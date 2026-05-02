Токсичный бывший вернётся, а ревность разрушит пару: Любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Май 2026 обещает стать месяцем эмоциональных качелей и откровенных разговоров. Венера войдёт в знак зодиака Рак, а Марс создаст напряжённый квадрат к Плутону, и вот уже старые обиды выползают наружу, токсичные бывшие возвращаются из небытия, а пары наконец решаются на серьёзный разговор о будущем. Life.ru узнал, какие испытания и шансы готовят звёзды для каждого представителя зодиакального круга.

Знак зодиака Овен: когда ревность сильнее страсти

Представители знака зодиака Овен в мае 2026 почувствуют, как страсть зашкаливает, но вместе с ней приходит и опасный спутник — ревность. В середине месяца рождённые под этим зодиакальным знаком вдруг захотят свободы, даже если ещё вчера клялись в вечной любви. Астролог Инга Райская предупреждает: «Если представители знака зодиака Овен хотят сохранить пару, им стоит избегать резких слов с 13 по 17 мая. Одно неосторожное замечание может разрушить то, что строилось месяцами».

Знак зодиака Телец: время прощать старые обиды

Для тех, кто родился под знаком зодиака Телец, Венера откроет сектор тайн и пробудит нежность, о которой они уже успели забыть. Одинокие Тельцы встретят родственную душу через общих друзей — именно так, на обычной вечеринке или в рабочем чате. «В паре — важно простить старые обиды до 20 мая», — рассказывает астролог Инга Райская. Если представители знака зодиака продолжат цепляться за прошлое, май станет месяцем бесконечных споров и взаимных упрёков. «Общая атмосфера мая 2026: любовные сценарии диктует Венера в Раке и напряжённый квадрат Марса к Плутону. Эмоции обострятся, старые конфликты выйдут наружу, но это даст шанс на настоящее очищение», — объясняет эксперт.

Знак зодиака Близнецы: флирт закончится требованием определённости

Первые две недели мая 2026 года идеальны для рождённых под знаком зодиака Близнецы: флирт, новые знакомства, лёгкость в отношениях. Но после 22 мая партнёр устанет от неопределённости и потребует честного разговора. Представители этого зодиакального знака привыкли держать дистанцию и избегать серьёзных обязательств, но сейчас такая тактика не сработает. Лучше честно сказать о своих чувствах, чем потерять человека из-за страха открыться.

Знак зодиака Рак: ваша стихия, ваше время

Май 2026 — это месяц тех, кто рождён под знаком зодиака Рак. «Венера в вашем знаке зодиака творит чудеса: влюбят даже коллегу или старого приятеля. В отношениях — пора переходить на новый уровень. Устраивать совместный быт или помолвку», — объясняет Инга Райская. Представители знака зодиака почувствуют небывалую уверенность в себе и притянут к себе внимание, даже не прикладывая усилий. Если Раки давно думали о совместной жизни, май — лучшее время для решительного шага.

Знак зодиака Лев: осторожно, токсичный бывший на горизонте

Рождённым под знаком зодиака Лев придётся столкнуться с возвращением человека из прошлого. И, скорее всего, это будет тот самый токсичный бывший, от которого представители огненного знака думали, что давно избавились. Возможен любовный треугольник или ситуация, когда Львам придётся выбирать между двумя людьми. Не поддавайтесь иллюзиям: то, что казалось страстью год назад, сейчас выглядит просто манипуляцией. С 8 по 10 мая произойдёт решающий разговор, который вернёт ясность.

Знак зодиака Дева: романтика начнётся с дружеской поддержки

Социальный сектор у представителей знака зодиака Дева невероятно активен в мае 2026, и это принесёт неожиданные плоды. Романтика начнётся с дружеской поддержки или совместного путешествия — там, где рождённые под этим зодиакальным знаком меньше всего её ожидают. «У семейных Дев — внезапный романтический уик-энд, который спасёт рутину», — рассказывает астролог Инга Райская. Представители знака зодиака слишком погрузились в быт и забыли, что отношения нуждаются в свежести.

Знак зодиака Весы: точка невозврата 24 мая

Кармический узел в знаке зодиака Весы заставит этих представителей зодиакального круга сделать выбор: либо рождённые под знаком Весы отстаивают свои желания, либо остаются ведомым партнёром. 24 мая станет точкой невозврата. Как говорит астролог, не бойтесь одиночества, ведь иногда оно лучше, чем жизнь с человеком, который не слышит ваших потребностей. Представители знака зодиака Весы всегда стремились к гармонии, но сейчас гармония требует честности, даже если это больно.

Знак зодиака Скорпион: страсть вернётся через уязвимость

Марс в знаке зодиака Скорпион в мае 2026 провоцирует скандалы из-за денег или прошлых связей. Рождённые под этим зодиакальным знаком привыкли держать всё под контролем, но сейчас именно контроль разрушает отношения. «Страсть вернётся только через уязвимость: попросите прощения первыми. Одиноким — секс без обязательств», — предупреждает астролог Инга Райская.

Знак зодиака Стрелец: романтика на расстоянии против ревности

Май 2026 года подарит представителям знака зодиака Стрелец романтику на расстоянии — командировки, переписки через соцсети, встречи в других городах. Но партнёру рядом будет не хватать тепла, и это станет источником конфликтов. Рождённым под этим огненным знаком зодиака нужно найти баланс с 18 по 20 мая и перестать ревновать к прошлому. Не все старые связи представителей знака зодиака Стрелец угрожают нынешним отношениям.

Знак зодиака Козерог: эмоции против логики

Выдержка рождённых под знаком зодиака Козерог в мае 2026 года будет испытана на прочность: партнёр хочет эмоций, а земные представители этого знака предлагают логику. «Решение — разделить обязанности и устроить свидание без планов. Конец мая принесёт неожиданное примирение», — объясняет Инга Райская. Представители знака зодиака привыкли всё контролировать, но иногда отношения требуют спонтанности.

Знак зодиака Водолей: поговорить о будущем или спугнуть нового человека

Венера в секторе отношений пары — это идеальное время для рождённых под знаком зодиака Водолей, чтобы поговорить о будущем. Представители знака зодиака Водолей обычно избегают серьёзных разговоров, но сейчас звёзды на их стороне. Одинокие Водолеи привлекут вдохновляющего человека, но на старте важно дистанцироваться, чтобы не спугнуть. Рождённые под знаком зодиака Водолей часто пугают новых партнёров своей эмоциональной интенсивностью.

Знак зодиака Рыбы: иллюзии или реальность

Май может закружить представителей знака зодиака Рыбы в иллюзиях. Рождённым под этим знаком нужно задать себе вопрос: реальны ли их ожидания? 27 мая произойдёт правдивый диалог, который приведёт либо к разрыву, либо к крепкому союзу. Не теряйте себя в другом человеке — это главная ошибка, которую совершают представители знака зодиака Рыбы в отношениях.

Главный совет астролога Инги Райской на май 2026: правдивость с собой важнее, чем боязнь потерять кого-то, кто не выбирает вас искренне. Звёзды дают шанс на очищение и новый виток в отношениях, но только тем, кто готов быть честным — сначала с собой, а потом с партнёром.