У одних ДТП, у других нервный срыв! Астрологический прогноз на майские праздники 2026

Майские праздники — это долгожданное время шашлыков, поездок и генеральной уборки. Но звёзды предупреждают: привычное веселье может обернуться пожарами, травмами и разорением, если не учитывать положение небесных светил. В разговоре с Life.ru астролог Борис Зак рассказал, какие опасности поджидают представителей каждого из 12 знаков зодиака! Итак, у кого есть шанс провести праздники не на шашлыках, а в травмпункте? Рассказываем прямо сейчас!

Первое, что объединяет все знаки зодиака, — это психологическая установка. Астролог подчёркивает: «Майские праздники рекомендуется провести активно и в общении с разными людьми. И всем знакам настоятельно не рекомендуется в эти дни замыкаться в себе». Увы, именно в этот период у каждого знака появляется свой личный «подводный камень», который может испортить отдых окончательно и бесповоротно!

Знак зодиака Овен

Овны, вас будет особенно «распирать» от эмоций. Астролог предупреждает — вам будет необходимо держать себя в руках, чтобы ни с кем не поссориться. А ещё придётся отказаться от спонтанных и крупных покупок на период майских праздников 2026!

Знак зодиака Телец

Тельцам стоит следить за своим языком, так как они имеют все шансы легко разболтать важную тайну, что потом негативно скажется на финансах представителей знака зодиака. Борис Зак Астролог

Знак зодиака Близнецы

Близнецы по гороскопу вступают в эпоху перемен, и сопротивляться им — себе дороже. Но тут есть нюанс. «Многие представители знака окажутся в окружении большого количества народу, где будут особенно остры на язык. Не стоит злоупотреблять спиртным и сильно расслабляться, чтобы не поссориться с окружающими», — предупреждает астролог.

Знак зодиака Рак

Ракам по гороскопу, в отличие от всех, рекомендуется не работать, а взять отпуск. И это не шутка. «Ракам в майские праздники лучше взять отпуск, чтобы между ними не выходить на работу, так как именно там высок риск допустить важную ошибку, которую потом придётся исправлять весь оставшийся месяц». Ошибка, которую исправляют месяц, — это явно не уровень «забыл принтер заправить», — советует астролог.

Знак зодиака Лев

Львы, на майских праздниках 2026 вам придётся непросто... Звёзды говорят: забудьте об отдыхе! «В майские праздники как раз рекомендуют меньше отдыхать и больше работать. Слишком много отдыхая, они рискуют упустить возможности для карьерного продвижения». Так что если ваш знакомый Лев в эти дни составляет отчёты вместо шашлыков — то не мешайте, он ловит удачу за хвост!

Знак зодиака Дева

Девы, будьте осторожнее с огнём. В майские у вас повышается риск получения травм и потери имущества из-за огня! Борис Зак Астролог

В майские праздники 2026 у представителей знака зодиака Дева повышается риск получения травм и потери имущества из-за огня. Так что мангал и свечи под строжайшим запретом! Кстати, постарайтесь избегать ненадёжной проводки, это тоже может быть опасно.

Знак зодиака Весы

Весам астролог советует отказаться от дальних путешествий и остаться в родном городе: «Лучше отказаться от зарубежных поездок и провести праздники на родине. Если такой возможности нет, относитесь более уважительно к культуре страны, в которую отправляетесь, чтобы не привлечь проблемы». Иными словами, не плюйте в колодец — пригодится воды напиться.

Знак зодиака Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион, позвольте себе уже наконец просто отдохнуть. Вам следует отказаться от работы и потратить время на заботу о себе. Кстати, астролог предупреждает, опасайтесь колото-резаных травм! Так что салатик пускай порежут Львы, им как раз не терпится поработать.

Знак зодиака Стрелец

А вот Стрельцам придётся переключиться на отношения в семье! «Этому знаку зодиака важно быть осторожнее в общении с детьми и любимыми. Излишняя резкость может сильно вас рассорить со всеми», — рассказывает Life.ru астролог Борис Зак.

Знак зодиака Козерог

Козерогам рекомендуется быть осторожнее с огнём, так как повышается риск «на радостях» спалить и баню, и дом. И держите ноутбук рядом. Вероятно, придётся удалённо поработать. Борис Зак Астролог

Знак зодиака Водолей

Водолеям по гороскопу астролог советует быть аккуратнее на дорогах. «Не планируйте длительных поездок на машине, поскольку для вас риск ДТП на майских праздниках будет очень высоким. Да и в целом праздники лучше провести на одном месте. Берегите своё здоровье!»

Знак зодиака Рыбы

Рыбам звёзды пророчат финансовую дыру! «Рыбы, вам майские праздники могут подкинуть неожиданные траты на дом или членов семьи. Так что отложите заранее некоторую сумму денег, которой будете «гасить пожары». Слово «пожары» здесь в кавычках, но, если учитывать соседствующих с ними Дев и Козерогов, лучше держите огнетушитель наготове во всех смыслах.

