов. Люди, которых вы знали 10 лет, исчезнут. Появятся странные союзники из Сети.

Совет: Не держитесь за старые компании. Впускайте всех, кто бежит с вами в одном направлении.

Знак зодиака Дева

Уран активирует сферу карьеры и социального статуса. Девы по гороскопу, готовьтесь к неожиданным поворотам в работе. То, что казалось надёжным и перспективным, может рухнуть за несколько месяцев. Зато откроются совершенно новые, непривычные направления, о которых вы раньше даже не думали.

Сфера: Карьера, репутация, статус, начальство.

Перемены: Вы или взлетите по карьерной лестнице вверх, или вылетите из системы. Увольнение молниеносное. Но такое же быстрое и предложение.

Совет: С 26 апреля по 15 мая не подчиняйтесь. Делайте по-своему.

Знак зодиака Весы

Для представителей знака зодиака Весы начинается период глобального расширения сознания: далёкие поездки, переезды, обучение за границей или резкое изменение мировоззрения. Всё, что связано с «другой землёй» и другими культурами, будет выходить на первый план.

Сфера: Образование, дальние страны, эмиграция, законы.

Перемены: Резкая смена места жительства. Возможно, захотите переехать в деревню.

Совет: Будьте готовы к поездкам, всегда держите документы в одной папке.

Знак зодиака Скорпион

Уран затронет самую глубокую и болезненную сферу в жизнях представителей знака зодиака Скорпион — совместные финансы, долги, наследство, кризисы и трансформацию. Вы можете столкнуться с ситуациями, где придётся отпустить контроль. Это будет тяжело, но именно через эти процессы вы выйдете на новый уровень силы.

Сфера: Чужие деньги, кредиты, наследство, чужая воля.

Перемены: Всплывут чужие тайны. Вас попытаются шантажировать или вы получите внезапное наследство от дальнего родственника.

Совет: В конце апреля 2026 года не берите и не давайте в долг. Кармический узел затянется.

Знак зодиака Стрелец

Главной темой у представителей знака зодиака Стрелец станет партнёрство — как личное, так и деловое. Уран в Близнецах может внезапно разрушить старые союзы и привести совершенно неожиданных людей. Многие Стрельцы в 2026–2027 годах либо кардинально обновят отношения, либо начнут жизнь с чистого листа.

Сфера: Партнёры (брак, бизнес), открытые враги, суды.

Перемены: Ваш муж/жена/бизнес-партнёр в августе 2026 сделает то, от чего у вас отвиснет челюсть. Или уход, или внезапное предложение руки и сердца. Договор, подписанный 26 апреля, разорвёт реальность.

Что рушится: Формат стабильных отношений.

Совет: Пересмотрите все контракты до 20 апреля.

Знак зодиака Козерог

Уран в Близнецах принесёт Козерогам по гороскопу хаос в сферу работы, здоровья и ежедневных ритуалов. Привычный распорядок дня может рухнуть. Многим Козерогам придётся полностью менять подход к здоровью и работе. Те, кто слишком сильно держался за старые методы, получат самый жёсткий урок.

Сфера: Работа, подчинённые, здоровье, домашние животные.

Перемены: Ваше тело заговорит голосом боли: хронические болячки вылезут наружу в октябре 2026-го.

Совет: Увольняйтесь первыми, если чуете запах уходящего поезда. Ваша выдержка — враг гибкости.

Знак зодиака Водолей

Для вашего знака зодиака это один из самых важных транзитов десятилетия. Уран в Близнецах активирует сферу любви, творчества и детей. Готовьтесь к внезапным романам, неожиданной беременности, кардинальным изменениям в отношениях с детьми или мощному творческому прорыву.

Сфера: Дети, творчество, любовники, азарт, риски.

Перемены: Ваш внутренний ребёнок вырвется на свободу. Азарт уничтожит ваш кошелёк или поднимет его до небес.

Совет: 26 апреля удалите все блокировки в голове. Но поставьте лимит на картах.

Знак зодиака Рыбы

Уран входит в ваш 4-й дом — дом и корни. Многие Рыбы в период 2026–2032 годов кардинально поменяют место жительства. Возможны переезды в другие города и страны, продажа или покупка жилья, полное изменение понимания того, что такое «дом».

Сфера: Дом, родители, недвижимость, фундамент, ностальгия.

Перемены: Самый страшный удар для Рыб — рухнет крыша над головой. И не только в переносном смысле.

Совет: Не храните семейные реликвии в одном месте. Рассредоточьте их по разным углам мира.

Одно известно наверняка: Уран в Близнецах, который активизируется 26 апреля 2026 года, коснётся абсолютно каждого из нас и запустит трансформации во всех сферах жизни. Но Life.ru хочет напомнить, что опасаться нужно именно трёх последних месяцев 2026 года. Октябрь, ноябрь и декабрь могут стать очень тяжёлым периодом для многих из нас.